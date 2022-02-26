Ya Bu İşler Ne Şarkı Sözleri
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Neşet Ertaş
Ya Bu İşler Ne
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Aman, yine göç eylemiş Avşar elleri, elleri
Aşıp aşıp giden eller bizimdir, oy-oy
Bizimdir, of
***
Aman, Arap atları da yakın eder irağı, irağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir, of
Bizimdir
***
Arap atları da yakın eden irağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir, of
Bizimdir
***
Aman, Dadaloğlu der ki "Gavga guruldu, guruldu"
Silahşörlerde davlumbazlar derildi
Derildi
***
Nice goç yiğitler de yere serildi, serildi
Ölen ölür, galan sağlar bizimdir, of
Bizimdir
***
Nice goç yiğitler yere serildi
Ölen ölür, galan sağlar bizimdir
Bizimdir
-
Gel beni kor düşümden
Kurtarabilirsen kurtar
Yağmurumu çölümden
Ayırabilir mi bu kantar?
***
Çaldığın sazlar seni duysa
Saz utanır, vazgeçer
"Unut oğlum acır" dedin oysa
Unutmaktı ecel
***
Beni boş ver de
Ya bu işler ne (aman aman)
Yıkılır dünya
Başımız yerde (aman aman)
***
Beni boş ver de
Ya bu işler ne (aman aman)
Yıkılır dünya
Başımız yerde (aman aman)
***
Kırgınım can özümden
Yare buysa yol biter mi?
İki yâr bir uçurumda
Kavuşmaya kol yeter mi?
***
Tuttuğun senin olsun a cânım
Aşk bırakmaktan geçer
"Unut oğlum acır" dedin oysa
Unutmaktı ecel
***
Beni boş ver de
Ya bu işler ne (aman aman)
Yıkılır dünya
Başımız yerde (aman aman)
***
Beni boş ver de
Ya bu işler ne (aman aman)
Yıkılır dünya
Başımız yerde (aman aman)