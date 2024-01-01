Senin Aşkına Doyum Olmaz Şarkı Sözleri
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Neşe Karaböcek
Senin Aşkına Doyum Olmaz
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… Gel desem döner mi sanki
Aşkımızla dolu günler
Ayrılıklar, dargınlıklar geçiyor yazık ömürler
… Dön desem döner mi sanki
Aşkımızla dolu günler
Ayrılıklar, dargınlıklar geçiyor yazık ömürler
… Ne kadar severse sevsin
Neden ilk aşk gibi olamaz
Bir ömür boyunca insan
İlk aşkın tadını bulamaz
… Ne kadar severse sevsin
Neden ilk aşk gibi olamaz
Bir ömür boyunca insan
İlk aşkın tadını bulamaz
… Bana gel gel gel diyebilsen
Sana aşkımı anlatabilsem
Yine maziye maziye dönsem
Senin aşkına hiç doyum olmaz
… Bana gel diye gel diyebilsen
Sana aşkımı anlatabilsem
Yine maziye maziye dönsem
Senin aşkına hiç doyum olmaz
… Lalala lalala lalalaay
… Seneler boyunca sürdü
Hiç yüzünden dargınlıklar
Aramızda şimdi yalnız
Ayrılık var ayrılık var
… Seneler boyunca sürdü
Hiç yüzünden dargınlıklar
Aramızda şimdi yalnız
Ayrılık var ayrılık var
… Ne kadar severse sevsin
Neden ilk aşk gibi olamaz
Bir ömür boyunca insan
İlk aşkın tadını bulamaz
… Ne kadar severse sevsin
Neden ilk aşk gibi olamaz
Bir ömür boyunca insan
İlk aşkın tadını bulamaz
… Bana gel gel diyebilsen
Sana aşkımı anlatabilsem
Yine maziye maziye dönsem
Senin aşkına hiç doyum olmaz
… Bana gel gel diyebilsen
Sana aşkımı anlatabilsem
Yine maziye maziye dönsem
Senin aşkına hiç doyum olmaz