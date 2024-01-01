Neşe Karaböcek

Yağmur ağlıyor ikimiz için Hem ağlıyor hem siliyor maziyi Kaderimdin hayal oldum şimdi Aşkımız bitti masallar gibi Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim? Bugün resmini indirdim duvardan Duvar ağladı ben ağladım Kar çiçekleri gibisin temiz Sende bulmuştum aşkı ben henüz Son bir buse ver hatıra kalsın Sen yokken gönlüm yanımda sansın Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim? Bugün resmini indirdim duvardan Duvar ağladı ben ağladım Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim? Bugün resmini indirdim duvardan Duvar ağladı ben ağladım