Neşe Karaböcek

-
Sabah günaydınım sensin
Gece rüyalarım sensin
Hasretinle içimdesin
Doyamam sana bir tanam
Ne acılar nede tuzaklar
Bizim sevdamızı yasaklar
Ayıramazlar ki bizi bizden
Canımdan bir parçasın sen
Doyamam sana bir tanem
Kopamam senden bir tanem
Yokluğun bana cehennem
Ağlama sakın bir tanem
Kim nerde desin inanma
Canımdan bir parçasın sen
Kıyamam sana bir tanem
Canımdan bir parçasın sen
Doyamam sana bir tanem
Sabah günaydınım sensin
Gece rüyalarım sensin
Hasretinle içimdesin
Doyamam sana bir tanam
-
Sallaya sallaya bu aşkın mendilini
Ömrüm tükendi ah bir bilsen şu halimi
Değmedi elime ellerinden başkası
Görmedim bilmedim valla senden başkası
***
Cama çıkmış el sallar bi havalar havalar
Bende mevsim kışken oy onda bi yazlar yazlar
Taramış saçlarını boyamış dudaklarını
Beni almazsan eğer valla, valla sen alacan canımı
***
Sallaya sallaya bu aşkın mendilini
Ömrüm tükendi ah bir bilsen şu halimi
Değmedi elime ellerinden başkası
Görmedim bilmedim valla senden başkası
***
Evinin önüne kurmuşum aşkımın sofrasını
Sermişim kapın önün anamın gül bohçasını
Bir duysa beni eve bağlar kısmetim dağlar
Anam almazsa bu gidişle valla sen alacan canımı
***
Sallaya sallaya bu aşkın mendilini
Ömrüm tükendi ah bir bilsen şu halimi
Değmedi elime ellerinden başkası
Görmedim bilmedim valla senden başkası
***
Sallaya sallaya bu aşkın mendilini
Ömrüm tükendi ah bir bilsen şu halimi
Değmedi elime ellerinden başkası
Görmedim bilmedim valla senden başkası
-
Derdimden bin beter olmuşum bu gece
Hasret kapısında oturmuşum tek başıma
Halimden bilenler ey yüzüme gülerler
Ne yapsam ne etsem sensiz yaşanmıyor ki
***
Perişandır halim soran kimse olmaz
Elimde son kadeh bana bu gece gün doğmaz
Paramparça olmuş delirmişim aşkından
Sana gelince gülüm bu yürek sensiz olmaz
***
Çaldım kapını ben kaç kere o gece
Ağlamışım kurdela en sevdiğin çiçeğe
Açmadın kapını göreyim gül yüzünü
Şu garip ne halde bir bilsen öleceğim
***
Derdinden bin beter olmuşum bu gece
Hasret kapısında oturmuşum tek başıma
Halimden bilenler yüzüme gülerler
Ne yapsam ne etsem sensiz yaşanmıyor ki
***
Ben eskiden böyle insan değildim
Seni gördüm göreli kendimde değilim
Senden bana yar olmaz ki bilirim
Lakin kalbime söz geçmez ben bu değilim
***
Çaldım kapını ben kaç kere o gece
Ağlamışım kurdela en sevdiğin çiçeğe
Açmadın kapını göreyim gül yüzünü
Şu garip ne halde bir bilsen öleceğim
***
Derdinden bin beter olmuşum bu gece
Hasret kapısında oturmuşum tek başıma
Halimden bilenler ey yüzüme gülerler
Ne yapsam ne etsem sensiz yaşanmıyor ki
-
Ah gelemem ki diyemem ben
Nasılsın sen, iyi misin?
Hava nasıl oralarda?
Beni sorarsan, oy
***
Önümden geçen zaman
Ağır bir rüzgar şimdi
Arar dururum tenin
Bulamam yüzyıl sanki
***
Halden bilmez değilim
Bilirim senin değilim
Perden açılmış tenin gizli
Bana değil bilirim
***
Ah gelemem ki diyemem ben
Nasılsın sen, iyi misin?
Hava nasıl oralarda?
Beni sorarsan, oy
***
Tutmuyor asla yerini
Ne bir ten ne de bir gülüş
Benzetemem kimseyi
Affedemem seni kendimi
***
Soracak olursan eğer
Değişmedi hiç bir şey
Var git sen de yoluna
Aramam aşkın bana
***
Ah gelemem ki diyemem ben
Nasılsın sen, iyi misin?
