Bir Zamanlar IV Şarkı Sözleri
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Nermin Candan
Bir Zamanlar IV
-
Her güzele koşma demedim mi
Her tatlı söze kanma demedim mi
Aldatır seni inanma demedim mi
***
Olmaz olmaz bu iş olamaz
Olmaz olmaz bu iş olamaz
***
Bu kadar çapkın olma demedim mi
Göğsünü böyle açma demedim mi
Gözler manalı süzme demedim mi
***
Çalım satma bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
***
El oğlu bakmaz gözün yaşına
Ne işler açar sonunda başına
Kimseler koşmaz imdadına
Pişman olur dönersin bana
***
Bu kadar çapkın olma demedim mi
Her güzele koşma demedim mi
Gözler manalı süzme demedim mi
***
Çalım satma bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
***
El oğlu bakmaz gözün yaşına
Ne işler açar sonunda başına
Kimseler koşmaz imdadına
Pişman olur dönersin bana
***
Bu kadar çapkın olma demedim mi
Göğsünü böyle açma demedim mi
Gözler manalı süzme demedim mi
***
Çalım satma bu iş olamaz
Hiç yalvarma bu iş olamaz
Olmaz olmaz bu iş olamaz
Olmaz olmaz bu iş olamaz
Çalım satma bu iş olamaz
Olmaz olmaz bu iş olamaz
-
Ne varsa bende var
Aşk istediğin kadar
Gel sararsan beni sar
Ne varsa bende var
***
Benden uzakta ne arıyorsun sen
Yanındaki kaçıyor elinden
Yalanlar bitmez, sana gücüm yetmez
İnkar edersin sormaya değmez
***
Her güzelin tadı başka sanki
Vakit kalmadı yakalarsın belki
Koş git kaçmadan, bıkıp usanmadan
Bir de bana bak karşıdan
***
Beni değil kendini seversin
Boş kalınca çapkınlık edersin
Ellerin durmaz, gözlerin doymaz
Darılma bana yanına kalmaz
***
Bir gün bana bitti diyeceksin
Ya kalbimden çekip gideceksin
Hiç aklım almaz, böyle şey olmaz
Benim sevgim paylaşılmaz.
-
Yalan sözlerle
Bomboş sevgilerle
Geçip gitti yıllarım
Toz pembe hayallerle
***
Yok ki hiç anlayan
Beni benimle paylaşan
Kırık bir kalpti kalan
Sessizce ağlayan
***
Bilirim geri gelmez ki o artık
Aşk nedir bilmez ki ne yazık
Kapıyı çaldı ayrılık
Çare yok anladık
***
Bilirim geri gelmez ki o artık
Aşk nedir bilmez ki ne yazık
Kapıyı çaldı ayrılık
Çare yok anladık
***
Az mı savaştım
Pes etmedim yıllara
Yenilmekte güzeldi
Bazen bir aşk uğruna
***
Bilirim geri gelmez ki o artık
Aşk nedir bilmez ki ne yazık
Kapıyı çaldı ayrılık
Çare yok anladık
***
Bilirim geri gelmez ki o artık
Aşk nedir bilmez ki ne yazık
Kapıyı çaldı ayrılık
Çare yok anladık
***
Yalan sözlerle
Bomboş sevgilerle
Geçip gitti yıllarım
Toz pembe hayallerle
-
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Böyle güzel olmasan,
Öyle tatlı bakmasan
Kim arar seni, kim arar?
Bende bu aşk olmasa,
Kalbim böyle yanmasa
Kim arar seni, kim arar?
Kim arar söyle, kim arar
Vefasız olanı kim arar?
Seni bir gün görmesem içim yanar.
İyi günün olmasa,
Kalbim böyle yanmasa
Kim arar seni kim arar?
Bende bu aşk olmasa,
Kalbim böyle yanmasa
Kim arar seni, kim arar?
Kim arar söyle, kim arar
Vefasız olanı kim arar?
Seni bir gün görmesem içim yanar.
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Hatırla, doğduğun evi
Hatırla, doğduğun yeri
Bahçenin ve çiçeklerinin
O çocukluk günlerimin
Hatırla, o oyuncak köşeni
Emeklediğin merdivenlerini
Burnunun ucunu
Dayayıp ağladığın duvarları
Doğduğum ev ne güzeldi
Doğduğum ev ne güzel
Doğduğum ev ne güzeldi
Doğduğum ev ne güzel
Hatırla kardeşlerini
Mutluluk taşan gecelerini
Babanın yıkılmaz desteğini
İlk aşkın olan melek yüzlü anneni
Yok ağlama, yalnızca hatırla
Biliyorum hasretsin o kucağa
Bir şarkı var şimdi
Sen de kalan, kulağımda
Şimdi herşey artık bir hikaye
Hem de dönüşü olmayan bir yerde
Dönülmek olsaydı bin güçlükle geriye
Sevdiklerin, senelerin, doğduğun ev hani
Hani nerde
Doğduğum ev ne güzeldi
Doğduğum ev ne güzel
Doğduğum ev ne güzeldi
Doğduğum ev ne güzel
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Seni çılgınca seven
O bendim o
Onu bana değişen
O sendin o
Gel gör ki hala ben
Ayrılamadım senden
*
Şimdi nasılsın bilmem
Öğrenmek de istemem
Beni sorarsan eğer
Söylemem
*
Şimdi nasılsın bilmem
Öğrenmek de istemem
Beni sorarsan eğer
Söylemem
*
Sana canını veren
O bendim o
Ölüm ayırır diyen
O sendin o
Gel gör ki hala ben
Ayrılamadım senden
*
Şimdi nasılsın bilmem
Öğrenmek de istemem
Beni sorarsan eğer
Söylemem
*
Şimdi nasılsın bilmem
Öğrenmek de istemem
Beni sorarsan eğer
Söylemem
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