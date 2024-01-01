Nejat Yavaşoğulları

Yaşamak İstemem Sana öğretilen her şey Bana önerilen her şey Bana dayatılan yaşantı İşe yaramaz bir çöplük ** Yarattığınız sistemler Kullandığınız yöntemler ** Yaşamak istemem artık aranızda Yaşamak istemem artık aranızda Yaşamak istemem artık aranızda Yaşamak istemem, istemem, istemem ** Belki de terslik bende Yapamadım bu düzende Kaçacak delik arar oldum Sürüngenler şehrinde ** Eğitilmiş köpekler Doymak bilmez maymunlar ** Yaşamak istemem artık aranızda Yaşamak istеmem artık aranızda Yaşamak istemem artık aranızda Yaşamak istеmem, istemem, istemem ** Benden bir ruhsuz yaratmayı nasıl başardınız? Benden bir hissiz yaratmayı nasıl başardınız? Benden bir uyumsuz yaratmayı nasıl başardınız? Benden sizden biri yaratmayı nasıl başardınız? *** Yaşamak istemem artık aranızda Yaşamak istemem artık aranızda Yaşamak istemem artık aranızda Yaşamak istemem artık aranızda Yaşamak istemem, istemem, istemem

Eğri Eğri Doğru Doğru Bana yolun seç diyorlar Bozuk yolu seçer miyim Eğri eğri, doğru doğru *** Seçemezsen geç diyorlar Ben yolumdan geçer miyim Eğri eğri, doğru doğru Kimi batı, kimi doğu *** Kuzey güney hepsi doğru Kim seçer ki bozuk yolu Eğri eğri, doğru doğru Benim yolum bana doğru *** Hiç yolumdan döner miyim Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Bana yarin seç diyorlar Vefasız yar seçer miyim Eğri eğri, doğru doğru *** Seçemezsen geç diyorlar Geç desen de geçer miyim Eğri eğri, doğru doğru *** Kimi tatlı buğday tenli Kimi mahmur dudu dilli Kimi esmer nokta benli Eğri eğri, doğru doğru *** Ben bulmuşum nazlı yari Geç desen de geçer miyim Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Sevdiğini al diyorlar Alsan bile yar yeter mi Eğri eğri, doğru doğru *** Var yoluna git diyorlar Bir yol ile iş biter mi Eğri eğri, doğru doğru *** Bir karış da toprak gerek Üstüne ev kurulmalı Yar içinde oturmalı Eğri eğri, doğru doğru *** Barış demek toprak demek Ben kendimi verir miyim Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Barış demek toprak demek Ben kendimi verir miyim Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru *** Eğri eğri, doğru doğru Eğri büğrü ama yine de doğru

Neredesin Sen Şu garip hâlimden bilen işveli, nazlı Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? *** Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? *** Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? *** Ben ağlasam ağlayıp gülersem gülen Bütün dertlerim' anlayıp gönlümü bilen *** Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? *** Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? *** Neredesin sen? Neredesin sen?

Islak Islak Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? Ne olur ıslak ıslak bakma öyle Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? *** Ne olur ıslak ıslak bakma öyle *** Saçını dök sineme, derdini söyle Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Saçını dök sineme, derdini söyle Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle *** Sürerim buluttan tarlaları Yağmurlar ekerim göğün göğsüne Güneşte demlerim senin çayını Yüreğimden süzer öyle veririm *** Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım Ben feleğin tekerine çomak sokarım Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Ne olur ıslak ıslak bakma öyle *** Sürerim buluttan tarlaları Yağmurlar ekerim göğün göğsüne Güneşte demlerim senin çayını Yüreğimden süzer öyle veririm *** Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım Ben feleğin tekerine çomak sokarım Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Ne olur ıslak ıslak bakma öyle *** Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Ne olur ıslak ıslak bakma Bakma Bakma Bakma öyle

Nem Kaldı Böyle parsel parsel bölünmüş Dünya Bir dikili daştan gayrı ne'm kaldı? Dost köyümden ayağımı kestiler Bir akılsız baştan gayrı ne'm kaldı? Ne'm kaldı, ne'm kaldı? Bir akılsız baştan gayrı n'em kaldı? Ne'm kaldı, ne'm kaldı? *** Ali geçinenler Osman çıktılar Şimdi ettiğine pişman çıktılar Eski dostlar bize düşman çıktılar Birkaç türlü kuştan gayrı ne'm kaldı? Ne'm kaldı, ne'm kaldı? Birkaç türlü kuştan gayrı ne'm kaldı? Ne'm kaldı, ne'm kaldı? *** Padişah değilim çekim oturam Saraylar kurup da asker yetirem Armağanım yoktur dosta götürem Gözlerimde yaştan gayrı ne'm kaldı? Ne'm kaldı, ne'm kaldı? *** Hediyem yoktur ki dosta götürem Birkaç damla yaştan gari ne'm kaldı? Ne'm kaldı, ne'm kaldı? *** Mahzuni Şerif'im çıksam dağlara Rast gelsem bir avcı vurmuş merala Doldur tüfeğini beni yarala Hayatıma borçtan gayrı ne'm kaldı? Ne'm kaldı, ne'm kaldı? Benim bana borçtan gayrı ne'm kaldı? Ne'm kaldı, ne'm kaldı?