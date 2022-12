Neşet Ertaş

Aşkı kimden aldın, sevgiyi kimden? Aslı bozuk deme gel şu insana Soracak olursan eğer ki benden Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, ya dost, dost *** Yazımızı felek yazdı Mevla'dan değil Senin dediklerin evladan değil Her hata suç bende Leyla'dan değil Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, dost *** Ulu arıyorsan analar ulu Sevmişiz gönülden, olmuşuz kulu Analar insandır biz insan oğlu Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, ya dost, dost *** Yazımızı felek yazdı Mevla'dan değil Senin dediklerin evladan değil Her hata suç bende Leyla'dan değil Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, dost *** Seni, beni kim getirdi cihana? Her oğlu doğurmuştur bir ana Senin fikrin bozuk dostluk bahane Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, ya dost, dost *** Yazımızı felek yazdı Mevla'dan değil Senin dediklerin evladan değil Her hata suç bende Leyla'dan değil Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, dost *** Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, dost Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, dost Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, dost