Neşet Ertaş

-
Bilmiyorum, bana n'oldu
İrengim sarardı, soldu
Hasretim bağrımı deldi
Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel
Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel
Öz gönülden yârim olan
Haldan bilip gönlüm alan
Şu benim derdimden bilen
Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel
Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel
Aşkınınan boynum büktüm
Nice gözyaşları döktüm
Bunca hasretini çektim
Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel
Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel
Garibim, bilen olmadı gönlümü alan olmadı
Sabır tükendi, kalmadı
Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel
Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel
Garibim, bilen olmadı gönlümü alan olmadı
Sabır tükendi, kalmadı
Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel
Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel
-
Sevdayla birleştik direndik zulme
Asla eğilmedik ağa beylere
Meydan bırakmadık haramilere
Yıktık engelleri kim tutar bizi
***
Birleşsin tüm canlar meydana gelsin
Yolumuz hak yolu inanan gelsin
Sonbahar yağmurda karda ayazda
***
Seninle yürüdük omuz omuza
Meydan okuyoruz bütün dünyaya
Elin elimdeyken kim tutar bizi
***
Biz bir fırtınayız durduramazlar
Bizim önümüze set kuramazlar
Et ile tırnağız ayıramazlar
Elin elimdeyken kim tutar bizi
-
Ne esmerde ne kumralda
Gönlüm yalnız sarışında
Ne esmerde ne kumralda
Gönlüm yalnız sarışında
***
Aradığım her şey onda
Sarışınım, sarışınım
Aradığım her şey onda
Sarışınım, sarışınım
***
Gözleri deniz mavisi
Saçları altın sarısı
Sanki güneşin yarısı
Sarışınım, sarışınım
***
Gözleri deniz mavisi
Saçları altın sarısı
Sanki güneşin yarısı
Sarışınım, sarışınım
***
Gül üstüne gül koklamam
Öldürseler aldatamam
Gül üstüne gül koklamam
Öldürseler aldatamam
***
Sarışın sevgilim varken
Başka bir güzel tanımam
Sarışın sevgilim varken
Başka bir güzel tanımam
***
Gözleri deniz mavisi
Saçları altın sarısı
Sanki güneşin yarısı
Sarışınım, sarışınım
***
Gözleri deniz mavisi
Saçları altın sarısı
Sanki güneşin yarısı
Sarışınım, sarışınım
-
Başı güneşe benzer saçının rengi
Denize, göklere benzer güzel gözleri
Serçeye, ceylana benzer ürkek yüreği
***
Gönlümün son durağı, genç ömrümün baharı
Sevdiğim güzelin adı
Sarı, Sarı
Kimin yarı en güzeli benim sarım
Sarı, sarı, sarı çiçek
Herkes yalan sensin gerçek
***
Umbambau sari, umbambau ye
***
Mutlu olmam için senin gülüşün yeter
İçimi titretmeye bakışın yeter
Beni öldürmeye canım hasretin yeter
***
Sarı, Sarı sarı, sarı
Kimin yarı kimin yarı en güzeli en güzeli benim sarım benim sarım
Sarı, sarı sarı, sarı
***
Sarı, sarı, sarı çiçek
Herkes yalan sensin gerçek
***
Sarı, Sarı
Kimin yarı en güzeli benim sarım
-
Güneşe dokunmayın o benim sıcaklığım
Geceme dokunmayım geceler dert ortağım
Yarime dokunmayın yar benim tek varlığım
Yarime dokunmayın yar benim tek varlığım
Canıma dokunmayın bu canım Allah'ımın
Ah, canıma dokunmayın bu canım Allah'ımın
***
Ay aman, aman, aman geceler uyuyamam
Ay aman, aman, aman utanır ağlayamam
Ay aman, aman, aman ellere alışamam
Ay aman, aman, aman ben onsuz yaşayamam
***
Ay aman, aman, aman geceler uyuyamam
Ay aman, aman, aman utanır ağlayamam
Ay aman, aman, aman ellere alışamam
Ay aman, aman, aman ben onsuz yaşayamam
***
Aşk duraklarda eskir gemiler limanlarda
Hasret yürekte eskir yeminler yalanlarda
Sevenler ölmez derler benim gibi sevenler
Sevenler ölmez derler benim gibi sevenler
İçim yanıyor benim bu kara akşamlarda
Ah, içim yanıyor benim bu onsuz akşamlarda
***
Ay aman, aman, aman geceler uyuyamam
Ay aman, aman, aman utanır ağlayamam
Ay aman, aman, aman ellere alışamam
Ay aman, aman, aman ben onsuz yaşayamam
***
Ay aman, aman, aman geceler uyuyamam
Ay aman, aman, aman utanır ağlayamam
Ay aman, aman, aman ellere alışamam
Ay aman, aman, aman ben onsuz yaşayamam
***
Ay aman, aman, aman geceler uyuyamam
Ay aman, aman, aman utanır ağlayamam
Ay aman, aman
-
Yedi iklim, dört mevsimde
Adını bahar koydum
Sen varsın hep düşlerimde
Adını umut koydum
Yaş oldun hep gözlerimde
Adını sevdam koydum
Sen yarınım, sen umudum
Bu yola ben baş koydum
Baş koydum bu sevdaya
Sözüm söz, dönmem asla
Seviyorum, beni anla
Ölsem de kalsam da baş koydum
Baş koydum bu sevdaya
Sözüm söz, dönmem asla
Seviyorum, beni anla
Ölsem de kalsam da baş koydum
Yedi iklim, dört mevsimde
Adını bahar koydum
Sen varsın hep düşlerimde
Adını umut koydum
Yaş oldun hep gözlerimde
Adını sevdam koydum
Sen yarınım, sen umudum
Bu yola ben baş koydum
Baş koydum bu sevdaya
Sözüm söz, dönmem asla
Seviyorum, beni anla
Ölsem de kalsam da baş koydum
Baş koydum bu sevdaya
Sözüm söz, dönmem asla
Seviyorum, beni anla
Ölsem de kalsam da baş koydum
Baş koydum bu sevdaya
Sözüm söz, dönmem asla
Seviyorum, beni anla
Ölsem de kalsam da baş koydum
-
Bir vefa bekleme geçen zamandan
Mevsimler vefasız yıllar vefasız
Bir umut bekleme sevdadan aşktan
Seviyorum diyen diller vefasız
***
Gün gelir gönülde solar çiçekler
Yalana karışır bütün gerçekler
Sevenler gideni boşuna bekler
Yolcular vefasız yollar vefasız
***
Bir dünya düşün ki vefadan yoksun
Ömrünü verdiğin dostlar vefasız
Bir hayat düşün ki sevgiden yoksun
Canını verdiğin canlar vefasız
***
Gün gelir gönülde solar çiçekler
Yalana karışır bütün gerçekler
Sevenler gideni boşuna bekler
Yolcular vefasız yollar vefasız
-
Ne varsa dünyada bir rüya demek
Biraz da hayatı boş vermek gerek
Her şeyin çaresi sevmek mi sevmek
***
Hayat devam ediyor bak
En güzel şey mutlu olmak
Gideceğiz çırılçıplak
Hayat ne garip oof
Hayat çok garip
***
Yalan olur bir gün yalan
Yaşadığım aşkım sevdam
Yaradandır Baki kalan
Hayat ne garip oof
Hayat çok garip
***
Gün gelir yalnızlık
Korkusu çöker
Hayat film gibi
Son yazar biter
Dert etme kendine
Gülümse yeter
-
Gönülden özürlü insanlar azmış
Dünyayı savaşlar, yoksulluk sarmış
Kötüler için dört kitap ne yazmış
***
Canlara kıyanlar, ırkçılıkla yapanlar, zulmeden insanlar
Bizden değildir
