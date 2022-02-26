Bayıla Bayıla Şarkı Sözleri
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Neşet Ertaş
Bayıla Bayıla
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Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca
Eğlen Şanova'da kal Acem kızı
Uğrun uğrun kaş altından bakarken
Can telef ediyor, gül Acem kızı
Gül Acem kızı
***
Seni seven, seven oğlan
Oğlan, neylesin malı
Yumdukça gözünden döker mercanı
Burnu fındık, ağzı kahve fincanı
Şeker mi? şerbet mi?
Bal Acem kızı, bal Acem kızı
***
Avrupa kurban olsun, kara kaşına
İngiliz, Fransız değmez döşüne
Amerika, Belçika düşse peşine
Bir de Alman kurban
Bil Acem kızı, bil Acem kızı
***
Amerika, Belçika düşse peşine
Bir de Alman kurban
Bil Acem kızı, bil Acem kızı
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Aldım başıma belayı
İlk günden belli biraz delisin
Biraz kendine has biraz maceracı
***
Aldım başıma belayı
Yüzün ellerin can yakıyor
Gamzelerin dert oluyor
Gidişin dert oluyor hemen dönmeyişin
***
Sesinde aşk var bi ben duyuyorum
Kalbimde taşla yapamam biliyorum
Sabah olunca çık gel bekliyorum
***
Sesinde aşk var bi ben duyuyorum
Kalbimde taşla yapamam biliyorum
Sabah olunca çık gel bekliyorum
***
Çık gel bekliyorum
İlk sofra kurulunca koş gel bekliyorum
Son şarkı duyulunca ooff durmam söylüyorum
Sesinde aşk var bi ben duyuyorum
***
Aldım başıma belayı
Yüzün ellerin can yakıyor
Gamzelerin dert oluyor
Gidişin dert oluyor hemen dönmeyişin
***
Sesinde aşk var bi ben duyuyorum
Kalbimde taşla yapamam biliyorum
Sabah olunca çık gel bekliyorum
***
Sesinde aşk var bi ben duyuyorum
Kalbimde taşla yapamam biliyorum
Sabah olunca çık gel bekliyorum
***
Çık gel bekliyorum
İlk sofra kurulunca koş gel bekliyorum
Son şarkı duyulunca ooff durmam söylüyorum
Sesinde aşk var bi ben duyuyorum
Aldım başıma belayı
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Eriğe tuz gibi
Yarama buz gibi
Bi sen lazım
Yüzün cumartesi
Her gün bahar gibi
Umut lazım
***
Ya o seher yeli
Bi uçursa kalbini
Kapmam lazım
Gelip ruhunun en orta yerine
Konmam lazım
***
Tak edince oluyor
İsteyince oluyor
Havasından oluyor
Hem de tam oluyor
***
Tatlıyla balla
Sen kes diye söz olurum
Kırmızı şalla
Gelirsin diye yol olurum
***
Beklesem buralar
Ne az olurum
Ne çok olurum
Ama hiç olurum
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