Neşe Karaböcek

-
Bu devran hep böyle sürüp gitmez ki
Sen de solacaksın günün birinde
Aklına gelecek ayrılığımız
Pişman olacaksın günün birinde
Pişman olacaksın günün birinde
Senin de saçına karlar yağacak
Senin de gözüne yaşlar dolacak
Elbette kalbini biri yakacak
Beni anacaksın günün birinde
Beni anacaksın günün birinde
Ne geri dönecek yolun olacak
Ne de tutunacak dalın kalacak
Korkarım pişmanlık sonun olacak
Yalnız kalacaksın günün birinde
Yalnız kalacaksın günün birinde
Senin de saçına karlar yağacak
Senin de gözüne yaşlar dolacak
Elbette kalbini biri yakacak
Beni anacaksın günün birinde
Beni anacaksın günün birinde
***
-
Veda etmem ben bu aşka
Gözüm yok ki senden başka
Sen benim anam babam iki gözüm her şeyimsin
Veda etmem ben bu aşka
***
Veda etmem ben bu aşka
Gözüm yok ki senden başka
Sen benim anam babam iki gözüm her şeyimsin
Veda etmem ben bu aşka
***
Sensiz aşk öle yazar
Sensizlik yolları bağlar
Yolumda ölür müsün desen her gün bin kere ölsem
Veda etmem ben bu aşka
***
Sensiz aşk öle yazar
Sensizlik yolları bağlar
Yolumda ölür müsün desen her gün bin kere ölsem
Veda etmem ben bu aşka
***
Kolay değil kolay olsa ne yazar sanki
Hasret hiç değil her hasretin bir vuslatı var
***
Elimde değil benim senden başka kimim var
Son arzum sana son sözüm var
Veda etmem ben bu aşka
***
Veda etmem ben bu aşka
Vazgeçmem bu son söz sana bir tanem
Veda zamanı çoktan geçti
Veda etmem ben bu aşka
***
Sensiz aşk öle yazar
Sensizlik yolları bağlar
Yolumda ölür müsün desen her gün bin kere ölsem
Veda etmem ben bu aşka
***
Sensiz aşk öle yazar
Sensizlik yolları bağlar
Yolumda ölür müsün desen her gün bin kere ölsem
Veda etmem ben bu aşka
***
Vazgeç dön dedin dedin de yoldan dönen var mı?
Aşk bu zor dedin zor diye geri dönmek var mı?
***
Elimde değil benim senden başka kimim var
Son arzum sana son sözüm var
Veda etmem ben bu aşka
***
Kolay değil kolay olsa ne yazar sanki
Hasret hiç değil her hasretin bir vuslatı var
***
Elimde değil benim senden başka kimim var
Son arzum sana son sözüm var
Veda etmem ben bu aşka
-
Karmakarışığım, hatta yarı ölü sayılırım
Hoş biraz da sarhoşum, inan ki, dahası var
Aşk sarhoşuyum, sarhoşa ne yazar?
***
Karmakarışığım, hatta yarı ölü sayılırım
Biraz da sarhoşum, inan ki, dahası var
Aşk sarhoşuyum, sarhoşa ne yazar?
***
Bir sen yazarsın sen
Yazarsan sen yaz sen
Ne yazarsan yaz
Bir sen yazarsın sen
Yazarsan sen yaz sen
Ne yazarsan yaz
***
İster öyle, istersen böyle yaz
İster evlen benimle
Ne yazarsan yaz
İster öyle, istersen böyle yaz
İster evlen benimle
Ne yazarsan yaz
***
Yazımız olsun
Sözümüz olsun
Benimle evlenir misin?
Yazımız olsun
Sözümüz olsun
Benimle evlenir misin?
***
Bitmez mi bu ceza, yoksa
Oh, olsun mu diyorsun, ne dahası mı var?
Galiba ölüyorum
Zaten sarhoşum, sarhoşa ne yazar?
