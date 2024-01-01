Bir Tanem Şarkı Sözleri
Neşe Karaböcek Bir Tanem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşe Karaböcek Bir Tanem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Tanem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Özlemin Son Bulsun Artık Iste Hemen Geleyim
Sana Sevgi Biriktirdim Iste Hemen Vereyim
Yüreğinde Canındayım Damarında Kanındayım
Yeter Ki Sen Iste Beni Bir Mektupla Yanındayım
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Gözlerim Sana Doğru Seni Görmek Dileğim
Yeter Ki Sen Bir Ümit Ver Gelde Hemen Geleyim
Yüreğinde Canındayım Damarında Kanındayım
Yeter Ki Sen Iste Beni Bir Mektupla Yanındayım
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Ay ince cam gibi
Dalgalar bir hoş olmuş bu gece
Issız kaldı bak avuçlarımız
Beklemekten özlemekten yine
Ve yürüyorum sahilde gece
Çıplak ayaklarım
Sahilde koşuyorum delice
Gözlerimde gölgeli gözlerin
Gözlerimde o seven ellerin
Ve yürüyorum kumsalda gece
**
Yağmur başladı bak
Derinden serince ince ince
Vuruyor dalgalar her bir yerime
Yine boşluklardayım delice seninle
**
Ah benim serserim gel seni çok özledim özledim
Hem seninle hem de bak sensizim sensizim
Okyanuslar kadar derin sana sevgim
Ah benim serserim seni çok özledim
**
Sensiz yaşanmaz bu dünya bom boş
Gel kaderime ortak olda sende koş
Dünya sevenlerin sevmeyenlere boş
Ortak ol sevgime sende benimle koş
**
Bak şu kadere ne etti bize
Kader eğleniyor dans ediyor bizimle
Sen bensiz ben sensiz olmuyor sevgisiz
Kader dans ediyor eğleniyor bizimle
**
Sen bensiz ben sensiz olmuyor sevgisiz
Kader dans ediyor eğleniyor bizimle
**
Sensiz yaşanmaz bu dünya bom boş
Gel kaderime ortak olda sende koş
Dünya sevenlerin sevmeyenlere boş
Ortak ol sevgime sende benimle koş
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Allah derim Allah
Başka bir şey demem
Yer gök şahit olsun
Seni başkasına yar etmem
**
Bir baktın yaktın beni
Aşk ile sardın beni
Hiç bir derdim yok derken
Kalbime koydum seni
**
Allah derim Allah
Başka bir şey demem
Yer gök şahit olsun
Seni almadan ha gitmem
**
Allah derim Allah
Başka bir şey demem
Yer gök şahit olsun
Seni başkasına yar etmem
**
Al eline elimi
Sil mendile terini
Gül yastığa baş koydum
Ben bu yola baş koydum
Alacağım yar seni
**
Allah derim Allah
Başka bir şey demem
Yer gök şahit olsun
Seni almadan ha gitmem
**
Allah derim Allah
Başka bir şey demem
Yer gök şahit olsun
Seni başkasına yar etmem
-
Yalvarıyorum Allah'ım Sana
Çok Seviyorum Onu Ver Bana
Mutlu Değilim Ondan Uzaklarda
Yine Yapraklar Yalnız Düşecek
Bomboş Geceler Issız Geçecek
Özledim Onu Ne Zaman Gelecek
Ben Yine Yalnız Kalbimde Yine Hasret
Gözlerim Yolda Bekliyorum Onu Hep
Çok Özlüyorum Çok Seviyorum
Kavuştur Bizi Allah'ım Dualarımı Kabul Et
Bir Dileğim Var Allah'ım Senden
Çok Özlüyorum Gelsin Tezelden
Biz Iki Hasret Kavuştur Allah'ım
Onsuz Herşey Boş Gözümde
Her Yerde Aşkı Içimde
Yine Yapraklar Yalnız Düşecek
Bomboş Geceler Issız Geçecek
Özledim Onu Ne Zaman Gelecek
**
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En sonunda buldum ben aşkı derken
Bir zalimin elinde oyuncak oldum
Ölürüm aşkından yaşamam derken
Bir dönüp bakmadı çekip giderken
**
Sızlama yüreğim sen azimli ol
Bu dünya hem acı hem sevimlidir
Bir gözle sen ağla bir gözünle gül
Mazlumun ahı var bekle sende gül
**
Ne verdiki bana dertlerden başka
Gencecik ömrümü çürüttü gitti
Belkide uslanır diye beklerken
Bakmadı yüzüme çekipte gitti
Bir dönüp bakmadı çektide gitti
**
Sızlama yüreğim sen azimli ol
Bu dünya hem acı hem sevimlidir
Bir gözle sen ağla bir gözünle gül
Mazlumun ahı var bekle sende gül
-
Ah
Durum vahim, önemli
Ah
Vaziyet çok ciddi
Ah
Durum vahim, önemli
Ah
Haberler çok ciddi
Ah
Sıkı sıkı durun şimdi
Ah
Size söyleyeyim mi?
