Neşet Ertaş

Bilmiyorum Bana Ne Oldu Bilmiyorum, bana n'oldu İrengim sarardı, soldu Hasretim bağrımı deldi Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel Öz gönülden yârim olan Haldan bilip gönlüm alan Şu benim derdimden bilen Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel Aşkınınan boynum büktüm Nice gözyaşları döktüm Bunca hasretini çektim Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel Garibim, bilen olmadı gönlümü alan olmadı Sabır tükendi, kalmadı Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel Garibim, bilen olmadı gönlümü alan olmadı Sabır tükendi, kalmadı Gel, gel, gel, gel gel, gel, gel, gel Gel, gel, gel, gel gel gayrı, gel

Kim Tutar Bizi Sevdayla birleştik direndik zulme Asla eğilmedik ağa beylere Meydan bırakmadık haramilere Yıktık engelleri kim tutar bizi *** Birleşsin tüm canlar meydana gelsin Yolumuz hak yolu inanan gelsin Sonbahar yağmurda karda ayazda *** Seninle yürüdük omuz omuza Meydan okuyoruz bütün dünyaya Elin elimdeyken kim tutar bizi *** Biz bir fırtınayız durduramazlar Bizim önümüze set kuramazlar Et ile tırnağız ayıramazlar Elin elimdeyken kim tutar bizi

Saygımdan Ne esmerde ne kumralda Gönlüm yalnız sarışında Ne esmerde ne kumralda Gönlüm yalnız sarışında *** Aradığım her şey onda Sarışınım, sarışınım Aradığım her şey onda Sarışınım, sarışınım *** Gözleri deniz mavisi Saçları altın sarısı Sanki güneşin yarısı Sarışınım, sarışınım *** Gözleri deniz mavisi Saçları altın sarısı Sanki güneşin yarısı Sarışınım, sarışınım *** Gül üstüne gül koklamam Öldürseler aldatamam Gül üstüne gül koklamam Öldürseler aldatamam *** Sarışın sevgilim varken Başka bir güzel tanımam Sarışın sevgilim varken Başka bir güzel tanımam *** Gözleri deniz mavisi Saçları altın sarısı Sanki güneşin yarısı Sarışınım, sarışınım *** Gözleri deniz mavisi Saçları altın sarısı Sanki güneşin yarısı Sarışınım, sarışınım

Sarı Sarı Başı güneşe benzer saçının rengi Denize, göklere benzer güzel gözleri Serçeye, ceylana benzer ürkek yüreği *** Gönlümün son durağı, genç ömrümün baharı Sevdiğim güzelin adı Sarı, Sarı Kimin yarı en güzeli benim sarım Sarı, sarı, sarı çiçek Herkes yalan sensin gerçek *** Umbambau sari, umbambau ye *** Mutlu olmam için senin gülüşün yeter İçimi titretmeye bakışın yeter Beni öldürmeye canım hasretin yeter *** Sarı, Sarı sarı, sarı Kimin yarı kimin yarı en güzeli en güzeli benim sarım benim sarım Sarı, sarı sarı, sarı *** Sarı, sarı, sarı çiçek Herkes yalan sensin gerçek *** Sarı, Sarı Kimin yarı en güzeli benim sarım

Ay Aman Güneşe dokunmayın o benim sıcaklığım Geceme dokunmayım geceler dert ortağım Yarime dokunmayın yar benim tek varlığım Yarime dokunmayın yar benim tek varlığım Canıma dokunmayın bu canım Allah'ımın Ah, canıma dokunmayın bu canım Allah'ımın *** Ay aman, aman, aman geceler uyuyamam Ay aman, aman, aman utanır ağlayamam Ay aman, aman, aman ellere alışamam Ay aman, aman, aman ben onsuz yaşayamam *** Ay aman, aman, aman geceler uyuyamam Ay aman, aman, aman utanır ağlayamam Ay aman, aman, aman ellere alışamam Ay aman, aman, aman ben onsuz yaşayamam *** Aşk duraklarda eskir gemiler limanlarda Hasret yürekte eskir yeminler yalanlarda Sevenler ölmez derler benim gibi sevenler Sevenler ölmez derler benim gibi sevenler İçim yanıyor benim bu kara akşamlarda Ah, içim yanıyor benim bu onsuz akşamlarda *** Ay aman, aman, aman geceler uyuyamam Ay aman, aman, aman utanır ağlayamam Ay aman, aman, aman ellere alışamam Ay aman, aman, aman ben onsuz yaşayamam *** Ay aman, aman, aman geceler uyuyamam Ay aman, aman, aman utanır ağlayamam Ay aman, aman, aman ellere alışamam Ay aman, aman, aman ben onsuz yaşayamam *** Ay aman, aman, aman geceler uyuyamam Ay aman, aman, aman utanır ağlayamam Ay aman, aman

