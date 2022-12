Neşet Ertaş

Aman, yine göç eylemiş Avşar elleri, elleri Aşıp aşıp giden eller bizimdir, oy-oy Bizimdir, of *** Aman, Arap atları da yakın eder irağı, irağı Yüce dağdan aşan yollar bizimdir, of Bizimdir *** Arap atları da yakın eden irağı Yüce dağdan aşan yollar bizimdir, of Bizimdir *** Aman, Dadaloğlu der ki "Gavga guruldu, guruldu" Silahşörlerde davlumbazlar derildi Derildi *** Nice goç yiğitler de yere serildi, serildi Ölen ölür, galan sağlar bizimdir, of Bizimdir *** Nice goç yiğitler yere serildi Ölen ölür, galan sağlar bizimdir Bizimdir