Yalan değil, kardeş
Olacağım ona eş, ah
Gözünde gözlükler (cadeş)
Kolunda zincirler (hmm)
Altında motorsiklet (Harley)
Bir fiyaka, biraz amet (hımm)
Bu çocuk nereli?
Ona görünmeli
Bir kız arkasında (deme)
Yapışmış oğlana (haspam)
Sarılmış belinden
Öleceğim hasetimden (yapma)
Ama görecek o cadı (cadı)
Alacağım elinden (yehu)
Ah
Vaziyet kritik, nazik
Ah
Hadi çalalım müzik
Ah
Durum vaziyeti nazik
Ah
Hadi çalalım müzik
Aslında oda gördü (ee)
Beni şöyle süzdü (ee)
Beğendi beni amma
Hiç hissettirmedi (ilginç)
Baktı aynalardan
Sonra geri döndü (yehu)
Bana baktı, güldü (yemin et)
Çok yakışıklıydi (wow)
Bastı motosiklete (Harley)
Uçuverdi, gitti (aa)
Ama görecek o cadı (cadı)
Aldım elinden gitti (yehu)
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
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Sabah günaydınım sensin
Gece rüyalarım sensin
Hasretinle içimdesin
Doyamam sana bir tanam
Ne acılar nede tuzaklar
Bizim sevdamızı yasaklar
Ayıramazlar ki bizi bizden
Canımdan bir parçasın sen
Doyamam sana bir tanem
Kopamam senden bir tanem
Yokluğun bana cehennem
Ağlama sakın bir tanem
Kim nerde desin inanma
Canımdan bir parçasın sen
Kıyamam sana bir tanem
Canımdan bir parçasın sen
Doyamam sana bir tanem
Sabah günaydınım sensin
Gece rüyalarım sensin
Hasretinle içimdesin
Doyamam sana bir tanam
-
Sana vah sana vah sana vah
Giymiş gine ahh giymiş gine ahh
Kot pantolan dar bacakta
Halka küpeler kulakta
Kız seni merhametsiz seni
İnce bulüz bel açıkta
Sana vah sana vah sana vah
Sümbül açmış ahh
Lale açmış ahh
Dövme yaptırmış kolunda
İnce kolye ak gerdanda
Hızma taktırmış burnunda
Sana vah sana vah sana vah
Ahh ahh dedim vah dedim
Ahh derim ahh çekerim
Sar derim ahh sar derim
Sar derim sabrederim
Bilsin alem
Duysun alem
Benim seni sevdiğimi
Deli gibi sevdiğimi
Sana vah bana vah sana vah bana vah
Salmış yine ahh dökmüş yine ahh
Uzun saçlar yan tarafta gamzeleri gül yanakta
Kız seni merhametsiz seni
Elin işte gözün oynaşta
Giymiş gine ahh giymiş gine ahh
Kot pantolan dar bacakta
Halka küpeler kulakta
Kız seni merhametsiz seni
İnce bulüz bel açıkta
Sana vah sana vah sana vah
***
-
Deli deli konuşma deli deli
İşte seviyor seni deli deli
Bu zamanda böylesi gökte arama yerde
Üstelik yakışıklı acayipsin sende
İstersen şöyle düşün hemen karar verme
Vallahi iyi çocuk acayipsin sende
Deli deli konuşma deli deli
İşte seviyor seni deli deli
**
Bırak hava atmayı hadi artık evet de
Aman be arkadaşım acaipsin sende
Dinlemeden herşeyi hemen olamaz deme
Üstelikte varlıklı acaipsin sende
**
Sende mi arkadaşım sende mi öyle böyle
Daha ne istiyorsun acaip senden
Bu zamanda böylesi gökte arama yerde
Üstelik yakışıklı acayipsin sende
**
Deli deli konuşma deli deli
İşte seviyor seni deli deli
**
Bırak hava atmayı hadi artık evet de
Aman be arkadaşım acaipsin sende
Dinlemeden herşeyi hemen olamaz deme
Üstelikte varlıklı acaipsin sende
**
Deli deli konuşma deli deli
İşte seviyor seni deli deli
-
Yarabbim Yarabbim Niye Niye Bana Bu Dert Ceza
Niye Bana Bu Dert Zulüm Nedir Hatam Bilmeliyim
Nedir Benim Görmediğim Niye Bana Bu Zulüm Yarabbim
***
Kapandım Odalara Kapandım Çıkamıyorum
Kapandım Odalara Hep Seni Düşünüyorum
Terkedip Gittin Sen Beni
Ama Bir Şey Var Unutmaki
Senin Bana Bir Borcun Var
Verdim Sana Kalbimi Sende Kalbim
***
Kapandım Odalara Çıkamıyorum Utanıyorum
Uzatıyorum Ellerimi Sana Dokunamıyorum
Eğer Yanında Biri Varsa Eğer Aşka Saygılıysan
Çekip Gitme Hemen Çünkü Benim Kalbim Orda Orda Kalbim
**