Büyük Aşkların Kaderi Şarkı Sözleri
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Neşe Karaböcek
Büyük Aşkların Kaderi
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Sevmeye doyum olmaz
Hangi gönül uslanır ah
Sevenle oyun olmaz
Sevmekten kim usanır
Tadına doyum olmaz
Hangi gönül uslanır
Sevenle oyun olmaz
Kaç kere yemin ettim
Kaç gönülede girdim
Sensiz yapamıyorum ah
Bak yine geri geldim
İster yüzümü güldür
İstersen ağlat beni
Bin gecenin koynunda
Bir geceye at beni
Kaç kere yemin ettim
Kaç gönülede girdim
Sensiz yapamıyorum ah
Bak yine geri geldim
***
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Ben gamlı hazan, sense bahar
Dinle de vazgeç, dinle de vazgeç
Ben gamlı hazan, sense bahar
Dinle de vazgeç, dinle de vazgeç
**
Sen kendine kendin gibi bir
Taze bahar seç, taze bahar seç
Sen kendine kendin gibi bir
Taze bahar seç, taze bahar seç
**
Olmaz meleğim böyle bir aşk
Bende vakit geç, bende vakit geç
**
Sen kendine kendin gibi bir
Taze bahar seç, taze bahar seç
Sen kendine kendin gibi bir
Taze bahar seç, taze bahar seç
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Seni andım bu gece
Kulakların çınlasın
Şimdi dargınım seninle
İnan sen herkesten başkasın
Belki bana çok uzaktasın
Belki de çok yakınsın
Şimdi dargınım seninle
İnan sen herkesten başkasın
Seni benim kadar
Hiç kimse bilmeyecek
Seni benden beni senden
Başka hiç kimse bilmeyecek
Seni benim kadar
Hiç kimse sevmeyecek
Beni senden seni benden
Başka hiç kimse bilmeyecek
Öyle bir bilmece ki bu aşk
Kiç kimseler çözmeyecek
Öyle bir bilmece ki bu aşk
Kiç kimse çözmeyecek
Beni senden seni benden
Başka hiç kimse bilmeyecek
Beni senden seni benden
Başka hiç kimse bilmeyecek
***
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Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım
Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı
Her anını eksiksiz, dün gibi hatırlarım
Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkın
Her anını eksiksiz, dün gibi hatırlarım
Dudaklarımda tuzu, içimde durur aşkın
Hani o saçlarıma taç yaptığım çiçekler
Hani o güzel gözlü ceylânların pınarı
Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler
Nasıl yakalamıştım saçlarından baharı
Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler
Nasıl yakalamıştım saçlarından baharı
Ben hâlâ o günleri anarsam yaşıyorum
Sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi
Hâlâ güzelliğini kalbimde taşıyorum
Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi
Hâlâ güzelliğini kalbimde taşıyorum
Dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi
Hani o saçlarıma taç yaptığım çiçekler
Hani o güzel gözlü ceylânların pınarı
Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler
Nasıl yakalamıştım saçlarından baharı
Hani kuşlar, ağaçlar, binbir renkli çiçekler
Nasıl yakalamıştım saçlarından baharı
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Gönül kuşum ötmez oldu
Tüten bacam tütmez oldu
Gönül kuşum ötmez oldu
Tüten bacam tütmez oldu
Aşk oyunu bitmez oldu
Kalbim ateş korla doldu
Aşk oyunu bitmez oldu
Kalbim ateş korla doldu
Çıra gibi yanıyorum
Deli gibi seviyorum
Senin için ölüyorum
Senin için sevgilim
Çıra gibi yanıyorum
Deli gibi seviyorum
Senin için ölüyorum
Senin için sevgilim
Güzel kuşum küsmüş bana
Gönül vermiş başkasına
Güzel kuşum küsmüş bana
Gönül vermiş başkasına
Yemin etmiş dönmez artık
Kalbimdeki yuvasına
Yemin etmiş dönmez artık
Kalbimdeki yuvasına
Çıra gibi yanıyorum
Deli gibi seviyorum
Senin için ölüyorum
Senin için sevgilim
Çıra gibi yanıyorum
Deli gibi seviyorum
Senin için ölüyorum
Senin için sevgilim
***