Neşe Karaböcek

Yağmur Şarkı Sözleri
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Yağmur ağlıyor ikimiz için
Hem ağlıyor hem siliyor maziyi
Kaderimdin hayal oldum şimdi
Aşkımız bitti masallar gibi
Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim
Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim?
Bugün resmini indirdim duvardan
Duvar ağladı ben ağladım
Kar çiçekleri gibisin temiz
Sende bulmuştum aşkı ben henüz
Son bir buse ver hatıra kalsın
Sen yokken gönlüm yanımda sansın
Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim
Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim?
Bugün resmini indirdim duvardan
Duvar ağladı ben ağladım
Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim
Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim?
Bugün resmini indirdim duvardan
Duvar ağladı ben ağladım