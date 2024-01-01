Neşe Karaböcek

Artık Sevmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Bütün kabahat benim Ne kadar yalvarsan boş Ne kadar ağlasan boş Sana dönmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Bütün kabahat benim Ne kadar yalvarsan boş Ne kadar ağlasan boş Sana dönmeyeceğim Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Sen ne söylersen söyle Bu hayat sürmez böyle Sana dönmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Ümitlerimi yıktın Hayallerimi kırdın Benim ahımı aldın Benim ahımı aldın Şimdi sen de yalnızsın Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Sen ne söylersen söyle Bu hayat sürmez böyle Sana dönmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Artık sevmeyeceğim

Goze Goze akar sular gibi Bir akar bir durulursun Gene aklan ezen geldi Hasretinden tutuşursun *** Oy oy göze dertli göze Ciğer hasta dön gel eze Bacım güller gibi soldu Bahardaydı döndü güze *** Kardaşımdır nasıl yanmam Ekmeğime tuzu banmam Eze ana yarısıdır Nerdesin bunca zaman

Aşk Benim Aşık Benim Almışsın yâr beni benden Dolaşırsın diyar diyar Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr) Almışsın yâr beni benden Dolaşırsın diyar diyar Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr) *** Sevdayı koyup gönlüme İnletirsin ah ile zar yâr Ah le yâr, ah le yâr Sevdayı koyup gönlüme İnletirsin ah ile zar yâr Ah le yâr, ah le yâr *** Aşk benim aşık benim Yâr benim yâre benim Gerdanda çifte duran O benlerden biri benim Benim benim biri benim yâr, ah le yâr Aşk benim aşık benim Yâr benim yâre benim Gerdanda çifte duran O benlerden biri benim Benim benim biri benim yâr, ah le yâr *** Bağımda gonca gülleri Yoldurursun üçer beşer Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr) Bağımda gonca gülleri Yoldurursun üçer beşer Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr) *** Senden ayrı günlerimi Saydırırsın birer birer yâr, ah le yâr Ayrı kaldığım günleri Saydırırsın birer birer yâr, ah le yâr *** Aşk benim aşık benim Yâr benim yâre benim Gerdanda çifte duran O benlerden biri benim Benim benim biri benim yâr, ah le yâr Aşk benim aşık benim Yâr benim yâre benim Gerdanda çifte duran O benlerden biri benim Benim benim biri benim yâr, ah le yâr *** Elimden aldılar yâri Benimki kötü tecelli Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr) Elimden aldılar yâri Benimki kötü tecelli Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr) *** Dar günde attım sileyi Söyletirsin deli deli yâr, ah le yâr Dar günde attım sileyi Söyletirsin deli deli yâr, ah le yâr *** Aşk benim aşık benim Yâr benim yâre benim Gerdanda çifte duran O benlerden biri benim Benim benim biri benim yâr, ah le yâr Aşk benim aşık benim Yâr benim yâre benim Gerdanda çifte duran O benlerden biri benim Benim benim biri benim yâr, ah le yâr

Dağ Gülüm (Dur Gitme) Virane gönül idim boşlukta Güldün gün doğdu her akşama Senle sevdalandım dağlara oy yollara kırlara *** Dur gitme dağ gülüm gitme Yollara düşme yar yar dur dinle Yolda seni yorarlar dalın kırarlar *** Yar yar terketme Oy gurbet dağlara benzemez Dur dinle Yar le le le *** Dağlara benzemez gurbet terketme Dur gitme dağ gülüm gitme Yollara düşme yar yar dur dinle *** Yolda seni yorarlar dalın kırarlar Yar yar terketme Oy gurbet dağlara benzemez *** Dur dinle Yar le le le Dağlara benzemez gurbet terketme *** Yüreğimi ürperten o ayrılık Ses ver dağ gülüm bana yazık Dilimde o türkü yanık yanık oy dağlarda kırlarda *** Dur gitme dağ gülüm gitme Yollara düşme yar yar dur dinle Yolda seni yorarlar dalın kırarlar Yar yar terketme *** Oy gurbet kırlara benzemez Dur dinle Yar le le le *** Dağlara benzemez gurbet dur dinle Dur gitme gitme dağ gülüm gitme Yollara düşme yar yar dur dinle *** Yolda seni yorarlar dalın kırarlar Yar yar terketme Oy gurbet dağlara benzemez *** Dur dinle Yar le le le Dağlara benzemez gurbet dur dinle