***
Bir sen yazarsın sen
Yazarsan sen yaz sen
Ne yazarsan yaz
Bir sen yazarsın sen
Yazarsan sen yaz sen
Ne yazarsan yaz
***
İster öyle, istersen böyle yaz
İster evlen benimle
Ne yazarsan yaz
İster öyle, istersen böyle yaz
İster evlen benimle
Ne yazarsan yaz
***
Yazımız olsun
Sözümüz olsun
Benimle evlenir misin?
Yazımız olsun
Sözümüz olsun
Benimle evlenir misin?
***
Bir sen yazarsın sen
Yazarsan sen yaz sen
Ne yazarsan yaz
Bir sen yazarsın sen
Yazarsan sen yaz sen
Ne yazarsan yaz
***
İster öyle, istersen böyle yaz
İster evlen benimle
Ne yazarsan yaz
İster öyle, istersen böyle yaz
İster evlen benimle
Ne yazarsan yaz
***
Yazımız olsun
Sözümüz olsun
Benimle evlenir misin?
Yazımız olsun
Sözümüz olsun
Benimle evlenir misin?
-
Yaş 35 oldu,
Kah orda, kah burda geçti,,
Yirmisiydi sana düştü gönlüm,
Geçti ömrüm,
Sevenin ahı tutarmış derler,
Ama benim hakkım yok,
***
Sevemedim onun gibi,
İnan bana yatacak yerim yok,
Yaş 35 oldu,
Hoş beş vakti geçti
Yirmisiydi sana düştü gonlüm, geçti ömrüm
0 seni benden aldı,
Yareme yare kattı, belli ki daha çok sevdı
Bitsin ömrüm,
0 seni benden aldı, belli ki daha çok sevdi
Gündüzüm yok, artık gecem yok ki,
Bitsin ömrüm
-
Onu düşünürken, gecelerim gündüz olur
Onu düşünürken, vücudumu sarar tatlı bir haz
Onu düşünürken ben ben değilim ki
Onu düşünürken, her yerden görünüyor
***
Onu düşünürken, hoş bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
***
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Çocuk oluyorum
Mecnun oluyorum
Sarhoş oluyorum ben
***
Onu düşünürken, tabiat atlasa bürünüyor
Onu düşünürken, şu gönlüm bir Sara ait oluyor
Onu düşünürken, yakınlaşıyor
Onu düşünürken, bana bir hal oluyor
***
Onu düşünürken, hoş bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
***
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Çocuk oluyorum
Sarhoş oluyorum
Mecnun oluyorum ben
***
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Çocuk oluyorum
Sarhoş oluyorum
Mecnun oluyorum ben
***
Çocuk oluyorum
Sarhoş oluyorum
Mecnun oluyorum ben
-
Nasıl yapsam, nasıl etsem?
Size nasıl söylesem? Âşık oldum size yâr
"Aşkım" desem, "Canım" desem
Size nasıl söylesem? Hiç görmedim ki böyle yâr
***
Kırıldı kolum kanadım
Kalmadı dizde derman
Kime deyim hâlimi?
Anlamaz başkası yârdan
***
Ah yâr
Ah yâr, of yâr
Ah güzel yâr
Sizden bana yâr olmaz mı?
***
Ah yâr
Ah yâr, of yâr
Ah güzel yâr
Sizden bana yâr olmaz mı?
***
Yoruldum, yoruldum artık
Bu soruları sormaktan
Yaş geldi, geçiyor bak
Bir haber yok mu hâlâ yârdan?
***
Yoruldum, ne çok yoruldum
"Bu kaçıncı yorulmalar?" diye ne olur bana sorma
Âşık oldum, âşık oldum
"Oldun da ne oldu?" diye ne olur bana sorma
***
Kırıldı kolum kanadım
Kalmadı dizde derman
Kime deyim hâlimi?
Anlamaz başkası yârdan
***
Ah yâr
Ah yâr, of yâr
Ah güzel yâr
Sizden bana yâr olmaz mı?
***
Ah yâr
Ah yâr, of yâr
Ah güzel yâr
Sizden bana yâr olmaz mı?
