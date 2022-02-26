Neşet Ertaş

Sancı dolu gecelerde bulmuştum seni Sımsıcak ellerin eritti beni Annemin öyküleri gibi masum ve sessiz Kaybettim seni bir gece vakti Masallarda romanlarda aradım bulamadım *** Kaybettim seni bir gece vakti Bilemezdim şarkıların yakınlığını Koklamazdım bir çiceği bir çocuk gibi Yaşamazdım kaldırımları yorulana dek Kaybettim seni bir gece vakti Göremezdim karıncayı bir şahin gibi Kaybettim seni bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Bilemezdim şarkıların yakınlığını Koklamazdım bir çiceği bir çocuk gibi Yaşamazdım o soğuk o sessiz o çaresiz kaldırımları Kaybettim seni bir gece vakti Göremezdim bir boceği bulamazdım yolumu uçamazdım dağlarda bir şahin gibi *** Kaybettim seni bir gece vakti Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti