Neşe Karaböcek

-
Bir meçhul aleme giderken dünya
Belki bir gerçeğiz belki de rüya
Seni buldum ya, seni buldum ya
Olsam da hem gerçek hem rüya
Seni buldum ya, seni buldum ya
Olsam da hem gerçek hem rüya
Aşk mıdır bu bilemiyorum
Sevdim ama diyemiyorum
Sanki sensiz yaşamıyorum
Sensiz olamıyorum
Aşk mıdır bu bilemiyorum
Sevdim ama diyemiyorum
Sanki sensiz yaşamıyorum
Sensiz olamıyorum
Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim
Dünyamı aşkına vermiş biriyim
Sevince bir başka oluyor insan
Bir ömrü bir anda tatmış gibiyim
Aşk mıdır bu bilemiyorum
Sevdim ama diyemiyorum
Sanki sensiz yaşamıyorum
Sensiz olamıyorum
Aşk mıdır bu bilemiyorum
Sevdim ama diyemiyorum
Sanki sensiz yaşamıyorum
Sensiz olamıyorum
Aşk mıdır bu bilemiyorum
Sevdim ama diyemiyorum
Sanki sensiz yaşamıyorum
Sensiz olamıyorum
-
Ömrümü çürüttün gurbet ellerde
Uyan kirvem uyan halım yamandır
Nerden çare bulam zalim derdine
Kirvem bu yıl bize gülmek haramdır
Ele düğün bayram bize figandır
***
Oy kirvem haindir ölüm ölüm
Oy kirvem biçare ömrüm ömrüm
Oy kirvem ben nasıl edem
***
Gelem dedim gelemedim yanına
Kara haber tez ulaştı yanıma
Ağlayı ağlayı geldim yasına
Kirvem bu yıl bize gülmek haramdır
Ele düğün bayram bize figandır
-
Ben derdimi kime diyem
Kimim var ki canım benim
Hangi birini söyleyim
Çürümüş her yanım benim
***
Anam mı var boynum bükem
Kardaş mı var içim dökem
Bırakın çilemi çekem
Belki doğar günüm benim
***
Kuruttular pınarımı
Devirdiler çınarımı
Dağlarılar her yanımı
Alevlerde tenim benim
-
Dağlar boyun eğmez gele dostlarım
Kanar hergün içim, herdem ağlarım
Verdiğim ikrardan medet umarım
Yetiş düzgün baba dostlarım darda
Dersim darda
***
Darda gardaş darda, dersim çok darda
Yol ver geçem dağlar, dostlarım darda
Kurban olam sana düzgün baba
Dersim darda
Dersim'in dağları zordur geçilmez
***
Zalimin zulmune boyun eğilmez
Medet hızır senden umut kesilmez
Yetiş düzgün baba, dostlarım darda
Dersim darda
***
Akma munzur akma bu zulüm bitmez
Gözlerimin yaşı sel oldu dinmez
Anadan babadan yardan geçilmez
Yetiş düzgün baba, dostlarım darda
Dersim darda
-
Felek kılıcını kardaş üstüme çekmiş
Aradım dostlarım kardaş, yüzüme dönmüş
Bu dünyanın gam yükü beni mi bulmuş
***
Ağlarım ağlarım kardaş derdim çok diye
Yanarım yanarım kardaş kimsem yok diye
Ağlarım ağlarım kardaş kimsem yok diye
***
Hal bilmez elinden kardaş günüm geçmiyor
En yakın dostlarım kardaş, halım sormuyor
Bu halime ağlamaktan, gözüm görmüyor
-
Bu hasretlik fena yakar
Ferhat eder, mecnun eder, kör eder
Azgın yaram kanar durur
Mahpuslara, zincirlere yol eder
Karanlık bir yanımda
Bir yanım sevdaya düşer
***
Vay beni vaylar beni
Canıma can ettim seni
Bu canı sensiz neyleyim
Gelde yar sen öldür beni
***
Uzun olur ayrılıklar
Yollar gider, hasret gider, gün gider
Meçhul bir sevdalıyım
İlmik ilmik yüreğim kan gider
Yar sana gönül verdim
Canım sana helal düşer
-
Bülbül olup beni beni derde düşüren
Derdimin dermanı sensin ya ali
Beni mecnun edip çöle düşüren
Derdimin dermanı sensin ya ali
***
Pervaz edip yola düşüren sensin
Yine bu devranı döndüren sensin
Susuz olanları kandıran sesin
Derdimin dermanı sensin ya ali
***
Derviş muhammedin yola girince
Yol oğlu yoldadır darda durunca
Gurbet ellerinde dostlar ölünce
Derdimin dermanı sensin ya ali
-
Aşkın deryasına dalmış giderim
Yunus dergahında yanmış giderim
Pir sultan ikrar güdende benim
Çalsın dertli sazım çalsın söylesin
Yalanı kökünden yıksın söylesin
***
Tutuldu dillerim, dillal gibiyim
Üç telli sazım var, bir de yüreğim
Yalan pazarında, satlık gerçeğim
Çalsın dertli sazım çalsın söylesin
Yalanı kökünden yıksın söylesin
***
Yıkılsın kalesi, kanlı zalimin
Toprağına bahar gelsin ülkemin
Gülsün artık yüzü garip yetimin
Çalsın dertli sazım çalsın söylesin
Yalanı kökünden yıksın söylesin
-
Karlı dağın kör dumanı
Yolundan hiç çekilir mi
Yare kavuşmaya dost dost
Garip ömür yeter mi
***
Lımın dağlar hain hain dağlar
Yürekte sevdalarım var
Lımın dağlar zalim zalim dağlar
Yürekte acılarım var
Lımın dağlar hain hain dağlar
Gönlümde arzularım var
***
Hazan rüzgarı savurdu
Eldeki emeğimi
Geçit vermez dağlar dost dost
Kırdı benim belimi
***
Lımın dağlar hain hain dağlar
Yürekte sevdalarım var
Lımın dağlar zalim zalim dağlar
Yürekte acılarım var
Lımın dağlar hain hain dağlar
Gönlümde arzularım var
-
Munzur dağında bir kuş
Kanadından vurulmuş
Kanı akmış munzura
Munzur akmış durulmuş
***
Oy dağlar beni beni
Bu dert öldürdü beni
Bir yaralı ceylanım
Dağlara saldın beni
***
Av kovalar avcılar
Tükenmez bu acılar
Munzura dert yanıyor
Şalvar giymiş bacılar
***
Analar çınar gibi
Gözyaşı pınar gibi
Düşlerine gömmüşler
Acıyı dağlar gibi
(Umudu dağlar gibi)
-
Sığındık dağlara yıllar boyunca
Zulmeyledin bize, sen Yavuz paşa
Hayrat olup girdin irem bağına
Kırdın dalımızı sen Selim zalim paşa
***
Her birimiz ayrı kaldık gümanda
Niceleri yaktın sen ataşlarda
Yarın mahşer günü ulu divanda
Çekilirsin dara sen Selim paşa, sen Yavuz paşa
***
Çaresiz abdalım cana işledi
Düzen aynı düzen, zaman değişti
Zaman aynı zaman düzen değişmedi
Kerbala Maraş'ta, kanlı Sivas'ta
Yıktın hanemizi sen yavuz paşa (zalim paşa)
-
Çıktım harput dağına
Karlar yağmış yamacına
Baktım göğsün ağına
Güller açmış yanağına
***
Mevlam kuş eyle beni
Gidem yarin yanına
***
Beklerem yar beklerem
Günü güne eklerem
İçinde yar olmazsa
Ben harputu neylerem
***
Yanaram ben yanaram
Karaları bağlaram
Eğer yarim gelmezse
Ben harputu yakaram
***
Harputun önü daştır
Benim yarim kara kaştır
Küçükten sevdim seni
Yarim yüreğin daştır
***
Sevipte ayrılanın
Her dem gözleri yaştır
-
Dama çıkmış bir güzel
Delile delile destane
Damın etrafın gezer
Delile delile heyrane
***
Elinde bır deste gül
Delile delile destane
Kendi gülünden güzel
Delile delile heyrane
***
Melli
Melemam ğu sanara
Lese rındekı tadana
Nu wana dotıra yena
***
Nere melli melli melli
Çımburi qeytan qalemi
Melamamı çıka vaci
Betu çıto tavağ keri
***
Zer mircan
Zer mircan,iro iro
Dik wan da.dike nivro
Ro ji me bu sed u si ro
***
Zer mircan mircan mircan
Zer mircan nal gerdeni