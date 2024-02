Nejat İşler

Gurbetten gelmişim yorgunum hancı Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş Aman karanlığı görmesin gözüm Perdeleri ger yavaş yavaş Garibim herşey bana yabancı Dertliyim çekinme doldur hancı Önce kımıldar hafif bir sancı Ayrılık sonradan der yavaş yavaş *** Bende bir resmi var yarısı yırtık On yıldır evimin kapısı örtük Garip bir de sarhoş oldu mu artık Bütün sırlarını der yavaş yavaş *** İşte hancı ben her zaman böyleyim Öteyi ne sen sor ne ben söyleyim Kaldır artık boş kadehi neyleyim Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş

Efe Can on the track, man *** Dönüyorum eve, onunla olmadan Bilmeden adını, bilmeden adımı Kalıyorum öyle gözümde hiçbi' şey Bir bakış nâmına soluksuz endişe *** Dönüyorum eve, onunla olmadan Bilmeden adını, bilmeden adımı Kalıyorum öyle gözümde hiçbi' şey Bir bakış nâmına soluksuz endişe *** Dönüyor aklım nerde? Benimle kalmaz bu yangın Kalıyor aklım nerde? İçimde dinmeyen bir ağrım *** Seninle değil, benimle bu aşk Kanımda değil, canımda bu aşk Unuturum sanma, alışırım sanma Ölene dek belki dilimde şu aşk *** Seninle değil, benimle bu aşk Kanımda değil, canımda bu aşk Unuturum sanma, alışırım sanma Ölene dek belki dilimde şu aşk *** Dönüyorum eve, onunla olmadan Bilmeden adını, bilmeden adımı Takılmış dilime bak, çıkmaz ki hiç aklımdan Aşıkken resmine onula olmadan *** Dönüyorum eve, onunla olmadan Bilmeden adını, bilmeden adımı Takılmış dilime bak, çıkmaz ki hiç aklımdan Aşıkken resmine onula olmadan *** Seninle değil, benimle bu aşk Kanımda değil, canımda bu aşk Unuturum sanma, alışırım sanma Ölene dek belki dilimde şu aşk *** Seninle değil, benimle bu aşk Kanımda değil, canımda bu aşk Unuturum sanma, alışırım sanma Ölene dek belki dilimde şu aşk