Hava nasıl oralarda?
Beni sorarsan, oy
-
Yaradır bu tendir ilacı
Neyleyim sensiz şarabı
Gülüşün ince derin bir keder
Elinde bu son resmin ne acı
***
Ellerin titremiş yazmışsın arkasına
Baktıkça beni hatırlarsın demişsin
***
Beni düşünme bulurum elbet bir çaresini
Elbet iyi olurum yeniden
Git şimdi n'olur gülme yüzüme
Beni düşünme
***
Yolum kesip duruyorlar
Ben o değilim anlamıyorlar
Suçlu ben değilim diyorum
Beni bırakın duymuyorlar
***
Kahvenin ortasında iki kurşun attılar
Biri sırtıma biri resmine beni öldürüyorlar
***
Beni düşünme bulurum elbet bir çaresini
Elbet iyi olurum yeniden
Git şimdi n'olur gülme yüzüme
Beni düşünme
***
Beni düşünme bulurum elbet bir çaresini
Elbet iyi olurum yeniden
Git şimdi n'olur gülme yüzüme
Beni düşünme
-
Ah seni gidi gidi zilli, yelin vurmuş her yana
Cümle alem der: "Varmaz o eli maşalı sana"
***
Uyandım sabahtan, dayandım anamın kapısına
Dedim: "Alacam" dedim "Ben bu kızı anacım, n'olur anacım"
Yana yana kül oldum, ben aşk nedir bilmedim
Ana almazsan valla ölecem, geberecem, gitti gidecem
***
Ah seni gidi gidi zilli, yelin vurmuş her yana
Cümle alem der: "Varmaz o eli maşalı sana"
Bak hele bak bak, hele az biraz da bu yana
Görmüyor musun, yoksa sevmiyor musun?
***
Sevmesini bilene iyidir belki de, bana göre değil
Kör olmuş kalbim nerden bilsin bak bilemedi mki
Ateşten gömlek giydim üstüme
Ana almazsan valla ölecem, geberecem, gitti gidecem
***
Ah seni gidi gidi zilli, yelin vurmuş her yana
Cümle alem der: "Varmaz o eli maşalı sana"
Bak hele bak bak, hele az biraz da bu yana
Görmüyor musun, yoksa sevmiyor musun?
***
Ah seni gidi gidi zilli, yelin vurmuş her yana
Cümle alem der: "Varmaz o eli maşalı sana"
Bak hele bak bak, hele az biraz da bu yana
Görmüyor musun, yoksa sevmiyor musun?
-
Tüm mahalleli bir olurlar
Bir oyun kurarlar bu gece
Bir damat ve gelinden oluşan
Bu oyun sürer bütün gece
***
Ne mutlu sevip de sevilene
Bekliyoruz sizi dostlar
Düğünümüze
Düğünümüze
Düğünümüze
Düğünümüze
***
Bilindik bir oyun başlıyor bu gece
El ele göz göze diz dize baş başa
Kız bir yana durur oğlan bir yana
Açılır duvaklar takılır takılar
Sarılıp sarmalanır çıplak tenler
E bir oyun kurduk sonuna geldik
Allah erdirsin tamamına
***
Demedi demeyin a dostlar
Oğlan bizim kız bizim
O güzelim günler bizim
Ben değil biz diyene bu düğün bizim
***
Ne mutlu sevip de sevilene
Bekliyoruz sizi dostlar
Düğünümüze
Düğünümüze
Düğünümüze
Düğünümüze
***
Bilindik bir oyun başlıyor bu gece
El ele göz göze diz dize baş başa
Kız bir yana durur oğlan bir yana
Açılır duvaklar takılır takılar
Sarılıp sarmalanır çıplak tenler
E bir oyun kurduk sonuna geldik
Allah erdirsin tamamına
-
Eli narin ince güzel
Bir tas su ver derdim beter
Gözüm ardında kalmış yollarım
Diyemem sana hallarım
***
Aşkın elinde pervaneyim
Yüzünü dön divaneyim
Hayli zamandır yolum sana
***
Diyemem bağlıyam sana
Aşk dediğin yanmak ise
Kül olmuşum yana yana
***
Geceden vurmuş ay yüzün
Güzelliğin beni deli eder
Gel etme böyle ayrılık n’olur
Derdin bende bindir beter
***
N’olur, n’olur
***
Eli narin ince güzel
Bir tas su ver derdim beter
Gözüm ardında kalmış yollarım
Diyemem sana hallarım
