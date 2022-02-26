Neşet Ertaş

Bahar Gelmiş Türlü Çiçek Açmış Bahar gelmiş türlü çiçek açmış Baharda gül, gül baharda ne güzel Açılmış goncalar güller saçılmış Baharda gül, gül baharda ne güzel *** Yağmur yağmış fidanım beslemiş Seher vakti bülbül gülü seslemiş Bahar gülü, gül baharı süslemiş Baharda gül, gül baharda ne güzel *** Güller sinesini açmış yellere Güneş doğmuş hayat vermiş güllere Bülbül gül aşkına düşmüş dillere Baharda gül, gül baharda ne güzel *** Bir garibim yanar bağrım tutuşur Bunca hasret çektim gayri yetişir Bülbülleri gül aşkına ötüşür Baharda gül, gül baharda ne güzel

Aldırma Deli Gönlüm Her gün bir şey daha biter Giderek acı vermez biten şeyler Kayıtsız bir razı oluş başlar Sıradan izler bırakır en tutkulu aşklar. *** Aldırma deli gönlüm, Giden gitsin. Sen şarkılar söyle içinden, boş ver. *** Aldırma deli gönlüm, Giden gitsin. Sen şarkılar söyle içinden, boş ver. *** Yalanlarla, yasaklarla Yazılır hesabına günah günler, Bitmez bu son pişmanlıklar ah! Soluyor birer birer içimizdeki güller. *** Aldırma deli gönlüm, Giden gitsin. Sen şarkılar söyle içinden, boş ver. *** Aldırma deli gönlüm, Giden gitsin. Sen şarkılar söyle içinden, boş ver.