Neşe Karaböcek

Kıskanırım Seni Ben Saçın Yüzüne Değse Telini Kıskanırım Birine Söz Söylesen Dilini Kıskanırım Kıskanırım Seni Ben Kıskanırım Kalbimden Bu Nasıl Aşk Allahım Öleceğim Derdimden *** Sakın Takma Göğsüne Gülünü Kıskanırım Seni Saran Kemerden Belini Kıskanırım Deli Ediyor Beni Gezinir Her Yerini Okşadıkça Her Yerini Elini Kıskanırım

Bitmeyen Çile Önce tuttun elimden Sonra neden bıraktın? Yıllanmış şarap gibi Yaktın, içimi yaktın Yıllanmış şarap gibi, ah Yaktın, içimi yaktın *** Ecel kapımı çalsa Yine kalbimde sensin Hem aşkımsın, sevgilim, ah Hem bitmeyen çilemsin Hem aşkımsın, sevgilim Hem bitmeyen çilemsin *** Öyle günler yaşadım Hem el öptüm hem etek Dudağım yanar diye Su içtim üfleyerek Dudağım yanar diye Su içtim üfleyerek *** Ecel kapımı çalsa Yine kalbimde sensin Hem aşkımsın, sevgilim, of Hem bitmeyen çilemsin Hem aşkımsın, sevgilim, ah Hem bitmeyen çilemsin *** Hem aşkımsın, sevgilim Hem bitmeyen çilemsin

Kimbilir Kimbilir bu gidişin dönüşü olacak mı Kimbilir bu gidişin dönüşü olacak mı Ah nasıl yollarına bakacağım kimbilir Ah nasıl yollarına bakacağım kimbilir *** Ufkumda bakan güneş bu sabah doğacak mı Kalben ne kadar dertli olacağım kim bilir Ufkumda bakan güneş bu sabah doğacak mı Kalben ne kadar dertli olacağım kim bilir *** Kim bilir kim bilir kim bilir kim bilir Kim bilir kim bilir kim bilir kim bilir *** Beklemeye tahammül gösterecek bu gönlüm Beklemeye tahammül göstericek bu gönlüm Ne malum uzun mudur sensiz gececek ömrüm Ne malum uzun mudur sensiz gececek ömrüm *** Belki de baş ucumda arzu ettigim ölüm Hangi yakın zamanda öleceğim kim bilir Belki de baş ucumda arzu ettigim ölüm Hangi yakın zamanda öleceğim kim bilir *** Kim bilir kim bilir kim bilir kim bilir Kim bilir kim bilir kim bilir kim bilir Kim bilir kim bilir kim bilir kim bilir Kim bilir kim bilir kim bilir kim bilir

Durdurun Dünyayı Durdurun dünyayı başım dönüyor Felek hâlimize gülecek gibi Sökün şu kalbimi alın yerinden Gönül sevgiliden Gönül sevgiliden çekecek gibi *** Bir yanım cehennem, bir yanım cennet Bir yanda yokluklar, bir yanım hasret Yaralı gönlümde koptu kıyamet Durdurun dünyayı başım dönüyor Durdurun dünyayı başım dönüyor, ah *** Dikenli yollarda yaya kalanlar Sevginin sonunda aldatılanlar, hep ağlayanlar Elleri koynunda dertli analar Durdurun dünyayı başım dönüyor, başım dönüyor *** Ağlamasın artık gözler kurusun Bulanmasın akan sular durulsun, aman aman Kısacık ömrümde gülemiyorsam Durdurun dünyayı başım dönüyor Durdurun dünyayı başım dönüyor, ah

Biri Ağlarken Mutlu yaşantımdan eser kalmadı Onu da giderken aldın götürdün Onu da giderken aldın götürdün *** Şimdi o günlere yanar, ağlarım Çürüttün ömrümü, çöle döndürdün Çürüttün ömrümü, çöle döndürdün *** Biri ağlarken biri güler mi? Sevilirken insan çekip gider mi? Biri ağlarken biri güler mi? Sevilirken insan çekip gider mi? *** Ben de bilmiyorum sana değer mi Şu seven kalbimi taşa döndürdün Ben de bilmiyorum sana değer mi Şu seven kalbimi taşa döndürdün *** Çaresiz maziye yansam ne çıkar? Sonsuz hülyalara dalsam ne çıkar? Sonsuz hülyalara dalsam ne çıkar? Seni başkasıyla görsem ne çıkar? *** Bendeki ateşi çoktan söndürdün Bendeki ateşi çoktan söndürdün Biri ağlarken biri güler mi? *** Sevilirken insan çekip gider mi? Biri ağlarken biri güler mi? Sevilirken insan çekip gider mi? *** Ben de bilmiyorum sana değer mi Şu seven kalbimi taşa döndürdün Ben de bilmiyorum sana değer mi Şu seven kalbimi taşa döndürdün

Bu Günler Yaşanacak Ne kadar yaşasan doymazsın dünyaya Düşün taşın bir kere hayat benzer rüyaya Umduklarım olmuyor dalma derin hülyaya Üzgün olsan ağlasan bu günler yaşanacak *** Ne kadar yaşasan doymazsın dünyaya Düşün taşın bir kere hayat benzer rüyaya Umduklarım olmuyor dalma derin hülyaya Üzgün olsan ağlasan bu günler yaşanacak *** Ben ne günler yaşadım çok iyi biliyorum Hakikatler gizlenmez gerçeği söylüyorum Son günlerimde yine hayatı seviyorum Üzgün olsan ağlasan bu günler yaşanacak *** Ben ne günler yaşadım çok iyi biliyorum Hakikatler gizlenmez gerçeği söylüyorum Son günlerimde yine hayatı seviyorum Üzgün olsan ağlasan bu günler yaşanacak *** Bazen hayatın yükü ağırdır çekeceksin Bu benim son nasibim kaderim diyeceksin Yarın nasıl geçecek nereden bileceksin Üzgün olsan ağlasan bu günler yaşanacak *** Bazen hayatın yükü ağırdır çekeceksin Bu benim son nasibim kaderim diyeceksin Yarın nasıl geçecek nereden bileceksin Üzgün olsan ağlasan bu günler yaşanacak *** Ben ne günler yaşadım çok iyi biliyorum Hakikatler gizlenmez gerçeği söylüyorum Son günlerimde yine hayatı seviyorum Üzgün olsan ağlasan bu günler yaşanacak *** Ben ne günler yaşadım çok iyi biliyorum Hakikatler gizlenmez gerçeği söylüyorum Son günlerimde yine hayatı seviyorum Üzgün olsan ağlasan bu günler yaşanacak