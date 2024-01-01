Neşe Karaböcek

Senin İçin Gönül kuşum ötmez oldu Tüten bacam tütmez oldu Gönül kuşum ötmez oldu Tüten bacam tütmez oldu Aşk oyunu bitmez oldu Kalbim ateş korla doldu Aşk oyunu bitmez oldu Kalbim ateş korla doldu Çıra gibi yanıyorum Deli gibi seviyorum Senin için ölüyorum Senin için sevgilim Çıra gibi yanıyorum Deli gibi seviyorum Senin için ölüyorum Senin için sevgilim Güzel kuşum küsmüş bana Gönül vermiş başkasına Güzel kuşum küsmüş bana Gönül vermiş başkasına Yemin etmiş dönmez artık Kalbimdeki yuvasına Yemin etmiş dönmez artık Kalbimdeki yuvasına Çıra gibi yanıyorum Deli gibi seviyorum Senin için ölüyorum Senin için sevgilim Çıra gibi yanıyorum Deli gibi seviyorum Senin için ölüyorum Senin için sevgilim ***

Ben Gamlı Hazan Ben gamlı hazan, sense bahar Dinle de vazgeç, dinle de vazgeç Ben gamlı hazan, sense bahar Dinle de vazgeç, dinle de vazgeç ** Sen kendine kendin gibi bir Taze bahar seç, taze bahar seç Sen kendine kendin gibi bir Taze bahar seç, taze bahar seç ** Olmaz meleğim böyle bir aşk Bende vakit geç, bende vakit geç ** Sen kendine kendin gibi bir Taze bahar seç, taze bahar seç Sen kendine kendin gibi bir Taze bahar seç, taze bahar seç

Kulakların Çınlasın Seni andım bu gece Kulakların çınlasın Şimdi dargınım seninle İnan sen herkesten başkasın Belki bana çok uzaktasın Belki de çok yakınsın Şimdi dargınım seninle İnan sen herkesten başkasın Seni benim kadar Hiç kimse bilmeyecek Seni benden beni senden Başka hiç kimse bilmeyecek Seni benim kadar Hiç kimse sevmeyecek Beni senden seni benden Başka hiç kimse bilmeyecek Öyle bir bilmece ki bu aşk Kiç kimseler çözmeyecek Öyle bir bilmece ki bu aşk Kiç kimse çözmeyecek Beni senden seni benden Başka hiç kimse bilmeyecek Beni senden seni benden Başka hiç kimse bilmeyecek ***

Nasıl Geçti Habersiz Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı Her anını eksiksiz, dün gibi hatırlarım Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkın Her anını eksiksiz, dün gibi hatırlarım Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkın Hani o saçlarıma taç yaptığım çiçekler Hani o güzel gözlü ceylânların pınarı Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştım saçlarından baharı Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştım saçlarından baharı Ben hâlâ o günleri anarsam yaşıyorum Sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi Hâlâ güzelliğini kalbimde taşıyorum Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi Hâlâ güzelliğini kalbimde taşıyorum Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi Hani o saçlarıma taç yaptığım çiçekler Hani o güzel gözlü ceylânların pınarı Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştım saçlarından baharı Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştım saçlarından baharı