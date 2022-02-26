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7/24 Dinle Bir Gece Vakti

Bir Gece Vakti Şarkı Sözleri

Neşet Ertaş Bir Gece Vakti şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşet Ertaş Bir Gece Vakti şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Gece Vakti sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Neşet Ertaş

Neşet Ertaş

Bir Gece Vakti

  • Allı Turnam

  • Bir Gece Vakti

  • Sevenler Ağlarmış

  • Nerdesin

  • Nereye Saklarsın

  • Köprü

  • Al Beni

  • Öpmek İsterdim

  • Oyun

  • Gel Gel

  • Allı Turnam

  • Balıkçı

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