Açma Zülüflerin Şarkı Sözleri
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Neşet Ertaş
Açma Zülüflerin
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Açma zülüflerin yar yar yellere karşı
Senin zülfün benim benim telim değil mi?
Bülbül figan eder eder güllere karşı
O yar benim gülüm gülüm, gülüm değil mi?
***
O yar benim gülüm gülüm, gülüm değil mi?
***
Sallama saçlarını yar sen de bulursun
Azrail misali yar yar canımı alırsın
Etme bu cefayı yar yar kanlım olursun
Bu kul senin kulun kulun, kulun değil mi?
***
Etme bu cefayı, kanlım olursun
Bu kul senin kulun kulun, kulun değil mi?