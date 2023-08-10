×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Nelly Furtado

Nelly Furtado

Yabancı Pop

Takip Et Şarkı Sözleri

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Süre Paylaş Daha Fazla
01

Promiscuous

Nelly Furtado 00:00
02

Say It Right

Nelly Furtado 04:12
03

Maneater

Nelly Furtado 04:50
04

All Good Things

Nelly Furtado 04:32
05

Turn of The Light

Nelly Furtado 03:59
... KAPAT
**
Daha Fazla

Çalma Listeleri

Nelly Furtado

Nelly Furtado

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı