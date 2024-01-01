Neşe Karaböcek

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Benden önce birisi geçmiş bu yoldan
Nedir bu gözyaşları kim bu ağlayan
Kim bu hıçkıran of of bağrımı dağlayan
Yoksa sevda yolu mu bu hep çağlayan
***
Benden önce birisi geçmiş bu yoldan
Ne bu kül kül olur mu ateş yanmadan
Nerden girdim ben of of bu yola sormadan
Kurtarın beni bu yol yarı olmadan
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Şu Dağları Aşıp, Yar Sana Gelem
Akan Gözyaşını, Yar Silip İçem
Gurbette Bu Derdi, Ben Nasıl Çekem
Körolası Sebeb Elin Yıkılsın
Yıkılsın Sebebim Evin Yıkılsın
***
A Sevdalım Oy Belalım
Oy Yoldaşım Yıkılsın Sebebim
***
Gezdiğin Yollara Çimen Olaydım
Koynunda Uyuyan, Yar Ben Olaydım
Ölüm Ferman Yazmış Nasip Olaydım
Körolası Sebeb Elin Yıkılsın
***
Yanarım Ben Nazllı, Yar Hasretinden
Dayanmaz Ölürüm, Gönül Derdinden
Bir Tas Su Ver Tutam, İçem Elinden
Körolası Sebeb, Elin Yıkılsın
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Benim davam (devam eder Maraş'ta)
Benim davam (duman tüter Sivas'ta)
Benim davam (hınzır paşa en başta)
Benim davam (ehlibeyt hep yasta)
***
devam eder Maraş'ta
(Benim davam) duman tüter Sivas'ta
(Benim davam) hınzır paşa en başta
(Benim davam) ehlibeyt hep yasta
***
Bilemezsin derdim ile davamı
Zalım neşterledi yürek yaramı
***
Haval ettim şahı merdan Ali'ye
Dert ehliyem nasıl bulam çareyi
Haval ettim şahı merdan Ali'ye
Dert ehliyem nasıl bulam çareyi
***
Kerbela'nın vakası
(Benim davam) Eyüb'ün can yarası
(Benim davam) Nesimi'nin derisi
(Benim davam) Bedrettin'in kellesi
***
Kerbela'nın vakası
(Benim davam) Eyüb'ün can yarası
(Benim davam) Nesimi'nin derisi
(Benim davam) Bedrettin'in kellesi
***
Hangi kitapda var insanı yakmak
Kadısına düştü onu savunmak
***
Kanında var hak diyenleri asmak
Serler verdik yakışmaz bize susmak
Kanında var hak diyenleri asmak
Serler verdik yakışmaz bize susmak
***
devam eder Maraş'ta
(Benim davam) duman tüter Sivas'ta
(Benim davam) hınzır paşa en başta
(Benim davam) Ehlibeyt hep yasta
***
devam eder Maraş'ta
(Benim davam) duman tüter Sivas'ta
(Benim davam) hınzır paşa en başta
(Benim davam) ehlibeyt hep yasta
-
Bu Derdi Kendime, Derman Bilmişim
Aşkın Şarabını, Ferman Bilmişim
Her Yolun Sonunda Dost, Sana Gelmişim
Medet Pirim Ali Yetiş Ya Şimdi
***
Yetiş Medet Pirim Ali Ali , Yetiş Ya Şimdi
Dostun Elinde Gül, Zordayım Şimdi
Kadı Makamına,Divan Kurulmuş
***
Doğru Söyleyenler, Burdan Kovulmuş
Cahil İle Yol Alması Zormuş
Medet Pirim Ali Yetiş Ya Şimdi
***
Pirsultan Abdalım, Şaha Giderim
Yolumdan Dönersem Serim Veririm
Hınzırpaşa, Zılım, Kuldur Bilirim
Medet Pirim Ali Yetiş Ya Şimdi
-
Giydim çarıklarımı
Gel bağla bağlarımı aney
Terk ettim gidiyorum
Dersimin dağlarını, harput bağlarını
***
Oy neymiş, neymiş
Sevda çekmek zor işmiş aney
Sevip sevip almamak
Yardan ayrı yaşamak
Ateşten gölekmiş aney
***
Yatak serdim yatmadın, kalmadın
Aş pişirdim tatmadın aney
Bileydim ayrılık var
Hiç sevip bağlanmazdım
Ardın sıra yanmazdım
-
Gönlüm Gönlünü Tahtır
Gel Ha Güzel Sefa Eyle
Yanağından İki Öptüm
Hakkın Varsa Helal Eyle
***
Helal Eyle Helal Eyle, Hakkın Varsa Helal Eyle
Helal Eyle Helal Eyle, Amman Güzel Kaşın Eyme
Dönüp Bir Kez Yüzüme Bak Amman Güzel Aşk İle
***
Aşk İle Yar Aşk İle, Amman Güzel Kaşın Eğme
Dönüp Bir Kez Yüzüme Bak,Amman Güzel Aşk İle
***
Aşkımızı Heder Ettik
O Günleri Biz Tükettik
Ne Yaptık Biz,Neler Ettik
Ayrılığa Sözü Kestik
***
Söz Ederler Söz Ederler, Ayrılığa Söz Ederler
Söz Ederler Söz Ederler, Kaş Altında Göz Ederler
Sevenler Hep Naz Ederler, Amma Güzel Söz Ederler
-
Mapushane çeşmesi yandan akıyor yandan
Mapusluk bir şey değil, yanıklık var bir yandan
***
Hey gardiyan gardiyan tabancamı ver bana
Tabancamın uğruna on yıl verdiler bana
Güzel bir kız uğruna on yıl verdiler bana
***
Duvarları deleyim mi, yanına geleyim mi
Aç kapıyı gardiyan üç altın vereyim mi
***
Hey gardiyan gardiyan tabancamı ver bana
Tabancamın uğruna on yıl verdiler bana
Güzel bir kız uğruna on yıl verdiler bana
-
Gece sarmış dört yanımı
Bekleme, ben gelemem oy
Gece sarmış dört yanımı
Bekleme, ben gelemem oy
***
Ayırır tende canımı
Bekleme, ben gelemem
Bekleme yar, ben gelemem oy
***
Ayırır tende canımı
Bekleme, ben gelemem
Bekleme, yar ben gelemem oy
***
Çözülmez bilmecedeyim
Gündüz ile gecedeyim oy
Çözülmez bilmecedeyim
Gündüz ile gecedeyim oy
***
Yıkıntılar içindeyim
Bekleme, ben gelemem
Bekleme yar, ben gelemem oy
***
Yıkıntılar içindeyim
Bekleme, ben gelemem
Bekleme yar, ben gelemem oy
***
Toprak keser nefesimi
Alır gider düşlerimi oy
Toprak keser nefesimi
Alır gider düşlerimi oy
***
Duyuramam ki sesimi
Bekleme, ben gelemem
Bekleme yar, ben gelemem oy
***
Duyuramam ki sesimi
Bekleme, ben gelemem
Bekleme yar, ben gelemem oy
***
Duyuramam ki sesimi
Bekleme, ben gelemem
Bekleme yar, ben gelemem oy
***
Duyuramam ki sesimi
Bekleme, ben gelemem
Bekleme yar, ben gelemem oy
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Yar Benden Yüzün Çevirme
Derdimin Dermanı Sende
Mecnun Edip Çöle Sürme
Derdimin Dermanı Sende
***
Hazan Düşürme Bağıma
Karlar Yağdırma Dağıma
Hançerin Vurma Bağrıma
Derdimin Dermanı Sende
***
Zalim Olma Zalim Kızı
Yüreğime Koyma Sızı
Gece Eğleme Gündüzü
Derdimin Dermanı Sende
***
Derdo,Derdo Yar Zalım
Derdo,Derdo Yar Hayın
Derdo, Derdo Hal Duman
Derdo, Derdo...
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Günahlarım arttı ey dede sultan
Ulu dergahına varasım gelir
Mansur gibi canım, bir hiçe sayıp
Yüce divanına hey dost, durasım gelir
***
Can gözü uğruna candan geçerek
Yol içinde gizli yolu seçerek
Hasanın aşkına agu içerek
Hüseyinin aşkına serden geçerek
Kerbela gözünü sarasım gelir
***
Alide ayandır allahım nuru
Her daim bulunmaz yolların piri
Sır eyle eyübüm sen gizli sırrı
Hakkın cemal isi hey dost, göresim gelir.
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-
Seyyah oldum gezdim gurbet elleri
Kahretti canıma yeter ayrılık
Anlatayım başa gelen halleri
Ölümden çok çektim beter ayrılık, ayrılık
***
Gurbet eli bizim için yappışlar
Çatısını çok muntazam çatmışlar
Ölüm ile ayrılığı tattırmışlar
Elli direm fazla gelmiş ayrılık, ayrılık