***
Aşkın elinde pervaneyim
Yüzünü dön divaneyim
Hayli zamandır yolum sana
***
Diyemem bağlıyam sana
Aşk dediğin yanmak ise
Kül olmuşum yana yana
***
Geceden vurmuş ay yüzün
Güzelliğin beni deli eder
Gel etme böyle ayrılık n’olur
Derdin bende bindir beter
***
N’olur, n’olur
-
Bir de bakmışsın ki ben gelmişim
Böyle dilim susar da elim
Elim dokunmaz olursa eğer
Bil ki varmışım yani
***
Yüreğim sakınır, gözüm seğirir
Olur da, olur da susmuşsam yani
Giyindiğin çiçeklerinin ardı teninse
Ve en karasındaysa gün
Bil ki kavuşmuşum yani
***
O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım
İki gözümün çiçeği
Gözünü seveyim, iyi bak kendine
Hasretle selam ederim
***
Arada bin yol, bin hasret
Gözlerim gözlerine hasret
Tenin tenime uzak şimdi
Bilemem ki nasılsın şimdi
***
Canım, ciğerim, bilirim zordur
Asma yüzünü, gülünü soldur
Nasıl anlatsam derdim' sana
Bir bilsen nasıl vurgunum sana
***
Yazmandan dökülen saçlarına
Gözlerindeki elaya
Kurban olayım gözyaşına
Atma beni kor ataşına
***
Akşamdan akşama zor geçer
Bilmem bu hasret nasıl biter
Ben beklerim yollarını
Pervane ömrüm seni bekler
***
Belki, belki çok uzaklardasın
Lakin bi' o kadar da yakınlardasın asıl
Yüreğimdesin, derindesin yani
***
Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli
İnce bir gül dalısın en derinde
Penceremdeki vapurun yazması kara
Senin hasretinse içimde ömürlük yara
***
Benim canım, ciğerim
İki gözümün çiçeği
Nasıl diyeyim sana?
Bi' o kadar, o kadar işte
O kadar
***
Yazmandan dökülen saçlarına
Gözlerindeki elaya
Kurban olayım gözyaşına
Atma beni kor ataşına
***
Akşamdan akşama zor geçer
Bilmem bu hasret nasıl biter
Ben beklerim yollarını
Pervane ömrüm seni bekler
***
Yazmandan dökülen saçlarına
Gözlerindeki elaya
Kurban olayım gözyaşına
Atma beni kor ataşına
***
Akşamdan akşama zor geçer
Bilmem bu hasret nasıl biter
Ben beklerim yollarını
Pervane ömrüm seni bekler
-
Geleceğim elbet anam
Sen sabahları bekle kapın önünde
***
Kuş olurum pencerene
Rüzgâr olurum kapına
Gecene yıldız olurum
Eğme başın, kahrolurum
***
Kuş olurum pencerene
Çiçek olurum dalına
Gecene yıldız olurum
Eğme başın, kahrolurum
***
Mendiline gözyaşını akıtıp
Soldurma gül yüzünü
Daralır geceler
Uzar yollar
Düşemem kapına
***
Bir acı türkü diyemem sana
Güzel anam sen ağlama
Bir acı türkü diyemem sana
Güzel anam sen ağlama
Sen ağlama, sen ağlama
Sen ağlama, sen ağlama
-
Karartma gönlünü sevdiğim n'olur sen
Kaldır ellerini doğan güneşe şimdi
Göreceksin beni, sabret geleceğim
Sil gözyaşın n'olur şimdi
***
Hasret bana gurbet bana
Demem o ki yokluğun zor gelir bana
Asmışım resmin baş yastığıma
Geleceğim sabret
***
Karartma gönlünü sevdiğim n'olur sen
Kaldır ellerini doğan güneşe şimdi
Göreceksin beni, sabret geleceğim
Sil gözyaşın n'olur şimdi
***
Selam ederim uzak gecelerden
Koyma başın üzgün yastığına
Kahrolurum bilirsem gözyaşını
Geleceğim sabret
***
Karartma gönlünü sevdiğim n'olur sen
Kaldır ellerini doğan güneşe şimdi
Göreceksin beni, sabret geleceğim
Sil gözyaşın n'olur şimdi
***
Karartma gönlünü sevdiğim n'olur sen
Kaldır ellerini doğan güneşe şimdi
Göreceksin beni, sabret geleceğim
Sil gözyaşın n'olur şimdi