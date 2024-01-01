Kendim Ettim Kendim Buldum Şarkı Sözleri
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Neşe Karaböcek
Kendim Ettim Kendim Buldum
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Karadır bu bahtım kara
Sözüm kâr etmiyor yâre
Yaktın yüreğimi nare
Eyvah, ey...
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Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, ey...
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Bilmez yar gönülden bilmez
Akar gözyaşlarım dinmez
Bir kere yüzüme gülmez
Eyvah, ey...
**
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, ey...
**
Söylerim sözüm almıyor
O yar yüzüme gülmüyor
Garip gönlümü bilmiyor
Eyvah, ey...
**
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, ey...