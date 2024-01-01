Neşe Karaböcek

Deli Bu Deli deli konuşma deli deli İşte seviyor seni deli deli Bu zamanda böylesi gökte arama yerde Üstelik yakışıklı acayipsin sende İstersen şöyle düşün hemen karar verme Vallahi iyi çocuk acayipsin sende Deli deli konuşma deli deli İşte seviyor seni deli deli ** Bırak hava atmayı hadi artık evet de Aman be arkadaşım acaipsin sende Dinlemeden herşeyi hemen olamaz deme Üstelikte varlıklı acaipsin sende ** Sende mi arkadaşım sende mi öyle böyle Daha ne istiyorsun acaip senden Bu zamanda böylesi gökte arama yerde Üstelik yakışıklı acayipsin sende ** Deli deli konuşma deli deli İşte seviyor seni deli deli ** Bırak hava atmayı hadi artık evet de Aman be arkadaşım acaipsin sende Dinlemeden herşeyi hemen olamaz deme Üstelikte varlıklı acaipsin sende ** Deli deli konuşma deli deli İşte seviyor seni deli deli

Ay İnce Cam Gibi Ay ince cam gibi Dalgalar bir hoş olmuş bu gece Issız kaldı bak avuçlarımız Beklemekten özlemekten yine Ve yürüyorum sahilde gece Çıplak ayaklarım Sahilde koşuyorum delice Gözlerimde gölgeli gözlerin Gözlerimde o seven ellerin Ve yürüyorum kumsalda gece ** Yağmur başladı bak Derinden serince ince ince Vuruyor dalgalar her bir yerime Yine boşluklardayım delice seninle ** Ah benim serserim gel seni çok özledim özledim Hem seninle hem de bak sensizim sensizim Okyanuslar kadar derin sana sevgim Ah benim serserim seni çok özledim ** Sensiz yaşanmaz bu dünya bom boş Gel kaderime ortak olda sende koş Dünya sevenlerin sevmeyenlere boş Ortak ol sevgime sende benimle koş ** Bak şu kadere ne etti bize Kader eğleniyor dans ediyor bizimle Sen bensiz ben sensiz olmuyor sevgisiz Kader dans ediyor eğleniyor bizimle ** Sen bensiz ben sensiz olmuyor sevgisiz Kader dans ediyor eğleniyor bizimle ** Sensiz yaşanmaz bu dünya bom boş Gel kaderime ortak olda sende koş Dünya sevenlerin sevmeyenlere boş Ortak ol sevgime sende benimle koş

Allah Derim Allah derim Allah Başka bir şey demem Yer gök şahit olsun Seni başkasına yar etmem ** Bir baktın yaktın beni Aşk ile sardın beni Hiç bir derdim yok derken Kalbime koydum seni ** Allah derim Allah Başka bir şey demem Yer gök şahit olsun Seni almadan ha gitmem ** Allah derim Allah Başka bir şey demem Yer gök şahit olsun Seni başkasına yar etmem ** Al eline elimi Sil mendile terini Gül yastığa baş koydum Ben bu yola baş koydum Alacağım yar seni ** Allah derim Allah Başka bir şey demem Yer gök şahit olsun Seni almadan ha gitmem ** Allah derim Allah Başka bir şey demem Yer gök şahit olsun Seni başkasına yar etmem

Mektup Özlemin Son Bulsun Artık Iste Hemen Geleyim Sana Sevgi Biriktirdim Iste Hemen Vereyim Yüreğinde Canındayım Damarında Kanındayım Yeter Ki Sen Iste Beni Bir Mektupla Yanındayım ** Gözlerim Sana Doğru Seni Görmek Dileğim Yeter Ki Sen Bir Ümit Ver Gelde Hemen Geleyim Yüreğinde Canındayım Damarında Kanındayım Yeter Ki Sen Iste Beni Bir Mektupla Yanındayım **

Yalvarıyorum Yalvarıyorum Allah'ım Sana Çok Seviyorum Onu Ver Bana Mutlu Değilim Ondan Uzaklarda Yine Yapraklar Yalnız Düşecek Bomboş Geceler Issız Geçecek Özledim Onu Ne Zaman Gelecek Ben Yine Yalnız Kalbimde Yine Hasret Gözlerim Yolda Bekliyorum Onu Hep Çok Özlüyorum Çok Seviyorum Kavuştur Bizi Allah'ım Dualarımı Kabul Et Bir Dileğim Var Allah'ım Senden Çok Özlüyorum Gelsin Tezelden Biz Iki Hasret Kavuştur Allah'ım Onsuz Herşey Boş Gözümde Her Yerde Aşkı Içimde Yine Yapraklar Yalnız Düşecek Bomboş Geceler Issız Geçecek Özledim Onu Ne Zaman Gelecek **

