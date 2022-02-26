Neşet Ertaş

Ahu gözlerini sevdiğim dilber Sana bir sözüm var diyemiyorum Bilmem deli miyim mecnun gezerim Sırrımı ellere diyemiyorum Derdimi ele diyemiyorum *** Bilmem deli miyim mecnun gezerim Sırrımı ellere veremiyorum Sırrımı ellere veremiyorum *** Helal olsun al yanaktan emdiğim El uzatıp gonca gülüm derdiğim İnce belini tatlı dilini sevdiğim Kırılsın kollarım duramıyorum Kırılsın kollarım duramıyorum *** İnce belini tatlı dilini sevdiğim Kırılsın kollarım duramıyorum Kırılsın kollarım duramıyorum *** Al yanaktan emdiğim azıktır Tarama zülfünü gönlüm bozuktur Öksüzüm garibim bana yazıktır Destursuz yanına varamıyorum Destursuz yanına varamıyorum *** Öksüzüm garibim bana yazıktır Destursuz yanına varamıyorum Destursuz yanına varamıyorum

Sor bana her şey nasıl yolunda farkına varmışsındır sonunda acıyı yendi kalbim; içinde aşk yok, gözümde yaş yok hem özlüyorum, hem sitemim hep sana *** Zaman ilaç sanıp bekledim boş yere yaraları sararım sanıp ellere ağlamışsın haberi geldi kaç kere gitme dedim sana, gitme dedim sana *** İçini dök dedim hiç oralı olmadın düşün biraz bakalım niye seni yormadım ben hep senindim ama sen benim olmadın yapma dedim sana, yapma dedim sana