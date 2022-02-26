Neşet Ertaş

İki mevsim bekledim seni Sen diyorsun iki daha yokum Çiçekleri de yeşili de kalbimi de Kurutuyor yokluğun *** Çok sevmek lazım en başında Öyle sevmek ki yetsin son anına Yaz boz tahtası değil hayat Bir aşk filmi olsun ki kalsın yarına *** Sensiz ben ne olayım Dilsiz bir kuş gibi durma dalında Sensiz ben ne olayım Ne var bu gitmelerin şanında *** Sensiz ben ne olayım Dilsiz bir kuş gibi durma dalında Sensiz ben ne olayım Yanarken tövbelerim dudağında