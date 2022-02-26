Neşet Ertaş

Acem Kızı Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca Eğlen Şanova'da kal Acem kızı Uğrun uğrun kaş altından bakarken Can telef ediyor, gül Acem kızı Gül Acem kızı *** Seni seven, seven oğlan Oğlan, neylesin malı Yumdukça gözünden döker mercanı Burnu fındık, ağzı kahve fincanı Şeker mi? şerbet mi? Bal Acem kızı, bal Acem kızı *** Avrupa kurban olsun, kara kaşına İngiliz, Fransız değmez döşüne Amerika, Belçika düşse peşine Bir de Alman kurban Bil Acem kızı, bil Acem kızı *** Amerika, Belçika düşse peşine Bir de Alman kurban Bil Acem kızı, bil Acem kızı

Sesinde Aşk Var Aldım başıma belayı İlk günden belli biraz delisin Biraz kendine has biraz maceracı *** Aldım başıma belayı Yüzün ellerin can yakıyor Gamzelerin dert oluyor Gidişin dert oluyor hemen dönmeyişin *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Çık gel bekliyorum İlk sofra kurulunca koş gel bekliyorum Son şarkı duyulunca ooff durmam söylüyorum Sesinde aşk var bi ben duyuyorum *** Aldım başıma belayı Yüzün ellerin can yakıyor Gamzelerin dert oluyor Gidişin dert oluyor hemen dönmeyişin *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum *** Çık gel bekliyorum İlk sofra kurulunca koş gel bekliyorum Son şarkı duyulunca ooff durmam söylüyorum Sesinde aşk var bi ben duyuyorum Aldım başıma belayı