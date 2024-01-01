Neşe Karaböcek

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Yağmur ağlıyor ikimiz için
Hem ağlıyor hem siliyor maziyi
Kaderimdin hayal oldum şimdi
Aşkımız bitti masallar gibi
Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim
Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim?
Bugün resmini indirdim duvardan
Duvar ağladı ben ağladım
Kar çiçekleri gibisin temiz
Sende bulmuştum aşkı ben henüz
Son bir buse ver hatıra kalsın
Sen yokken gönlüm yanımda sansın
Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim
Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim?
Bugün resmini indirdim duvardan
Duvar ağladı ben ağladım
Kıymetini bilemedim, bilemedim, bilemedim
Seni nasıl çözemedim, çözemedim, çözemedim?
Bugün resmini indirdim duvardan
Duvar ağladı ben ağladım
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Şu Dağları Aşıp, Yar Sana Gelem
Akan Gözyaşını, Yar Silip İçem
Gurbette Bu Derdi, Ben Nasıl Çekem
Körolası Sebeb Elin Yıkılsın
Yıkılsın Sebebim Evin Yıkılsın
***
A Sevdalım Oy Belalım
Oy Yoldaşım Yıkılsın Sebebim
***
Gezdiğin Yollara Çimen Olaydım
Koynunda Uyuyan, Yar Ben Olaydım
Ölüm Ferman Yazmış Nasip Olaydım
Körolası Sebeb Elin Yıkılsın
***
Yanarım Ben Nazllı, Yar Hasretinden
Dayanmaz Ölürüm, Gönül Derdinden
Bir Tas Su Ver Tutam, İçem Elinden
Körolası Sebeb, Elin Yıkılsın
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Benim davam (devam eder Maraş'ta)
Benim davam (duman tüter Sivas'ta)
Benim davam (hınzır paşa en başta)
Benim davam (ehlibeyt hep yasta)
***
devam eder Maraş'ta
(Benim davam) duman tüter Sivas'ta
(Benim davam) hınzır paşa en başta
(Benim davam) ehlibeyt hep yasta
***
Bilemezsin derdim ile davamı
Zalım neşterledi yürek yaramı
***
Haval ettim şahı merdan Ali'ye
Dert ehliyem nasıl bulam çareyi
Haval ettim şahı merdan Ali'ye
Dert ehliyem nasıl bulam çareyi
***
Kerbela'nın vakası
(Benim davam) Eyüb'ün can yarası
(Benim davam) Nesimi'nin derisi
(Benim davam) Bedrettin'in kellesi
***
Kerbela'nın vakası
(Benim davam) Eyüb'ün can yarası
(Benim davam) Nesimi'nin derisi
(Benim davam) Bedrettin'in kellesi
***
Hangi kitapda var insanı yakmak
Kadısına düştü onu savunmak
***
Kanında var hak diyenleri asmak
Serler verdik yakışmaz bize susmak
Kanında var hak diyenleri asmak
Serler verdik yakışmaz bize susmak
***
devam eder Maraş'ta
(Benim davam) duman tüter Sivas'ta
(Benim davam) hınzır paşa en başta
(Benim davam) Ehlibeyt hep yasta
***
devam eder Maraş'ta
(Benim davam) duman tüter Sivas'ta
(Benim davam) hınzır paşa en başta
(Benim davam) ehlibeyt hep yasta
-
Bu Derdi Kendime, Derman Bilmişim
Aşkın Şarabını, Ferman Bilmişim
Her Yolun Sonunda Dost, Sana Gelmişim
Medet Pirim Ali Yetiş Ya Şimdi
***
Yetiş Medet Pirim Ali Ali , Yetiş Ya Şimdi
Dostun Elinde Gül, Zordayım Şimdi
Kadı Makamına,Divan Kurulmuş
***
Doğru Söyleyenler, Burdan Kovulmuş
Cahil İle Yol Alması Zormuş
Medet Pirim Ali Yetiş Ya Şimdi
***
Pirsultan Abdalım, Şaha Giderim
Yolumdan Dönersem Serim Veririm
Hınzırpaşa, Zılım, Kuldur Bilirim
Medet Pirim Ali Yetiş Ya Şimdi
-
Giydim çarıklarımı
Gel bağla bağlarımı aney
Terk ettim gidiyorum
Dersimin dağlarını, harput bağlarını