***
Kötüler tanımaz ne kitap ne yasa
Dünyada savaşlar artık son bulsa
Firavuna ne söylemiş ya Musa
***
Canlara kıyanlar, ırkçılıkla yapanlar, zulmeden insanlar
Bizden değildir
***
İnsanı sevmeyen, merhamet etmeyen, kul hakkını yiyen
Bizden değildir
***
Körelmiş yürekler sevgiyle dolsa
Aç kalan çocuklar artık ağlamasa
Sevgi için ne söylemiş ya isa
***
İnsanı sevmeyen, merhamet etmeyen, kul hakkını yiyen
Bizden değildir
***
Hürriyet tükenmiş bitmiş adalet
Günahsız insanlar çeker eziyet
Ümmete ne söylemiş ya Muhammed
***
Haline bakmayan, yardıma koşmayan, Allahtan korkmayan
Bizden değildir
***
İnsanı sevmeyen, merhamet etmeyen, kul hakkını yiyen
Bizden değildir
-
Giden geri döner sanma
Yan yaralı yüreğim yan (yüreğim yan)
Alev canda söner sanma
Yan yaralı yüreğim yan
***
Alev canda söner sanma
Yan yaralı yüreğim yan (yüreğim yan)
***
Avcılar çökmüş oturur
Ceylan yavrusunu yitirir
Gece bir çığlık tüttürür
Yan yaralı yüreğim yan
***
Gece bir çığlık tüttürür
Yan yaralı yüreğim yan
***
Nerde ağlayanım nerde
Yan yaralı yüreğim yan (yüreğim yan)
Umudun bittiğI yerde
Yan yaralı yüreğim yan
***
Umudun bittiği yerde
Yan yaralı yüreğim yan (yüreğim yan)
***
Avcılar çökmüş oturur
Ceylan yavrusunu yitirir
Gece bir çığlık tüttürür
Yan yaralı yüreğim yan
***
Gece bir çığlık tüttürür
Yan yaralı yüreğim yan
Yan yaralı yüreğim yan
Yan yaralı yüreğim yan
Yan yaralı yüreğim yan
Yan yaralı yüreğim yan
Yan yaralı yüreğim yan
-
Rüzgar gibi geldi geçti yıllarım
Aynada kendimi tanıyamadım
Rüzgar gibi geldi geçti yıllarım
Aynada kendimi tanıyamadım
***
Son bulacak birgün benimde hayatım
Bu fani dünyada misafirim ben ah
Son bulacak birgün benimde hayatım
Kiralık dünyada misafirim ben
***
Başroldeyim her sahnede yanımdaki dostlar nerede
Dünya denen bu alemde yalnızları oynuyorum
Başroldeyim her sahnede hiç dostum yok hepsi sahte
Dünya denen bu alemde yalnızları oynuyorum
***
Bir anam var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum
Hayat denen bu oyunda yalnızları oynuyorum
Bir anam var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum
Hayat denen bu oyunda mutluluğu oynuyorum
***
Nice feryat gizli suskunluğumda
Savaştım çırpındım can pazarında
Nice feryat gizli suskunluğumda
Savaştım çırpındım can pazarında
***
Bir can borcum kaldı oda Allah'a
Kiralık dünyada misafirim ben, ah
Bir can borcum kaldı oda Allah'a
Kiralık dünyada misafirim ben
***
Başroldeyim her sahnede çok sevdiğim dostlarım nerde
Dünya denen bu alemde yalnızları oynuyorum
Başroldeyim her sahnede hiç dostum yok hepsi sahte
Dünya denen bu alemde yalnızları oynuyorum
***
Bir anam var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum
Hayat denen bu oyunda yalnızları oynuyorum
Bir anam var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum
Hayat denen bu oyunda mutluluğu oynuyorum
-
Yavrum ben sana melez gömlek alayım
Yavrum ben sana melez gömlek alayım
***
İndim derelere bilmem nerelerine
Kaytan bıyıklarımı sürsem nerelerine
