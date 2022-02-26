Sensiz Ben Ne Olayım Şarkı Sözleri
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Neşet Ertaş
Sensiz Ben Ne Olayım
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Bir kökte uzamış yar yar sarmaşık gibi
Uzamış gerdana yar yar saçların güzel güzel
Gözlerim ufukta bir ışık gibi
Kara bulutlar gibi kaşların güzel
***
Koynundaki turunç mudur nar mıdır
Adın Huri midir Gülizar mıdır
Göğnünde başkaları var mıdır
Bilmiyom kaçırsam yar yar yaşların güzel
-
İki mevsim bekledim seni
Sen diyorsun iki daha yokum
Çiçekleri de yeşili de kalbimi de
Kurutuyor yokluğun
***
Çok sevmek lazım en başında
Öyle sevmek ki yetsin son anına
Yaz boz tahtası değil hayat
Bir aşk filmi olsun ki kalsın yarına
***
Sensiz ben ne olayım
Dilsiz bir kuş gibi durma dalında
Sensiz ben ne olayım
Ne var bu gitmelerin şanında
***
Sensiz ben ne olayım
Dilsiz bir kuş gibi durma dalında
Sensiz ben ne olayım
Yanarken tövbelerim dudağında