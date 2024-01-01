Alaeddin Şensoy 1960-1974 Kayıtları Şarkı Sözleri
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Neşe Karaböcek
Alaeddin Şensoy 1960-1974 Kayıtları
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Gözyaşım şarap olsa
Gençliğim harap olsa
Her günüm azap olsa
Yine seni seveceğim
Gözyaşım şarap olsa
Gençliğim harap olsa
Her günüm azap olsa
Yine seni seveceğim
Arım, balım, peteğim
Gülüm, dalım, çiçeğim
Bilsem ki öleceğim
Yine seni seveceğim
Arım, balım, peteğim
Gülüm, dalım, çiçeğim
Bilsem ki öleceğim
Yine seni seveceğim
Ne emelim ne arzum
Kalmasa pek umudum
Erisem yudum yudum
Yine seni seveceğim
Ne emelim ne arzum
Kalmasa pek umudum
Erisem yudum yudum
Yine seni seveceğim
Arım, balım, peteğim
Gülüm, dalım, çiçeğim
Bilsem ki öleceğim
Yine seni seveceğim
Arım, balım, peteğim
Gülüm, dalım, çiçeğim
Bilsem ki öleceğim
Yine seni seveceğim
Arım, balım, peteğim
Gülüm, dalım, çiçeğim
Bilsem ki öleceğim
Yine seni seveceğim
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