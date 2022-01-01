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7/24 Dinle Nejat Yavaşoğulları

Nejat Yavaşoğulları

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01

Haydi

02

Yalnız Kalma Bu Dünyada

03

Yalniz Kalma Bu Dünyada (1975)

04

Sen Diyorsun ki 1975

05

Yaşamak İstemem

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Albümler

Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD3 Nejat Yavaşoğulları

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