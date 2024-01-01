Neşe Karaböcek

… Gel desem döner mi sanki Aşkımızla dolu günler Ayrılıklar, dargınlıklar geçiyor yazık ömürler … Dön desem döner mi sanki Aşkımızla dolu günler Ayrılıklar, dargınlıklar geçiyor yazık ömürler … Ne kadar severse sevsin Neden ilk aşk gibi olamaz Bir ömür boyunca insan İlk aşkın tadını bulamaz … Ne kadar severse sevsin Neden ilk aşk gibi olamaz Bir ömür boyunca insan İlk aşkın tadını bulamaz … Bana gel gel gel diyebilsen Sana aşkımı anlatabilsem Yine maziye maziye dönsem Senin aşkına hiç doyum olmaz … Bana gel diye gel diyebilsen Sana aşkımı anlatabilsem Yine maziye maziye dönsem Senin aşkına hiç doyum olmaz … Lalala lalala lalalaay … Seneler boyunca sürdü Hiç yüzünden dargınlıklar Aramızda şimdi yalnız Ayrılık var ayrılık var … Seneler boyunca sürdü Hiç yüzünden dargınlıklar Aramızda şimdi yalnız Ayrılık var ayrılık var … Ne kadar severse sevsin Neden ilk aşk gibi olamaz Bir ömür boyunca insan İlk aşkın tadını bulamaz … Ne kadar severse sevsin Neden ilk aşk gibi olamaz Bir ömür boyunca insan İlk aşkın tadını bulamaz … Bana gel gel diyebilsen Sana aşkımı anlatabilsem Yine maziye maziye dönsem Senin aşkına hiç doyum olmaz … Bana gel gel diyebilsen Sana aşkımı anlatabilsem Yine maziye maziye dönsem Senin aşkına hiç doyum olmaz