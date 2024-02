Neşe Karaböcek

Ah seni gidi gidi zilli, yelin vurmuş her yana Cümle alem der: "Varmaz o eli maşalı sana" *** Uyandım sabahtan, dayandım anamın kapısına Dedim: "Alacam" dedim "Ben bu kızı anacım, n'olur anacım" Yana yana kül oldum, ben aşk nedir bilmedim Ana almazsan valla ölecem, geberecem, gitti gidecem *** Ah seni gidi gidi zilli, yelin vurmuş her yana Cümle alem der: "Varmaz o eli maşalı sana" Bak hele bak bak, hele az biraz da bu yana Görmüyor musun, yoksa sevmiyor musun? *** Sevmesini bilene iyidir belki de, bana göre değil Kör olmuş kalbim nerden bilsin bak bilemedi mki Ateşten gömlek giydim üstüme Ana almazsan valla ölecem, geberecem, gitti gidecem *** Ah seni gidi gidi zilli, yelin vurmuş her yana Cümle alem der: "Varmaz o eli maşalı sana" Bak hele bak bak, hele az biraz da bu yana Görmüyor musun, yoksa sevmiyor musun? *** Ah seni gidi gidi zilli, yelin vurmuş her yana Cümle alem der: "Varmaz o eli maşalı sana" Bak hele bak bak, hele az biraz da bu yana Görmüyor musun, yoksa sevmiyor musun?