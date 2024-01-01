Nejat Çarkacı

Yokuşlardan Yoruldu Örselendi Yüreğim Gün Kadar Yılgın Sen Gibi Uzak Dargın Sabahların Biçare Suskunluğu Ömür Kadar Kısa Hasret Gibi Uzun Sevda Yorgunuyum Yollarına Vurgunum Gitti Giden Sevdalım Ciğerim Yanar Sevda Yorgunuyum Bende Onun Kuluyum Yanarım Aşkına Yar Yokuşlardan Yoruldu Örselendi Yüreğim Gün Kadar Yılgın Sen Gibi Uzak Dargın Sabahların Biçare Suskunluğu Ömür Kadar Kısa Hasret Gibi Uzun Sevda Yorgunuyum Yollarına Vurgunum Gitti Giden Sevdalım Ciğerim Yanar Sevda Yorgunuyum Bende Onun Kuluyum Yanarım Aşkına Yar

Gönlüm bir sevdanın peşine düşmüş Aklı yok fikri yok deli misali Benliğimse hayat seline düşmüş Hep böyle yıllardır ömrümün hali *** Saçlarım çileden ağarıvermiş Mutluluk güneşi kararıvermiş Baktım da ömrümün hazanı gelmiş Bir varmış bir yokmuş oldum sonumda *** Bir yanda sevdalar bir yanda hayat Uyuyabilirsen uykuna yat Bilmem ki kimde suç kimde kabahat O yana bu yana gitmekten bıktım *** Saçlarım çileden ağarıvermiş Mutluluk güneşi kararıvermiş Baktım da ömrümün hazanı gelmiş Bir varmış bir yokmuş oldum sonumda

Silinmiyor gözlerimden o hatıralar Silinmiyor gözlerimden o hatıralar Uzadı bitmiyor bu aylar yıllar Uzadı bitmiyor bu aylar yıllar *** Öldür beni yaşamayı istemiyorum Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum (Öldür beni yaşamayı istemiyorum) (Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum) *** Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap Bunca yıldır ağlıyorum yetmez mi ya Rab Bunca yıldır ağlıyorum yetmez mi ya Rab *** Güldür beni ağlamayı istemiyorum Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum (Güldür beni ağlamayı istemiyorum) (Senden ayrı bu dertleri çekemiyorum) *** Güldür beni ağlamayı istemiyorum Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum (Güldür beni ağlamayı istemiyorum) (Senden ayrı bu dertleri çekemiyorum)