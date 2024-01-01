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7/24 Dinle Onu Düşünürken

Onu Düşünürken Şarkı Sözleri

Neşe Karaböcek Onu Düşünürken şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşe Karaböcek Onu Düşünürken şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Onu Düşünürken sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Neşe Karaböcek

Neşe Karaböcek

Onu Düşünürken

  • Günün Birinde

  • Veda Etmem

  • Benimle Evlenir Misin?

  • Yaş 35 Oldu

  • Onu Düşünürken

  • Ah Yar

  • Var Mı Be

  • Dayan Yüreğim

  • Kendimi Alamıyorum

  • Bir Defa

  • Paşam

  • Onu Düşünürken (Caz Versiyon)

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