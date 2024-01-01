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7/24 Dinle Bir Tanem

Bir Tanem Şarkı Sözleri

Neşe Karaböcek Bir Tanem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşe Karaböcek Bir Tanem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Tanem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Neşe Karaböcek

Neşe Karaböcek

Bir Tanem

  • Yalvarıyorum

  • Ay İnce Cam Gibi

  • Allah Derim

  • Mektup

  • Bir Gözle Ağla Bir Gözle Gül

  • Sahi mi Yemin Et

  • Bir Tanem

  • Sana Yah Bana Yah

  • Deli Bu

  • Kapandım Odalara

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