***
İndim derelere bilmem nerelerine
Canim kurban olsun candan sevenlere
***
Yavrum ben sana melez gömlek alayım
Yavrum ben sana melez gömlek alayım
***
İndim derelere bilmem nerelerine
Kaytan bıyıklarımı sürsem nerelerine
***
İndim derelere bilmem nerelerine
Canim kurban olsun candan sevenlere
***
Kırmızı Kurdele kör olasın Emine
Kırmızı Kurdele kör olasın Emine
***
İndim derelere bilmem nerelerine
Kaytan bıyıklarımı sürsem nerelerine
***
İndim derelere bilmem nerelerine
Canım kurban olsun candan sevenlere
Canım kurban olsun candan sevenlere
-
İki damla yaş düşüyor, gözlerimden yanağıma
Geç de olsa anlıyorum, biri bana biri sana
Diz çökerken dağlar bana, ah şimdi taşlar ağlar bana
Hayatımda bir tek sana yenik düştüm, anlamadın
***
Ama şimdi
Bitti artık ağlayışım, bitti artık yalvarışım
Bitti artık büyük aşkım, bitti artık
Ah benim yürek sızım, ah benim gönül sızım
Ben de artık yalnızım, bitti artık
***
Bak takvimler yalnızlığı gösteriyor, anlasana
Yüreğimden kan damlıyor biri bana biri sana
Ben ki asi boyun eğmez, ben ki hoyrat söz dinlemez
Senin için hem de kaç kez yaşlar döktüm anlamadın
***
Ama şimdi
Bitti artık ağlayışım, bitti artık haykırışım
Bitti artık büyük aşkım, bitti artık
Ah benim gönül sızım, ah benim yürek sızım
Ben de artık yalnızım, bitti artık
***
Bitti artık ağlayışım, bitti artık haykırışım
Sana olan büyük aşkım bitti artık
Git gidebildiğin kadar git, bütün yollar senin olsun
Ama unutma ki
Ne benim kadar seni seveni
Ne benim kadar sana değer vereni asla asla bulamayacaksın
***
Ah benim gönül sızım, ah benim yürek sızım
Ben de artık yalnızım, bitti artık
Bitti artık ağlayışım, bitti artık haykırışım
Bitti artık büyük aşkım
-
Memleketin adı başka
Tadı başka, tuzu başka
Memleketin adı başka
Tadı başka, tuzu başka
***
Bir umutla düştüm yola
Bilmediğim diyarlara
Bir gün döneceğim sana
Memleketim
***
Bu dağların, denizlerin
Arkasında memleketim
Ölür isem gurbet elde
Ağlamasın sevdiklerim
***
Sanki gürbet yetmez bana
Bir sevda geldi başıma
Sanki gürbet yetmez bana
Bir sevda geldi başıma
***
O da yar olmadı bana
Yalnız kaldım bir başıma
Bir gün döneceğim sana
Memleketim
***
Bu dağların, denizlerin
Arkasında memleketim
Ölür isem gurbet elde
Ağlamasın sevdiklerim
***
Bu dağların, denizlerin
Arkasında memleketim
Ölür isem gurbet elde
Ağlamasın sevdiklerim
***
Bu dağların, denizlerin
Arkasında memleketim
Ölür isem gurbet elde
Ağlamasın sevdiklerim
-
Bu başıma gelenleri sayamam
Hiçbir kalbi kırmamışım kıramam
Yokluğunda yandı gönlüm kavruldu
Daye sana doymamışım doyamam
***
Yaban elde neler geldi başıma
Düşündükçe aklar düştü saçıma
Hep zalimler çıktı benim karşıma
Zulümlerden geliyorum le daye
***
Uzaklardan geliyorum le daye
Ölümlerden geliyorum le daye
Belalardan geliyorum le daye
***
Ben o eski, ben değilim le daye
Nerde o eski günlerim le daye
Zaman geçti çok değiştik le daye
***
Boz bulanık seller gibi akmadım
Ateş olup insanları yakmadım
Hiç kimsenin yuvasını yıkmadım
İnsanlıktan ayrılmadım le daye