***
Oy neymiş, neymiş
Sevda çekmek zor işmiş aney
Sevip sevip almamak
Yardan ayrı yaşamak
Ateşten gölekmiş aney
***
Yatak serdim yatmadın, kalmadın
Aş pişirdim tatmadın aney
Bileydim ayrılık var
Hiç sevip bağlanmazdım
Ardın sıra yanmazdım
-
Gönlüm Gönlünü Tahtır
Gel Ha Güzel Sefa Eyle
Yanağından İki Öptüm
Hakkın Varsa Helal Eyle
***
Helal Eyle Helal Eyle, Hakkın Varsa Helal Eyle
Helal Eyle Helal Eyle, Amman Güzel Kaşın Eyme
Dönüp Bir Kez Yüzüme Bak Amman Güzel Aşk İle
***
Aşk İle Yar Aşk İle, Amman Güzel Kaşın Eğme
Dönüp Bir Kez Yüzüme Bak,Amman Güzel Aşk İle
***
Aşkımızı Heder Ettik
O Günleri Biz Tükettik
Ne Yaptık Biz,Neler Ettik
Ayrılığa Sözü Kestik
***
Söz Ederler Söz Ederler, Ayrılığa Söz Ederler
Söz Ederler Söz Ederler, Kaş Altında Göz Ederler
Sevenler Hep Naz Ederler, Amma Güzel Söz Ederler
-
Mapushane çeşmesi yandan akıyor yandan
Mapusluk bir şey değil, yanıklık var bir yandan
***
Hey gardiyan gardiyan tabancamı ver bana
Tabancamın uğruna on yıl verdiler bana
Güzel bir kız uğruna on yıl verdiler bana
***
Duvarları deleyim mi, yanına geleyim mi
Aç kapıyı gardiyan üç altın vereyim mi
***
Hey gardiyan gardiyan tabancamı ver bana
Tabancamın uğruna on yıl verdiler bana
Güzel bir kız uğruna on yıl verdiler bana
-
Gece sarmış dört yanımı
Bekleme, ben gelemem oy
Gece sarmış dört yanımı
Bekleme, ben gelemem oy
***
Ayırır tende canımı
Bekleme, ben gelemem
Bekleme yar, ben gelemem oy
***
Ayırır tende canımı
Bekleme, ben gelemem
Bekleme, yar ben gelemem oy
***
Çözülmez bilmecedeyim
Gündüz ile gecedeyim oy
Çözülmez bilmecedeyim
Gündüz ile gecedeyim oy
***
Yıkıntılar içindeyim
Bekleme, ben gelemem
Bekleme yar, ben gelemem oy
***
Yıkıntılar içindeyim
Bekleme, ben gelemem
Bekleme yar, ben gelemem oy
***
Toprak keser nefesimi
Alır gider düşlerimi oy
Toprak keser nefesimi
Alır gider düşlerimi oy
***
Duyuramam ki sesimi
Bekleme, ben gelemem
Bekleme yar, ben gelemem oy
***
Duyuramam ki sesimi
Bekleme, ben gelemem
Bekleme yar, ben gelemem oy
***
Duyuramam ki sesimi
Bekleme, ben gelemem
Bekleme yar, ben gelemem oy
***
Duyuramam ki sesimi
Bekleme, ben gelemem
Bekleme yar, ben gelemem oy
-
Yar Benden Yüzün Çevirme
Derdimin Dermanı Sende
Mecnun Edip Çöle Sürme
Derdimin Dermanı Sende
***
Hazan Düşürme Bağıma
Karlar Yağdırma Dağıma
Hançerin Vurma Bağrıma
Derdimin Dermanı Sende
***
Zalim Olma Zalim Kızı
Yüreğime Koyma Sızı
Gece Eğleme Gündüzü
Derdimin Dermanı Sende
***
Derdo,Derdo Yar Zalım
Derdo,Derdo Yar Hayın
Derdo, Derdo Hal Duman
Derdo, Derdo...
-
Günahlarım arttı ey dede sultan
Ulu dergahına varasım gelir
Mansur gibi canım, bir hiçe sayıp
Yüce divanına hey dost, durasım gelir
***
Can gözü uğruna candan geçerek
Yol içinde gizli yolu seçerek
Hasanın aşkına agu içerek
Hüseyinin aşkına serden geçerek
Kerbela gözünü sarasım gelir
***
Alide ayandır allahım nuru
Her daim bulunmaz yolların piri
Sır eyle eyübüm sen gizli sırrı
Hakkın cemal isi hey dost, göresim gelir.
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-
Seyyah oldum gezdim gurbet elleri
Kahretti canıma yeter ayrılık
Anlatayım başa gelen halleri
Ölümden çok çektim beter ayrılık, ayrılık
***
Gurbet eli bizim için yappışlar
Çatısını çok muntazam çatmışlar
Ölüm ile ayrılığı tattırmışlar
Elli direm fazla gelmiş ayrılık, ayrılık