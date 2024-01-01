Nermin Candan

Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz Her güzele koşma demedim mi Her tatlı söze kanma demedim mi Aldatır seni inanma demedim mi *** Olmaz olmaz bu iş olamaz Olmaz olmaz bu iş olamaz *** Bu kadar çapkın olma demedim mi Göğsünü böyle açma demedim mi Gözler manalı süzme demedim mi *** Çalım satma bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** El oğlu bakmaz gözün yaşına Ne işler açar sonunda başına Kimseler koşmaz imdadına Pişman olur dönersin bana *** Bu kadar çapkın olma demedim mi Her güzele koşma demedim mi Gözler manalı süzme demedim mi *** Çalım satma bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** El oğlu bakmaz gözün yaşına Ne işler açar sonunda başına Kimseler koşmaz imdadına Pişman olur dönersin bana *** Bu kadar çapkın olma demedim mi Göğsünü böyle açma demedim mi Gözler manalı süzme demedim mi *** Çalım satma bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz Olmaz olmaz bu iş olamaz Olmaz olmaz bu iş olamaz Çalım satma bu iş olamaz Olmaz olmaz bu iş olamaz

Ne Varsa Bende Var Ne varsa bende var Aşk istediğin kadar Gel sararsan beni sar Ne varsa bende var *** Benden uzakta ne arıyorsun sen Yanındaki kaçıyor elinden Yalanlar bitmez, sana gücüm yetmez İnkar edersin sormaya değmez *** Her güzelin tadı başka sanki Vakit kalmadı yakalarsın belki Koş git kaçmadan, bıkıp usanmadan Bir de bana bak karşıdan *** Beni değil kendini seversin Boş kalınca çapkınlık edersin Ellerin durmaz, gözlerin doymaz Darılma bana yanına kalmaz *** Bir gün bana bitti diyeceksin Ya kalbimden çekip gideceksin Hiç aklım almaz, böyle şey olmaz Benim sevgim paylaşılmaz.

Yalan Sözlerle Yalan sözlerle Bomboş sevgilerle Geçip gitti yıllarım Toz pembe hayallerle *** Yok ki hiç anlayan Beni benimle paylaşan Kırık bir kalpti kalan Sessizce ağlayan *** Bilirim geri gelmez ki o artık Aşk nedir bilmez ki ne yazık Kapıyı çaldı ayrılık Çare yok anladık *** Bilirim geri gelmez ki o artık Aşk nedir bilmez ki ne yazık Kapıyı çaldı ayrılık Çare yok anladık *** Az mı savaştım Pes etmedim yıllara Yenilmekte güzeldi Bazen bir aşk uğruna *** Bilirim geri gelmez ki o artık Aşk nedir bilmez ki ne yazık Kapıyı çaldı ayrılık Çare yok anladık *** Bilirim geri gelmez ki o artık Aşk nedir bilmez ki ne yazık Kapıyı çaldı ayrılık Çare yok anladık *** Yalan sözlerle Bomboş sevgilerle Geçip gitti yıllarım Toz pembe hayallerle

Kim Arar Böyle güzel olmasan, Öyle tatlı bakmasan Kim arar seni, kim arar? Bende bu aşk olmasa, Kalbim böyle yanmasa Kim arar seni, kim arar? Kim arar söyle, kim arar Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar. İyi günün olmasa, Kalbim böyle yanmasa Kim arar seni kim arar? Bende bu aşk olmasa, Kalbim böyle yanmasa Kim arar seni, kim arar? Kim arar söyle, kim arar Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar.

Doğduğum Ev Hatırla, doğduğun evi Hatırla, doğduğun yeri Bahçenin ve çiçeklerinin O çocukluk günlerimin Hatırla, o oyuncak köşeni Emeklediğin merdivenlerini Burnunun ucunu Dayayıp ağladığın duvarları Doğduğum ev ne güzeldi Doğduğum ev ne güzel Doğduğum ev ne güzeldi Doğduğum ev ne güzel Hatırla kardeşlerini Mutluluk taşan gecelerini Babanın yıkılmaz desteğini İlk aşkın olan melek yüzlü anneni Yok ağlama, yalnızca hatırla Biliyorum hasretsin o kucağa Bir şarkı var şimdi Sen de kalan, kulağımda Şimdi herşey artık bir hikaye Hem de dönüşü olmayan bir yerde Dönülmek olsaydı bin güçlükle geriye Sevdiklerin, senelerin, doğduğun ev hani Hani nerde Doğduğum ev ne güzeldi Doğduğum ev ne güzel Doğduğum ev ne güzeldi Doğduğum ev ne güzel