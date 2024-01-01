Neşe Karaböcek

Yağmur Ağlıyor Yağmur ağlıyor ikimiz için Hem ağlıyor hem siliyor maziyi Kaderimdin hayal oldum şimdi Aşkımız bitti masallar gibi Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim? Bugün resmini indirdim duvardan Duvar ağladı ben ağladım Kar çiçekleri gibisin temiz Sende bulmuştum aşkı ben henüz Son bir buse ver hatıra kalsın Sen yokken gönlüm yanımda sansın Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim? Bugün resmini indirdim duvardan Duvar ağladı ben ağladım Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim? Bugün resmini indirdim duvardan Duvar ağladı ben ağladım

Yıkılsın Sebebim Şu Dağları Aşıp, Yar Sana Gelem Akan Gözyaşını, Yar Silip İçem Gurbette Bu Derdi, Ben Nasıl Çekem Körolası Sebeb Elin Yıkılsın Yıkılsın Sebebim Evin Yıkılsın *** A Sevdalım Oy Belalım Oy Yoldaşım Yıkılsın Sebebim *** Gezdiğin Yollara Çimen Olaydım Koynunda Uyuyan, Yar Ben Olaydım Ölüm Ferman Yazmış Nasip Olaydım Körolası Sebeb Elin Yıkılsın *** Yanarım Ben Nazllı, Yar Hasretinden Dayanmaz Ölürüm, Gönül Derdinden Bir Tas Su Ver Tutam, İçem Elinden Körolası Sebeb, Elin Yıkılsın

Benim Davam Benim davam (devam eder Maraş'ta) Benim davam (duman tüter Sivas'ta) Benim davam (hınzır paşa en başta) Benim davam (ehlibeyt hep yasta) *** devam eder Maraş'ta (Benim davam) duman tüter Sivas'ta (Benim davam) hınzır paşa en başta (Benim davam) ehlibeyt hep yasta *** Bilemezsin derdim ile davamı Zalım neşterledi yürek yaramı *** Haval ettim şahı merdan Ali'ye Dert ehliyem nasıl bulam çareyi Haval ettim şahı merdan Ali'ye Dert ehliyem nasıl bulam çareyi *** Kerbela'nın vakası (Benim davam) Eyüb'ün can yarası (Benim davam) Nesimi'nin derisi (Benim davam) Bedrettin'in kellesi *** Kerbela'nın vakası (Benim davam) Eyüb'ün can yarası (Benim davam) Nesimi'nin derisi (Benim davam) Bedrettin'in kellesi *** Hangi kitapda var insanı yakmak Kadısına düştü onu savunmak *** Kanında var hak diyenleri asmak Serler verdik yakışmaz bize susmak Kanında var hak diyenleri asmak Serler verdik yakışmaz bize susmak *** devam eder Maraş'ta (Benim davam) duman tüter Sivas'ta (Benim davam) hınzır paşa en başta (Benim davam) Ehlibeyt hep yasta *** devam eder Maraş'ta (Benim davam) duman tüter Sivas'ta (Benim davam) hınzır paşa en başta (Benim davam) ehlibeyt hep yasta

Medet Pirim Bu Derdi Kendime, Derman Bilmişim Aşkın Şarabını, Ferman Bilmişim Her Yolun Sonunda Dost, Sana Gelmişim Medet Pirim Ali Yetiş Ya Şimdi *** Yetiş Medet Pirim Ali Ali , Yetiş Ya Şimdi Dostun Elinde Gül, Zordayım Şimdi Kadı Makamına,Divan Kurulmuş *** Doğru Söyleyenler, Burdan Kovulmuş Cahil İle Yol Alması Zormuş Medet Pirim Ali Yetiş Ya Şimdi *** Pirsultan Abdalım, Şaha Giderim Yolumdan Dönersem Serim Veririm Hınzırpaşa, Zılım, Kuldur Bilirim Medet Pirim Ali Yetiş Ya Şimdi

Giydim Çarıklarımı Giydim çarıklarımı Gel bağla bağlarımı aney Terk ettim gidiyorum Dersimin dağlarını, harput bağlarını *** Oy neymiş, neymiş Sevda çekmek zor işmiş aney Sevip sevip almamak Yardan ayrı yaşamak Ateşten gölekmiş aney *** Yatak serdim yatmadın, kalmadın Aş pişirdim tatmadın aney Bileydim ayrılık var Hiç sevip bağlanmazdım Ardın sıra yanmazdım