Başkoydum Yedi iklim, dört mevsimde Adını bahar koydum Sen varsın hep düşlerimde Adını umut koydum Yaş oldun hep gözlerimde Adını sevdam koydum Sen yarınım, sen umudum Bu yola ben baş koydum Baş koydum bu sevdaya Sözüm söz, dönmem asla Seviyorum, beni anla Ölsem de kalsam da baş koydum Baş koydum bu sevdaya Sözüm söz, dönmem asla Seviyorum, beni anla Ölsem de kalsam da baş koydum Yedi iklim, dört mevsimde Adını bahar koydum Sen varsın hep düşlerimde Adını umut koydum Yaş oldun hep gözlerimde Adını sevdam koydum Sen yarınım, sen umudum Bu yola ben baş koydum Baş koydum bu sevdaya Sözüm söz, dönmem asla Seviyorum, beni anla Ölsem de kalsam da baş koydum Baş koydum bu sevdaya Sözüm söz, dönmem asla Seviyorum, beni anla Ölsem de kalsam da baş koydum Baş koydum bu sevdaya Sözüm söz, dönmem asla Seviyorum, beni anla Ölsem de kalsam da baş koydum

Vefasız Bir vefa bekleme geçen zamandan Mevsimler vefasız yıllar vefasız Bir umut bekleme sevdadan aşktan Seviyorum diyen diller vefasız *** Gün gelir gönülde solar çiçekler Yalana karışır bütün gerçekler Sevenler gideni boşuna bekler Yolcular vefasız yollar vefasız *** Bir dünya düşün ki vefadan yoksun Ömrünü verdiğin dostlar vefasız Bir hayat düşün ki sevgiden yoksun Canını verdiğin canlar vefasız *** Gün gelir gönülde solar çiçekler Yalana karışır bütün gerçekler Sevenler gideni boşuna bekler Yolcular vefasız yollar vefasız

Hayat Ne Garip Ne varsa dünyada bir rüya demek Biraz da hayatı boş vermek gerek Her şeyin çaresi sevmek mi sevmek *** Hayat devam ediyor bak En güzel şey mutlu olmak Gideceğiz çırılçıplak Hayat ne garip oof Hayat çok garip *** Yalan olur bir gün yalan Yaşadığım aşkım sevdam Yaradandır Baki kalan Hayat ne garip oof Hayat çok garip *** Gün gelir yalnızlık Korkusu çöker Hayat film gibi Son yazar biter Dert etme kendine Gülümse yeter

Bizden Değildir Gönülden özürlü insanlar azmış Dünyayı savaşlar, yoksulluk sarmış Kötüler için dört kitap ne yazmış *** Canlara kıyanlar, ırkçılıkla yapanlar, zulmeden insanlar Bizden değildir *** Kötüler tanımaz ne kitap ne yasa Dünyada savaşlar artık son bulsa Firavuna ne söylemiş ya Musa *** Canlara kıyanlar, ırkçılıkla yapanlar, zulmeden insanlar Bizden değildir *** İnsanı sevmeyen, merhamet etmeyen, kul hakkını yiyen Bizden değildir *** Körelmiş yürekler sevgiyle dolsa Aç kalan çocuklar artık ağlamasa Sevgi için ne söylemiş ya isa *** İnsanı sevmeyen, merhamet etmeyen, kul hakkını yiyen Bizden değildir *** Hürriyet tükenmiş bitmiş adalet Günahsız insanlar çeker eziyet Ümmete ne söylemiş ya Muhammed *** Haline bakmayan, yardıma koşmayan, Allahtan korkmayan Bizden değildir *** İnsanı sevmeyen, merhamet etmeyen, kul hakkını yiyen Bizden değildir

Yan Yaralı Yüreğim Yan Giden geri döner sanma Yan yaralı yüreğim yan (yüreğim yan) Alev canda söner sanma Yan yaralı yüreğim yan *** Alev canda söner sanma Yan yaralı yüreğim yan (yüreğim yan) *** Avcılar çökmüş oturur Ceylan yavrusunu yitirir Gece bir çığlık tüttürür Yan yaralı yüreğim yan *** Gece bir çığlık tüttürür Yan yaralı yüreğim yan *** Nerde ağlayanım nerde Yan yaralı yüreğim yan (yüreğim yan) Umudun bittiğI yerde Yan yaralı yüreğim yan *** Umudun bittiği yerde Yan yaralı yüreğim yan (yüreğim yan) *** Avcılar çökmüş oturur Ceylan yavrusunu yitirir Gece bir çığlık tüttürür Yan yaralı yüreğim yan *** Gece bir çığlık tüttürür Yan yaralı yüreğim yan Yan yaralı yüreğim yan Yan yaralı yüreğim yan Yan yaralı yüreğim yan Yan yaralı yüreğim yan Yan yaralı yüreğim yan