Bir Gözle Ağla Bir Gözle Gül En sonunda buldum ben aşkı derken Bir zalimin elinde oyuncak oldum Ölürüm aşkından yaşamam derken Bir dönüp bakmadı çekip giderken ** Sızlama yüreğim sen azimli ol Bu dünya hem acı hem sevimlidir Bir gözle sen ağla bir gözünle gül Mazlumun ahı var bekle sende gül ** Ne verdiki bana dertlerden başka Gencecik ömrümü çürüttü gitti Belkide uslanır diye beklerken Bakmadı yüzüme çekipte gitti Bir dönüp bakmadı çektide gitti ** Sızlama yüreğim sen azimli ol Bu dünya hem acı hem sevimlidir Bir gözle sen ağla bir gözünle gül Mazlumun ahı var bekle sende gül

Sahi mi Yemin Et Ah Durum vahim, önemli Ah Vaziyet çok ciddi Ah Durum vahim, önemli Ah Haberler çok ciddi Ah Sıkı sıkı durun şimdi Ah Size söyleyeyim mi? Yalan değil, kardeş Olacağım ona eş, ah Gözünde gözlükler (cadeş) Kolunda zincirler (hmm) Altında motorsiklet (Harley) Bir fiyaka, biraz amet (hımm) Bu çocuk nereli? Ona görünmeli Bir kız arkasında (deme) Yapışmış oğlana (haspam) Sarılmış belinden Öleceğim hasetimden (yapma) Ama görecek o cadı (cadı) Alacağım elinden (yehu) Ah Vaziyet kritik, nazik Ah Hadi çalalım müzik Ah Durum vaziyeti nazik Ah Hadi çalalım müzik Aslında oda gördü (ee) Beni şöyle süzdü (ee) Beğendi beni amma Hiç hissettirmedi (ilginç) Baktı aynalardan Sonra geri döndü (yehu) Bana baktı, güldü (yemin et) Çok yakışıklıydi (wow) Bastı motosiklete (Harley) Uçuverdi, gitti (aa) Ama görecek o cadı (cadı) Aldım elinden gitti (yehu) Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Bir Tanem Sabah günaydınım sensin Gece rüyalarım sensin Hasretinle içimdesin Doyamam sana bir tanam Ne acılar nede tuzaklar Bizim sevdamızı yasaklar Ayıramazlar ki bizi bizden Canımdan bir parçasın sen Doyamam sana bir tanem Kopamam senden bir tanem Yokluğun bana cehennem Ağlama sakın bir tanem Kim nerde desin inanma Canımdan bir parçasın sen Kıyamam sana bir tanem Canımdan bir parçasın sen Doyamam sana bir tanem Sabah günaydınım sensin Gece rüyalarım sensin Hasretinle içimdesin Doyamam sana bir tanam

Sana Yah Bana Yah Sana vah sana vah sana vah Giymiş gine ahh giymiş gine ahh Kot pantolan dar bacakta Halka küpeler kulakta Kız seni merhametsiz seni İnce bulüz bel açıkta Sana vah sana vah sana vah Sümbül açmış ahh Lale açmış ahh Dövme yaptırmış kolunda İnce kolye ak gerdanda Hızma taktırmış burnunda Sana vah sana vah sana vah Ahh ahh dedim vah dedim Ahh derim ahh çekerim Sar derim ahh sar derim Sar derim sabrederim Bilsin alem Duysun alem Benim seni sevdiğimi Deli gibi sevdiğimi Sana vah bana vah sana vah bana vah Salmış yine ahh dökmüş yine ahh Uzun saçlar yan tarafta gamzeleri gül yanakta Kız seni merhametsiz seni Elin işte gözün oynaşta Giymiş gine ahh giymiş gine ahh Kot pantolan dar bacakta Halka küpeler kulakta Kız seni merhametsiz seni İnce bulüz bel açıkta Sana vah sana vah sana vah ***