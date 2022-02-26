Neşet Ertaş

Mavi Şarkı Sözleri
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Ahu gözlerini sevdiğim dilber
Sana bir sözüm var diyemiyorum
Bilmem deli miyim mecnun gezerim
Sırrımı ellere diyemiyorum
Derdimi ele diyemiyorum
***
Bilmem deli miyim mecnun gezerim
Sırrımı ellere veremiyorum
Sırrımı ellere veremiyorum
***
Helal olsun al yanaktan emdiğim
El uzatıp gonca gülüm derdiğim
İnce belini tatlı dilini sevdiğim
Kırılsın kollarım duramıyorum
Kırılsın kollarım duramıyorum
***
İnce belini tatlı dilini sevdiğim
Kırılsın kollarım duramıyorum
Kırılsın kollarım duramıyorum
***
Al yanaktan emdiğim azıktır
Tarama zülfünü gönlüm bozuktur
Öksüzüm garibim bana yazıktır
Destursuz yanına varamıyorum
Destursuz yanına varamıyorum
***
Öksüzüm garibim bana yazıktır
Destursuz yanına varamıyorum
Destursuz yanına varamıyorum
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Sor bana her şey nasıl yolunda
farkına varmışsındır sonunda
acıyı yendi kalbim; içinde aşk yok, gözümde yaş yok
hem özlüyorum, hem sitemim hep sana
***
Zaman ilaç sanıp bekledim boş yere
yaraları sararım sanıp ellere
ağlamışsın haberi geldi kaç kere
gitme dedim sana, gitme dedim sana
***
İçini dök dedim hiç oralı olmadın
düşün biraz bakalım niye seni yormadım
ben hep senindim ama sen benim olmadın
yapma dedim sana, yapma dedim sana
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