Çıkayım Dinek Dağı'na Şarkı Sözleri
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Neşet Ertaş
Çıkayım Dinek Dağı'na
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Ay dost, Çıka idim Dinek Dağı salına salına
At kataydım mal yemezin malına malına
Sıtkı bütün arkadaşın yoluna yoluna
Biz kelleyi verenlerdeniz
***
Belimizde kılıcımız kirmani
Taşı deler mızrağımız temreni
Düşmana yeke yek varmak zamanı
Hazır ol vaktine diyenlerdeniz
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Bineyidim de kıratımın üstüne
Alaydım da martinimi bestime
Gafil varmak bir düşmanın üstüne
Hazır ol vaktine diyenlerdeniz