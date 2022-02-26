Başında Pare Pare Karın Var Şarkı Sözleri
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Neşet Ertaş
Başında Pare Pare Karın Var
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Ay, dost
Aman, başında pare pare garın var senin, senin
Yâr ilen yaylayacak zamanın da var
Dağlar, of-of
***
Seni çıkmaya mecelim mi var benim? Of-of
Goymadın dahatimi, amanın, dağlar
Dağlar, dağlar
Dağlar, oy
***
Aman, seni çıkmaya mecelim mi var benim? Of-of
Goymadın dahatimi, amanın, dağlar
Dağlar, dağlar
Dağlar, oy
***
Ay, dost
Aman, yağmur yağar, her otları bitirir, bitirir
***
Güz gelir de ireyhanı yetirir
Yetirir, of-of
***
Sarı çiçek pavraz gurmuş
Oturur, of-of
Garışmış lalene çimenin, dağlar
Dağlar, dağlar
Dağlar, oy