Ay Gibi Yüzler Sende Şarkı Sözleri
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Neşet Ertaş
Ay Gibi Yüzler Sende
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Ay gibi yüzler sende, tükenmez sözler bende
Can alan gözler sende
Gel yanıma gel gel gel
Gel yanıma gel
Can alan gözler sende
Gel yanıma gel gel gel
Gel yanıma gel
***
Aman eller görmesin, sakın eller duymasın
Aman eller görmesin
Gel yanıma gel gel gel
Gel yanıma gel
***
Cilvelice nazlıca hem sazlıca sözlüce
Yar gizlice gizlice
Gel yanıma gel gel gel
Gel yanıma gel
Yar gizlice gizlice
Gel yanıma gel gel gel
Gel yanıma gel
***
Aman eller görmesin, sakın eller duymasın
Aman eller görmesin
Gel yanıma gel gel gel
Gel yanıma