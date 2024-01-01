Yalnız Kalma Bu Dünyada Şarkı Sözleri
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Nejat Yavaşoğulları
Yalnız Kalma Bu Dünyada
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Sen diyorsun ki örneğin
Bir gemide olalım,
Hep uzaklaşalım
Biz bu yerlerden.
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Sen diyorsun ki
Kimseler olmasın,
Yalnız biz olalım
O açık enginde.
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Sonra diyorsun ki
Ömür boyu sıkılmam,
Senle yalnız olsam
Olmasa insanlar.
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Fakat sakın unutma ki
O gemiyi yapanlar,
Ona dümen takanlar
Ve de yola koyanlar:
İnsanlar!
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Seni böyle yaratan,
Sonra böyle söyleten,
Doğru budur dedirten:
İnsanlar!
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Seni böyle yaratan,
Sonra böyle söyleten,
Doğru budur dedirten,
Beni sana sevdiren:
İnsanlar!
Sakın unutma bunu!