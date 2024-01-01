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7/24 Dinle Dağ Gülüm

Dağ Gülüm Şarkı Sözleri

Neşe Karaböcek Dağ Gülüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşe Karaböcek Dağ Gülüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dağ Gülüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Neşe Karaböcek

Neşe Karaböcek

Dağ Gülüm

  • Artık Sevmeyeceğim

  • Goze

  • Aşk Benim Aşık Benim

  • Halo

  • Bir Ceylanın Sevdasına

  • Bu Üçüncü Ölmem

  • Halayın Başındayım

  • Dağ Gülüm (Dur Gitme)

  • El Ele (Hü Canlar)

  • Seviyorum Diye Ağlatma

  • Ezelden (UH)

  • Kendi Düğünümde Vurdular

  • Ne Küsersin

  • Ay Bir Yana

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