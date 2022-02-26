Aslı Bozuk Deme Şarkı Sözleri
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Neşet Ertaş
Aslı Bozuk Deme
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Aşkı kimden aldın, sevgiyi kimden?
Aslı bozuk deme gel şu insana
Soracak olursan eğer ki benden
Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, ya dost, dost
***
Yazımızı felek yazdı Mevla'dan değil
Senin dediklerin evladan değil
Her hata suç bende Leyla'dan değil
Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, dost
***
Ulu arıyorsan analar ulu
Sevmişiz gönülden, olmuşuz kulu
Analar insandır biz insan oğlu
Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, ya dost, dost
***
Yazımızı felek yazdı Mevla'dan değil
Senin dediklerin evladan değil
Her hata suç bende Leyla'dan değil
Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, dost
***
Seni, beni kim getirdi cihana?
Her oğlu doğurmuştur bir ana
Senin fikrin bozuk dostluk bahane
Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, ya dost, dost
***
Yazımızı felek yazdı Mevla'dan değil
Senin dediklerin evladan değil
Her hata suç bende Leyla'dan değil
Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, dost
***
Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, dost
Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, dost
Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, dost