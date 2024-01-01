Dağ Gülüm Şarkı Sözleri
Neşe Karaböcek Dağ Gülüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşe Karaböcek Dağ Gülüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dağ Gülüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Elbet bir gün buluşacağız
Bu böyle yarım kalmayacak
İkimizin de saçları ak
Öyle durup bakışacağız
**
Belki bir deniz kenarında
El ele maziyi konuşacağız
Benim içimde yanar ateş var
Sevgilim ne zaman buluşacağız
-
Goze akar sular gibi
Bir akar bir durulursun
Gene aklan ezen geldi
Hasretinden tutuşursun
***
Oy oy göze dertli göze
Ciğer hasta dön gel eze
Bacım güller gibi soldu
Bahardaydı döndü güze
***
Kardaşımdır nasıl yanmam
Ekmeğime tuzu banmam
Eze ana yarısıdır
Nerdesin bunca zaman
-
Almışsın yâr beni benden
Dolaşırsın diyar diyar
Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr)
Almışsın yâr beni benden
Dolaşırsın diyar diyar
Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr)
***
Sevdayı koyup gönlüme
İnletirsin ah ile zar yâr
Ah le yâr, ah le yâr
Sevdayı koyup gönlüme
İnletirsin ah ile zar yâr
Ah le yâr, ah le yâr
***
Aşk benim aşık benim
Yâr benim yâre benim
Gerdanda çifte duran
O benlerden biri benim
Benim benim biri benim yâr, ah le yâr
Aşk benim aşık benim
Yâr benim yâre benim
Gerdanda çifte duran
O benlerden biri benim
Benim benim biri benim yâr, ah le yâr
***
Bağımda gonca gülleri
Yoldurursun üçer beşer
Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr)
Bağımda gonca gülleri
Yoldurursun üçer beşer
Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr)
***
Senden ayrı günlerimi
Saydırırsın birer birer yâr, ah le yâr
Ayrı kaldığım günleri
Saydırırsın birer birer yâr, ah le yâr
***
Aşk benim aşık benim
Yâr benim yâre benim
Gerdanda çifte duran
O benlerden biri benim
Benim benim biri benim yâr, ah le yâr
Aşk benim aşık benim
Yâr benim yâre benim
Gerdanda çifte duran
O benlerden biri benim
Benim benim biri benim yâr, ah le yâr
***
Elimden aldılar yâri
Benimki kötü tecelli
Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr)
Elimden aldılar yâri
Benimki kötü tecelli
Ah le yâr, ah le yâr (ah le yâr, ah le yâr)
***
Dar günde attım sileyi
Söyletirsin deli deli yâr, ah le yâr
Dar günde attım sileyi
Söyletirsin deli deli yâr, ah le yâr
***
Aşk benim aşık benim
Yâr benim yâre benim
Gerdanda çifte duran
O benlerden biri benim
Benim benim biri benim yâr, ah le yâr
Aşk benim aşık benim
Yâr benim yâre benim
Gerdanda çifte duran
O benlerden biri benim
Benim benim biri benim yâr, ah le yâr
-
-
-
-
-
Virane gönül idim boşlukta
Güldün gün doğdu her akşama
Senle sevdalandım dağlara oy yollara kırlara
***
Dur gitme dağ gülüm gitme
Yollara düşme yar yar dur dinle
Yolda seni yorarlar dalın kırarlar
***
Yar yar terketme
Oy gurbet dağlara benzemez
Dur dinle
Yar le le le
***
Dağlara benzemez gurbet terketme
Dur gitme dağ gülüm gitme
Yollara düşme yar yar dur dinle
***
Yolda seni yorarlar dalın kırarlar
Yar yar terketme
Oy gurbet dağlara benzemez
***
Dur dinle
Yar le le le
Dağlara benzemez gurbet terketme
***
Yüreğimi ürperten o ayrılık
Ses ver dağ gülüm bana yazık
Dilimde o türkü yanık yanık oy dağlarda kırlarda
***
Dur gitme dağ gülüm gitme
Yollara düşme yar yar dur dinle
Yolda seni yorarlar dalın kırarlar
Yar yar terketme
***
Oy gurbet kırlara benzemez
Dur dinle
Yar le le le
***
Dağlara benzemez gurbet dur dinle
Dur gitme gitme dağ gülüm gitme
Yollara düşme yar yar dur dinle
***
Yolda seni yorarlar dalın kırarlar
Yar yar terketme
Oy gurbet dağlara benzemez
***
Dur dinle
Yar le le le
Dağlara benzemez gurbet dur dinle
-
-
Bu kadar cevretme, nazlı sultanım
Beni derde saldın, sensin dermanım
Bu kadar cevretme, nazlı sultanım
Beni derde saldın, sensin dermanım
Aşkın deryaları yanı başında
Bana sevdaları elde aratma
Bana sevdaları elde aratma, elde aratma
***
Düşmüşem aşkına kerem misali
Sevdalı gönlümle olmuşam deli
Kalbimin sahibi ey güzel peri
Seviyorum diye beni ağlatma,
beni ağlatma
***
Düşmüşem aşkına kerem misali
Sevdalı gönlümle olmuşam deli
Kalbimin sahibi ey güzel peri
Seviyorum diye beni ağlatma,
beni ağlatma
***
Gel hilal kaşlım gel, otur karşıma
Elbet gelir bir gün senin başına
Gel hilal kaşlım gel, otur karşıma
Elbet gelir bir gün, senin başına
Mevlayı seversen, pirin aşkına
Bana sevdaları elde aratma
Bana sevdaları elde aratma, elde aratma
***
Düşmüşem aşkına kerem misali
Sevdalı gönlümle olmuşam deli
Kalbimin sahibi ey güzel peri
Seviyorum diye beni ağlatma,
beni ağlatma
***
Düşmüşem aşkına kerem misali
Sevdalı gönlümle olmuşam deli
Kalbimin sahibi ey güzel peri
Seviyorum diye beni ağlatma,
beni ağlatma
-
-
-
-