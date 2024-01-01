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7/24 Dinle Yıkılsın Sebebim

Yıkılsın Sebebim Şarkı Sözleri

Neşe Karaböcek Yıkılsın Sebebim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşe Karaböcek Yıkılsın Sebebim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yıkılsın Sebebim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Neşe Karaböcek

Neşe Karaböcek

Yıkılsın Sebebim

  • Aşkınla Yana Yana

  • Yıkılsın Sebebim

  • Benim Davam

  • Medet Pirim

  • Giydim Çarıklarımı

  • Aman Güzel

  • Gardiyan (Mapushane Çeşmesi)

  • Bekleme Yar

  • Yüzün Çevirme (Derdo)

  • Dede Sultan

  • Sıcak ve Uzak (Şiir)

  • Ayrılık

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