***
Yoruldum, yoruldum artık
Bu soruları sormaktan
Yaş geldi, geçiyor bak
Bir haber yok mu hâlâ yârdan?
***
Ah yâr
Ah yâr, of yâr
Ah güzel yâr
Sizden bana bi' yâr olmaz mı?
***
Ah yâr
Ah yâr, of yâr
Ah güzel yâr
Sizden bana bi' yâr olmaz mı?
***
Yâr olmaz mı? Yâr olmaz mı?
Yâr olmaz mı? Yâr ol...
-
Güzelsin, çok güzelsin
Güzelsin ama üzersin
Bi' de gözlerini süzersin
Yine de seni seveceğim
***
Güzelsin, çok güzelsin
Güzelsin, niye üzersin?
Bi' de gözlerini süzersin
Yine de seni seveceğim
***
Var mı be, var mı?
Var mı sevmek gibisi?
Yanımda sen gibisi
Gerisi boş, gerisi
Güzelsin, hoş birisin
Gerisi laf, gerisi
Laf, laf, laf, laf
***
Var mı be, var mı?
Var mı içmek gibisi?
Elinden aşk şarabı
Gerisi hoş, gerisi
Al artık şu kadehi
İnan kolay gerisi
***
İnan çok hoş birisin
Sen bana ilaç gibisin
Kimler senin peşinde
Yine de seni seveceğim
***
İnan çok hoş birisin
Sen bana ilaç gibisin
Kimler senin peşinde
Yine de seni seveceğim
***
Var mı be, var mı?
Var mı sevmek gibisi?
Yanımda sen gibisi
Gerisi boş, gerisi
Güzelsin, hoş birisin
Gerisi laf, gerisi
Laf, laf, laf, laf
***
Var mı be, var mı?
Var mı içmek gibisi?
Elinden aşk şarabı
Gerisi hoş, gerisi
Al artık şu kadehi
İnan kolay gerisi
***
Var mı be, var mı?
Var mı içmek gibisi?
Elinden aşk şarabı
Gerisi hoş, gerisi
Al artık şu kadehi
İnan kolay gerisi, hey
-
Yalnızlık, bir kor gibi yakıyor yüreğimi, ateş gibi
Yine de sen bilirsin, yine de sen bilirsin
***
Yalnızlık, bir kor gibi yakıyor yüreğimi, ateş gibi
Yine de sen bilirsin, yine de sen bilirsin
***
Dayan yüreğim dayan, dayan acılara
Dayan yüreğim dayan, dayan acılara
Bu kaçıncı deme ve sakın terk etme
-
Çiçekleri koparmazdım
Saçına iliştirene kadar
Çimenlere de basmazdım
Seninle yuvarlanana kadar
***
Hiç şarkı söylemezdim
Ben gözlerine vurulana kadar
Sevda neymiş bilmezdim
Sen gönlüme dolana kadar
***
Bana kendini işliyormuş gibisin
Kendi kendimi tanıyamıyorum
Beni yeniden yaratıyor gibisin
Kendi kendimi tanıyamıyorum
***
Geçmişimden tek bir iz
Bulamıyorum
Şimdi senden kendimi
Alamıyorum
***
Çocukları okşamazdım
Sevdiğini söyleyene kadar
Bir damla bile içmezdim
Seninle sarhoş olana kadar
***
Ağaçları kazımazdım
Ben ismini duyuncaya kadar
"Seviyorum", demezdim
Ta içimden taşana kadar
***
Bana kendini işliyormuş gibisin
Kendi kendimi tanıyamıyorum
Beni yeniden yaratıyor gibisin
Kendi kendimi tanıyamıyorum
***
Geçmişimden tek bir iz
Bulamıyorum
Şimdi senden kendimi
Alamıyorum
***
Geçmişimden tek bir iz
Bulamıyorum
Şimdi senden kendimi
Alamıyorum
-
İnsan bir defa göze alır her şeyi bir defa sever
Bir defa katlanır edalara bir defa tapar
Bir defa feda eder her varını yoluna
Evreni sallar bir ömre bedel o bakış uğruna
***
Ondan sonra ne fırtınalar
Ne güneşler ne mevsimler
Ömür gelir geçer biter
Hiç bir kimse, hiç bir şey silemez
