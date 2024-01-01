Nejat Yavaşoğulları

Sen diyorsun ki örneğin Bir gemide olalım, Hep uzaklaşalım Biz bu yerlerden. ** Sen diyorsun ki Kimseler olmasın, Yalnız biz olalım O açık enginde. ** Sonra diyorsun ki Ömür boyu sıkılmam, Senle yalnız olsam Olmasa insanlar. ** Fakat sakın unutma ki O gemiyi yapanlar, Ona dümen takanlar Ve de yola koyanlar: İnsanlar! ** Seni böyle yaratan, Sonra böyle söyleten, Doğru budur dedirten: İnsanlar! ** Seni böyle yaratan, Sonra böyle söyleten, Doğru budur dedirten, Beni sana sevdiren: İnsanlar! Sakın unutma bunu!