***
Yaban elde neler geldi başıma
Düşündükçe aklar düştü saçıma
Hep zalimler çıktı benim karşıma
Zulümlerden geliyorum le daye
***
Uzaklardan geliyorum le daye
Ölümlerden geliyorum le daye
Belalardan geliyorum le daye
***
Ben o eski, ben değilim le daye
Nerde o eski günlerim le daye
Zaman geçti çok değiştik le daye
-
Ah düş de gör kardaş
Düş de gör, düş de gör
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman
Düş de gör
***
Azrail gelende, yatağa düşende
Bir zalımı bir soysuzu
Bir güzeli sevende düş de gör
***
Ah
Sağ olan ne bilsin, ne bilsin hastanın hâlından
Sevmeyen sevmeyen ne bilsin sevenin hâlından
Ah, düşmeyen ne bilsin düşenin hâlından
***
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman
Aman düş de gör
***
İyi günden, ah, güzel günden
Vallah kötü güne, vallah zor güne
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman
Aman aman, aman aman
Aman aman düş de gör, düş de gör
-
Nemrudun kızı yandırdı bizi
Çarptı sillesini felek misali
Sil yazımızı kurtar bizi
Çarptı sillesini felek misali
Mevlam gör bizi
***
Ocağım söndü nasıl belâdır
Bırakıp gitti bu ne devrandır
Dünya gözümde kerbelâdır
Allah'tan bulasın
***
Kararsın bahtın yıkılsın tahtın
Yalvardım yakardım yol bulamadım
Ah bulmasaydım kara yazım
Evirdim çevirdim yaranamadım
Ayandır halım
***
Ocağım söndü nasıl belâdır
Bırakıp gitti bu ne devrandır
Dünya gözümde kerbelâdır
Allah'tan bulasın
-
Gülom beni terkedecek
Hasretiyle öldürecek
Gülom beni terkedecek
Hasretiyle öldürecek
***
Ben Gülom'dan ayrılırsam
Kim kalbimi güldürecek?
Kim kalbimi güldürecek?
Hele Gülom oy oy Gülom Gülom Gülom
***
Küçücüksun sen oy Gülom
Hasretinden ölüyorum
Gel beni kabre koy gülüm
Hele Gülom oy oy Gülom Gülom Gülom
***
Küçücüksun sen oy Gülom
Hasretinden ölüyorum
Gel beni kabre koy gülüm
Gülom gitti yetim kaldım
***
Hasretine öldüm kaldım
Gülom gitti yetim kaldım
Hasretine öldüm kaldım
Tabib doktor ne eylesinki
***
Ben bu derdi ondan aldım
Ben bu derdi ondan aldım
Hele Gülom oy oy Gülom Gülom Gülom
Küçücüksun sen oy Gülom
***
Hasretinden ölüyorum
Gel beni kabre koy gülüm
Hele Gülom oy oy Gülom Gülom Gülom
Küçücüksun sen oy Gülom
***
Hasretinden ölüyorum
Gel beni kabre koy gülüm
-
Dünya'ya yeniden bir daha gelseydim
Bir değil bin defa seni severdim
Yolumuz ayrıldı, seni özledim
Ne kavgalar ettik sustum kaldım ah
Sustum kaldım
***
Saygımdan, başımı eğdim konuşmadım
Hırsımdan, duvarlara yumruk attım
Aşkımdan, yüreğime taş bastım
Sevgimden
***
Sevgimden, başımı eğdim konuşmadım
Öfkemden, duvarlara yumruk attım
Derdimden, içtim içtim ağladım
Sevgimden
***
Sen benim gökyüzüm ben bastığın toprak
Ben sana mecburum ben sana tutsak
Sen benim evrenim ben içinde kaçak
Ne yaptıysan bana sustum kaldım ah
Sustum kaldım
***
Saygımdan, başımı eğdim konuşmadım
Hırsımdan, duvarlara yumruk attım
Aşkımdan, yüreğime taş bastım
Sevgimden
***
Sevgimden, başımı eğdim konuşmadım
Öfkemden, duvarlara yumruk attım
Derdimden, içtim içtim ağladım
Sevgimden