Ne ismini ne de yüreğime mühürlenmiş izleri
***
İnsan bir defa sevdaya tutsak olur bir defa yanar
Bir defa her hali candan olur bir defa coşar
Bir defa aşık olur o güzele delice
Gözü can atar seviyorum çok seviyorum demeye
***
Ondan sonra ne fırtınalar
Ne güneşler ne mevsimler
Ömür gelir geçer biter
Hiç bir kimse, hiç bir şey silemez
Ne ismini ne de yüreğime mühürlenmiş izleri
***
Hiç bir kimse, hiç bir şey silemez
Ne ismini ne de yüreğine mühürlenmiş izleri
-
Ay yıldıza misal göz üstte kaş
Dalgalanmaz konulmadan yoluna baş
Ay yıldıza misal göz üstte kaş
Dalgalanmaz konulmadan yoluna baş
***
Kim koymamış taş üstüne taş?
Nerde kaldı söz söylesin emanetine Ata'm?
Kim koymamış taş üstüne taş?
Nerde kaldı söz söylesin emanetine?
***
Paşam, neler diyorlar, yüreğim yaralı
Güneş bulut ardındaysa bahtım karalı
Paşam, neler diyorlar, yüreğim yaralı
Güneş bulut ardındaysa bahtım karalı
***
Senin emrin üzerinedir yurdumuzun temeli
Boşa gider zalimlerin kem hevesi
Senin emrin üzerinedir yurdumuzun temeli
Boşa gider zalimlerin kem hevesi
***
Senin adın geçince başka türlü coşarız
Fikirlerin üstüne kartal olur uçarız
Senin adın geçince başka türlü coşarız
Fikirlerin üstüne kartal olur uçarız
***
Silinmiyor hedeflerin, senle dolu kalplerden, Paşam
Sunduğun aydınlığı sonsuza dek yaşarız
Sunduğun aydınlığı sonsuza dek yaşarız
***
Paşam, senin gönlünde yarının emeli
Aşikar senin izlerin daha ne demeli
Paşam, senin gönlünde yarının emeli
Aşikar senin izlerin daha ne demeli
***
Bize senden hediyedir nazlı vatan çiçeği
Söze sadık aşıkların mert yüreği
Bize senden hediyedir nazlı vatan çiçeği
Söze sadık aşıkların mert yüreği
***
Senin adın geçince başka türlü coşarız
Fikirlerin üstüne kartal olur uçarız
Senin adın geçince başka türlü coşarız
Fikirlerin üstüne kartal olur uçarız
***
Silinmiyor hedeflerin, senle dolu kalplerden, Paşam
Sunduğun aydınlığı sonsuza dek yaşarız
Sunduğun aydınlığı sonsuza dek yaşarız
-
Onu düşünürken, gecelerim gündüz olur
Onu düşünürken, vücudumu sarar tatlı bir haz
Onu düşünürken ben ben değilim ki
Onu düşünürken, her yerden görünüyor
***
Onu düşünürken, hoş bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
***
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Çocuk oluyorum
Mecnun oluyorum
Sarhoş oluyorum ben
***
Onu düşünürken, tabiat atlasa bürünüyor
Onu düşünürken, şu gönlüm bir Sara ait oluyor
Onu düşünürken, yakınlaşıyor
Onu düşünürken, bana bir hal oluyor
***
Onu düşünürken, hoş bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
***
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Çocuk oluyorum
Sarhoş oluyorum
Mecnun oluyorum ben
***
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Çocuk oluyorum
Sarhoş oluyorum
Mecnun oluyorum ben
***
Çocuk oluyorum
Sarhoş oluyorum
Mecnun oluyorum ben