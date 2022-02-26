Neşet Ertaş

Açma zülüflerin yar yar yellere karşı Senin zülfün benim benim telim değil mi? Bülbül figan eder eder güllere karşı O yar benim gülüm gülüm, gülüm değil mi? *** O yar benim gülüm gülüm, gülüm değil mi? *** Sallama saçlarını yar sen de bulursun Azrail misali yar yar canımı alırsın Etme bu cefayı yar yar kanlım olursun Bu kul senin kulun kulun, kulun değil mi? *** Etme bu cefayı, kanlım olursun Bu kul senin kulun kulun, kulun değil mi?