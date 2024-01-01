Biz Ayrılamayız Şarkı Sözleri
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Neşe Karaböcek
Biz Ayrılamayız
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Ayni bedende can gibiyiz
Cana can veren kan gibiyiz
Yanip da bitmez köz gibiyiz
Biz ayrilamayiz, biz ayrilamayiz...
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Eller ayirsa bile
Yollar ayirsa bile
Yillar ayirsa bile
Biz ayrilamayiz, biz ayrilamayiz...
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Biz iki cilgin sevgiliyiz
Delicesine sevdaliyiz
Öyle büyükki bu sevgimiz
Biz ayrilamayiz, biz ayrilamayiz...