Neşe Karaböcek

Bir sevda geldi başıma Felek su kattı aşıma Uyku girmiyor gözüme ah Unuttun beni zalim ** Unuttun beni zalim Gülüşün ince kıvrak şensin Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin ** Seviyorum seviyorum Seviyorum seni zalim Birgün ümit veriyorsun Sonra gülüp kaçıyorsun ** Sen beni öldürüyorsun ah Unuttun beni zalim Unuttun beni zalim Gülüşün ince kıvrak şensin ** Bir selam vermeden geçersin Bilsen beni ne çok üzersin Seviyorum seviyorum Seviyorum seni zalim