Başroldeyim Rüzgar gibi geldi geçti yıllarım Aynada kendimi tanıyamadım Rüzgar gibi geldi geçti yıllarım Aynada kendimi tanıyamadım *** Son bulacak birgün benimde hayatım Bu fani dünyada misafirim ben ah Son bulacak birgün benimde hayatım Kiralık dünyada misafirim ben *** Başroldeyim her sahnede yanımdaki dostlar nerede Dünya denen bu alemde yalnızları oynuyorum Başroldeyim her sahnede hiç dostum yok hepsi sahte Dünya denen bu alemde yalnızları oynuyorum *** Bir anam var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum Hayat denen bu oyunda yalnızları oynuyorum Bir anam var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum Hayat denen bu oyunda mutluluğu oynuyorum *** Nice feryat gizli suskunluğumda Savaştım çırpındım can pazarında Nice feryat gizli suskunluğumda Savaştım çırpındım can pazarında *** Bir can borcum kaldı oda Allah'a Kiralık dünyada misafirim ben, ah Bir can borcum kaldı oda Allah'a Kiralık dünyada misafirim ben *** Başroldeyim her sahnede çok sevdiğim dostlarım nerde Dünya denen bu alemde yalnızları oynuyorum Başroldeyim her sahnede hiç dostum yok hepsi sahte Dünya denen bu alemde yalnızları oynuyorum *** Bir anam var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum Hayat denen bu oyunda yalnızları oynuyorum Bir anam var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum Hayat denen bu oyunda mutluluğu oynuyorum

Kırmızı Kurdale Yavrum ben sana melez gömlek alayım Yavrum ben sana melez gömlek alayım *** İndim derelere bilmem nerelerine Kaytan bıyıklarımı sürsem nerelerine *** İndim derelere bilmem nerelerine Canim kurban olsun candan sevenlere *** Yavrum ben sana melez gömlek alayım Yavrum ben sana melez gömlek alayım *** İndim derelere bilmem nerelerine Kaytan bıyıklarımı sürsem nerelerine *** İndim derelere bilmem nerelerine Canim kurban olsun candan sevenlere *** Kırmızı Kurdele kör olasın Emine Kırmızı Kurdele kör olasın Emine *** İndim derelere bilmem nerelerine Kaytan bıyıklarımı sürsem nerelerine *** İndim derelere bilmem nerelerine Canım kurban olsun candan sevenlere Canım kurban olsun candan sevenlere

Bitti Artık İki damla yaş düşüyor, gözlerimden yanağıma Geç de olsa anlıyorum, biri bana biri sana Diz çökerken dağlar bana, ah şimdi taşlar ağlar bana Hayatımda bir tek sana yenik düştüm, anlamadın *** Ama şimdi Bitti artık ağlayışım, bitti artık yalvarışım Bitti artık büyük aşkım, bitti artık Ah benim yürek sızım, ah benim gönül sızım Ben de artık yalnızım, bitti artık *** Bak takvimler yalnızlığı gösteriyor, anlasana Yüreğimden kan damlıyor biri bana biri sana Ben ki asi boyun eğmez, ben ki hoyrat söz dinlemez Senin için hem de kaç kez yaşlar döktüm anlamadın *** Ama şimdi Bitti artık ağlayışım, bitti artık haykırışım Bitti artık büyük aşkım, bitti artık Ah benim gönül sızım, ah benim yürek sızım Ben de artık yalnızım, bitti artık *** Bitti artık ağlayışım, bitti artık haykırışım Sana olan büyük aşkım bitti artık Git gidebildiğin kadar git, bütün yollar senin olsun Ama unutma ki Ne benim kadar seni seveni Ne benim kadar sana değer vereni asla asla bulamayacaksın *** Ah benim gönül sızım, ah benim yürek sızım Ben de artık yalnızım, bitti artık Bitti artık ağlayışım, bitti artık haykırışım Bitti artık büyük aşkım

