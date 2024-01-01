İnci Taneleri Şarkı Sözleri
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Neşe Karaböcek
İnci Taneleri
-
Seni andım bu gece
Kulakların çınlasın
Şimdi dargınım seninle
İnan sen herkesten başkasın
Belki bana çok uzaktasın
Belki de çok yakınsın
Şimdi dargınım seninle
İnan sen herkesten başkasın
Seni benim kadar
Hiç kimse bilmeyecek
Seni benden beni senden
Başka hiç kimse bilmeyecek
Seni benim kadar
Hiç kimse sevmeyecek
Beni senden seni benden
Başka hiç kimse bilmeyecek
Öyle bir bilmece ki bu aşk
Kiç kimseler çözmeyecek
Öyle bir bilmece ki bu aşk
Kiç kimse çözmeyecek
Beni senden seni benden
Başka hiç kimse bilmeyecek
Beni senden seni benden
Başka hiç kimse bilmeyecek
***
-
Canım çok acıyor ama, olsun
Dilerim mutlu olursun
Yüz bin ışık yılı uzak bir gezegende
Bensiz hayat bulursun
***
Bizden kalan acıları taşıma
Senin yerine taşıyan birisi var nasıl olsa
***
Her şeyimi, versem uğrunda, ölsem sever miydin beni?
Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri
Sorma beni, kurşunlar anlatır belki delik deşik yüreğimi
Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri
***
Son kez o güzel yüzüne bir baksam
Canımı söküp içimden avucuna bıraksam
Ve gözlerimi kapayıp sonsuz huzura
Bir daha asla açmasam
***
Bizden kalan acıları taşıma
Senin yerine taşıyan birisi var nasıl olsa
***
Her şeyimi, versem uğrunda ölsem sever miydin beni?
Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri
Sorma beni kurşunlar anlatır, belki delik deşik yüreğimi
Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri
***
Her şeyimi, versem uğrunda ölsem sever miydin beni?
Gözlerimde senden kalmış küçük inci taneleri