Aman Güzel Gönlüm Gönlünü Tahtır Gel Ha Güzel Sefa Eyle Yanağından İki Öptüm Hakkın Varsa Helal Eyle *** Helal Eyle Helal Eyle, Hakkın Varsa Helal Eyle Helal Eyle Helal Eyle, Amman Güzel Kaşın Eyme Dönüp Bir Kez Yüzüme Bak Amman Güzel Aşk İle *** Aşk İle Yar Aşk İle, Amman Güzel Kaşın Eğme Dönüp Bir Kez Yüzüme Bak,Amman Güzel Aşk İle *** Aşkımızı Heder Ettik O Günleri Biz Tükettik Ne Yaptık Biz,Neler Ettik Ayrılığa Sözü Kestik *** Söz Ederler Söz Ederler, Ayrılığa Söz Ederler Söz Ederler Söz Ederler, Kaş Altında Göz Ederler Sevenler Hep Naz Ederler, Amma Güzel Söz Ederler

Gardiyan (Mapushane Çeşmesi) Mapushane çeşmesi yandan akıyor yandan Mapusluk bir şey değil, yanıklık var bir yandan *** Hey gardiyan gardiyan tabancamı ver bana Tabancamın uğruna on yıl verdiler bana Güzel bir kız uğruna on yıl verdiler bana *** Duvarları deleyim mi, yanına geleyim mi Aç kapıyı gardiyan üç altın vereyim mi *** Hey gardiyan gardiyan tabancamı ver bana Tabancamın uğruna on yıl verdiler bana Güzel bir kız uğruna on yıl verdiler bana

Bekleme Yar Gece sarmış dört yanımı Bekleme, ben gelemem oy Gece sarmış dört yanımı Bekleme, ben gelemem oy *** Ayırır tende canımı Bekleme, ben gelemem Bekleme yar, ben gelemem oy *** Ayırır tende canımı Bekleme, ben gelemem Bekleme, yar ben gelemem oy *** Çözülmez bilmecedeyim Gündüz ile gecedeyim oy Çözülmez bilmecedeyim Gündüz ile gecedeyim oy *** Yıkıntılar içindeyim Bekleme, ben gelemem Bekleme yar, ben gelemem oy *** Yıkıntılar içindeyim Bekleme, ben gelemem Bekleme yar, ben gelemem oy *** Toprak keser nefesimi Alır gider düşlerimi oy Toprak keser nefesimi Alır gider düşlerimi oy *** Duyuramam ki sesimi Bekleme, ben gelemem Bekleme yar, ben gelemem oy *** Duyuramam ki sesimi Bekleme, ben gelemem Bekleme yar, ben gelemem oy *** Duyuramam ki sesimi Bekleme, ben gelemem Bekleme yar, ben gelemem oy *** Duyuramam ki sesimi Bekleme, ben gelemem Bekleme yar, ben gelemem oy

Yüzün Çevirme (Derdo) Yar Benden Yüzün Çevirme Derdimin Dermanı Sende Mecnun Edip Çöle Sürme Derdimin Dermanı Sende *** Hazan Düşürme Bağıma Karlar Yağdırma Dağıma Hançerin Vurma Bağrıma Derdimin Dermanı Sende *** Zalim Olma Zalim Kızı Yüreğime Koyma Sızı Gece Eğleme Gündüzü Derdimin Dermanı Sende *** Derdo,Derdo Yar Zalım Derdo,Derdo Yar Hayın Derdo, Derdo Hal Duman Derdo, Derdo...

Dede Sultan Günahlarım arttı ey dede sultan Ulu dergahına varasım gelir Mansur gibi canım, bir hiçe sayıp Yüce divanına hey dost, durasım gelir *** Can gözü uğruna candan geçerek Yol içinde gizli yolu seçerek Hasanın aşkına agu içerek Hüseyinin aşkına serden geçerek Kerbela gözünü sarasım gelir *** Alide ayandır allahım nuru Her daim bulunmaz yolların piri Sır eyle eyübüm sen gizli sırrı Hakkın cemal isi hey dost, göresim gelir.