Memleketim Memleketin adı başka Tadı başka, tuzu başka Memleketin adı başka Tadı başka, tuzu başka *** Bir umutla düştüm yola Bilmediğim diyarlara Bir gün döneceğim sana Memleketim *** Bu dağların, denizlerin Arkasında memleketim Ölür isem gurbet elde Ağlamasın sevdiklerim *** Sanki gürbet yetmez bana Bir sevda geldi başıma Sanki gürbet yetmez bana Bir sevda geldi başıma *** O da yar olmadı bana Yalnız kaldım bir başıma Bir gün döneceğim sana Memleketim *** Bu dağların, denizlerin Arkasında memleketim Ölür isem gurbet elde Ağlamasın sevdiklerim *** Bu dağların, denizlerin Arkasında memleketim Ölür isem gurbet elde Ağlamasın sevdiklerim *** Bu dağların, denizlerin Arkasında memleketim Ölür isem gurbet elde Ağlamasın sevdiklerim

Daye Bu başıma gelenleri sayamam Hiçbir kalbi kırmamışım kıramam Yokluğunda yandı gönlüm kavruldu Daye sana doymamışım doyamam *** Yaban elde neler geldi başıma Düşündükçe aklar düştü saçıma Hep zalimler çıktı benim karşıma Zulümlerden geliyorum le daye *** Uzaklardan geliyorum le daye Ölümlerden geliyorum le daye Belalardan geliyorum le daye *** Ben o eski, ben değilim le daye Nerde o eski günlerim le daye Zaman geçti çok değiştik le daye *** Boz bulanık seller gibi akmadım Ateş olup insanları yakmadım Hiç kimsenin yuvasını yıkmadım İnsanlıktan ayrılmadım le daye *** Yaban elde neler geldi başıma Düşündükçe aklar düştü saçıma Hep zalimler çıktı benim karşıma Zulümlerden geliyorum le daye *** Uzaklardan geliyorum le daye Ölümlerden geliyorum le daye Belalardan geliyorum le daye *** Ben o eski, ben değilim le daye Nerde o eski günlerim le daye Zaman geçti çok değiştik le daye

Düş de Gör Ah düş de gör kardaş Düş de gör, düş de gör Aman aman, aman aman Aman aman, aman aman Düş de gör *** Azrail gelende, yatağa düşende Bir zalımı bir soysuzu Bir güzeli sevende düş de gör *** Ah Sağ olan ne bilsin, ne bilsin hastanın hâlından Sevmeyen sevmeyen ne bilsin sevenin hâlından Ah, düşmeyen ne bilsin düşenin hâlından *** Aman aman, aman aman Aman aman, aman aman Aman düş de gör *** İyi günden, ah, güzel günden Vallah kötü güne, vallah zor güne Aman aman, aman aman Aman aman, aman aman Aman aman, aman aman Aman aman, aman aman Aman aman, aman aman Aman aman düş de gör, düş de gör

Nemrud'un Kızı Nemrudun kızı yandırdı bizi Çarptı sillesini felek misali Sil yazımızı kurtar bizi Çarptı sillesini felek misali Mevlam gör bizi *** Ocağım söndü nasıl belâdır Bırakıp gitti bu ne devrandır Dünya gözümde kerbelâdır Allah'tan bulasın *** Kararsın bahtın yıkılsın tahtın Yalvardım yakardım yol bulamadım Ah bulmasaydım kara yazım Evirdim çevirdim yaranamadım Ayandır halım *** Ocağım söndü nasıl belâdır Bırakıp gitti bu ne devrandır Dünya gözümde kerbelâdır Allah'tan bulasın

Gülom Gülom beni terkedecek Hasretiyle öldürecek Gülom beni terkedecek Hasretiyle öldürecek *** Ben Gülom'dan ayrılırsam Kim kalbimi güldürecek? Kim kalbimi güldürecek? Hele Gülom oy oy Gülom Gülom Gülom *** Küçücüksun sen oy Gülom Hasretinden ölüyorum Gel beni kabre koy gülüm Hele Gülom oy oy Gülom Gülom Gülom *** Küçücüksun sen oy Gülom Hasretinden ölüyorum Gel beni kabre koy gülüm Gülom gitti yetim kaldım *** Hasretine öldüm kaldım Gülom gitti yetim kaldım Hasretine öldüm kaldım Tabib doktor ne eylesinki *** Ben bu derdi ondan aldım Ben bu derdi ondan aldım Hele Gülom oy oy Gülom Gülom Gülom Küçücüksun sen oy Gülom *** Hasretinden ölüyorum Gel beni kabre koy gülüm Hele Gülom oy oy Gülom Gülom Gülom Küçücüksun sen oy Gülom *** Hasretinden ölüyorum Gel beni kabre koy gülüm