Neşe Karaböcek

Seni andım bu gece Kulakların çınlasın Şimdi dargınım seninle İnan sen herkesten başkasın Belki bana çok uzaktasın Belki de çok yakınsın Şimdi dargınım seninle İnan sen herkesten başkasın Seni benim kadar Hiç kimse bilmeyecek Seni benden beni senden Başka hiç kimse bilmeyecek Seni benim kadar Hiç kimse sevmeyecek Beni senden seni benden Başka hiç kimse bilmeyecek Öyle bir bilmece ki bu aşk Kiç kimseler çözmeyecek Öyle bir bilmece ki bu aşk Kiç kimse çözmeyecek Beni senden seni benden Başka hiç kimse bilmeyecek Beni senden seni benden Başka hiç kimse bilmeyecek ***