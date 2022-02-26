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7/24 Dinle Mavi

Mavi Şarkı Sözleri

Neşet Ertaş Mavi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşet Ertaş Mavi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mavi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Neşet Ertaş

Neşet Ertaş

Mavi

  • Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber

  • Yapma Dedim Sana

  • Yaz Günü

  • Aşkımız Tarih Yazdı

  • Aşıklar Şehri

  • Başımız Sağolsun

  • Hayatta Her Şey Olabilir

  • Masallar

  • Mavi

  • Misafir

  • Sen Varsın

  • Sevdanın Tadı

  • Söz Konusu Aşk

  • Yaz Günü (2017)

  • İyi Değil

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