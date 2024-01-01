Neşe Karaböcek

Gözyaşım şarap olsa Gençliğim harap olsa Her günüm azap olsa Yine seni seveceğim Gözyaşım şarap olsa Gençliğim harap olsa Her günüm azap olsa Yine seni seveceğim Arım, balım, peteğim Gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim Arım, balım, peteğim Gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim Ne emelim ne arzum Kalmasa pek umudum Erisem yudum yudum Yine seni seveceğim Ne emelim ne arzum Kalmasa pek umudum Erisem yudum yudum Yine seni seveceğim Arım, balım, peteğim Gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim Arım, balım, peteğim Gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim Arım, balım, peteğim Gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim Yine seni seveceğim