Neşe Karaböcek

Benden önce birisi geçmiş bu yoldan Nedir bu gözyaşları kim bu ağlayan Kim bu hıçkıran of of bağrımı dağlayan Yoksa sevda yolu mu bu hep çağlayan *** Benden önce birisi geçmiş bu yoldan Ne bu kül kül olur mu ateş yanmadan Nerden girdim ben of of bu yola sormadan Kurtarın beni bu yol yarı olmadan