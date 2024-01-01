Nejat Yavaşoğulları

Sen Diyorsun ki 1975 Sen diyorsun ki örneğin Bir gemide olalım, Hep uzaklaşalım Biz bu yerlerden. ** Sen diyorsun ki Kimseler olmasın, Yalnız biz olalım O açık enginde. ** Sonra diyorsun ki Ömür boyu sıkılmam, Senle yalnız olsam Olmasa insanlar. ** Fakat sakın unutma ki O gemiyi yapanlar, Ona dümen takanlar Ve de yola koyanlar: İnsanlar! ** Seni böyle yaratan, Sonra böyle söyleten, Doğru budur dedirten: İnsanlar! ** Seni böyle yaratan, Sonra böyle söyleten, Doğru budur dedirten, Beni sana sevdiren: İnsanlar! Sakın unutma bunu!

Anlatamiyorum 1977 Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel Kelimelerinse yetersiz olduğunu Bu derde düşmeden önce *** Bir yer var biliyorum Her şeyi söylemek mümkün Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum Anlatamıyorum *** Bir yer var biliyorum Her şeyi söylemek mümkün Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum Anlatamıyorum Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel Kelimelerinse yetersiz olduğunu Bu derde düşmeden önce *** Bir yer var biliyorum Her şeyi söylemek mümkün Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum Anlatamıyorum *** Bir yer var biliyorum Her şeyi söylemek mümkün Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum Anlatamıyorum *** Bir yer var biliyorum Her şeyi söylemek mümkün Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum Anlatamıyorum