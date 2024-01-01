Dönüyorum Eve Şarkı Sözleri
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Nejat İşler
Dönüyorum Eve
-
Gurbetten gelmişim yorgunum hancı
Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş
Aman karanlığı görmesin gözüm
Perdeleri ger yavaş yavaş
Garibim herşey bana yabancı
Dertliyim çekinme doldur hancı
Önce kımıldar hafif bir sancı
Ayrılık sonradan der yavaş yavaş
***
Bende bir resmi var yarısı yırtık
On yıldır evimin kapısı örtük
Garip bir de sarhoş oldu mu artık
Bütün sırlarını der yavaş yavaş
***
İşte hancı ben her zaman böyleyim
Öteyi ne sen sor ne ben söyleyim
Kaldır artık boş kadehi neyleyim
Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş
-
Efe Can on the track, man
***
Dönüyorum eve, onunla olmadan
Bilmeden adını, bilmeden adımı
Kalıyorum öyle gözümde hiçbi' şey
Bir bakış nâmına soluksuz endişe
***
Dönüyorum eve, onunla olmadan
Bilmeden adını, bilmeden adımı
Kalıyorum öyle gözümde hiçbi' şey
Bir bakış nâmına soluksuz endişe
***
Dönüyor aklım nerde?
Benimle kalmaz bu yangın
Kalıyor aklım nerde?
İçimde dinmeyen bir ağrım
***
Seninle değil, benimle bu aşk
Kanımda değil, canımda bu aşk
Unuturum sanma, alışırım sanma
Ölene dek belki dilimde şu aşk
***
Seninle değil, benimle bu aşk
Kanımda değil, canımda bu aşk
Unuturum sanma, alışırım sanma
Ölene dek belki dilimde şu aşk
***
Dönüyorum eve, onunla olmadan
Bilmeden adını, bilmeden adımı
Takılmış dilime bak, çıkmaz ki hiç aklımdan
Aşıkken resmine onula olmadan
***
Dönüyorum eve, onunla olmadan
Bilmeden adını, bilmeden adımı
Takılmış dilime bak, çıkmaz ki hiç aklımdan
Aşıkken resmine onula olmadan
***
Seninle değil, benimle bu aşk
Kanımda değil, canımda bu aşk
Unuturum sanma, alışırım sanma
Ölene dek belki dilimde şu aşk
***
Seninle değil, benimle bu aşk
Kanımda değil, canımda bu aşk
Unuturum sanma, alışırım sanma
Ölene dek belki dilimde şu aşk