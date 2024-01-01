Bahar Gelmiş Türlü Çiçek Açmış Şarkı Sözleri
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Neşet Ertaş
Bahar Gelmiş Türlü Çiçek Açmış
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Bahar gelmiş türlü çiçek açmış
Baharda gül, gül baharda ne güzel
Açılmış goncalar güller saçılmış
Baharda gül, gül baharda ne güzel
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Yağmur yağmış fidanım beslemiş
Seher vakti bülbül gülü seslemiş
Bahar gülü, gül baharı süslemiş
Baharda gül, gül baharda ne güzel
***
Güller sinesini açmış yellere
Güneş doğmuş hayat vermiş güllere
Bülbül gül aşkına düşmüş dillere
Baharda gül, gül baharda ne güzel
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Bir garibim yanar bağrım tutuşur
Bunca hasret çektim gayri yetişir
Bülbülleri gül aşkına ötüşür
Baharda gül, gül baharda ne güzel