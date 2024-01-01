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7/24 Dinle Büyük Aşkların Kaderi

Büyük Aşkların Kaderi Şarkı Sözleri

Neşe Karaböcek Büyük Aşkların Kaderi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşe Karaböcek Büyük Aşkların Kaderi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Büyük Aşkların Kaderi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Neşe Karaböcek

Neşe Karaböcek

Büyük Aşkların Kaderi

  • Sevmekten Kim Usanır

  • Artık Gel Ne Olur

  • Ben Gamlı Hazan

  • Büyük Aşkların Kaderi

  • Kulakların Çınlasın

  • Nasıl Geçti Habersiz

  • Senin İçin

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