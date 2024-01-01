Neşet Ertaş

Dağlar Dağladı Beni Dağlar dağladı beni Gören ağladı beni *** Ayırdı zalım felek Derde bağladı beni Ayırdı zalım felek Derde bağladı beni *** Vay bana vaylar bana Su vermez çaylar bana Gitti yarim, gitti yarim Gelmedi yıl oldu, aylar bana *** Dağı boran olanın Hali yaman olanın Uyku girmez gözüne Gönlü viran olanın *** Uyku girmez, uyku girmez gözüne Gönlü viran olanın *** Vay bana vaylar bana Su vermez çaylar bana *** Vay bana vaylar bana Su vermez çaylar bana Gitti yarim, gitti yarim Gelmedi yıl oldu, aylar bana

Suda Balık Oynuyor Suda balık oynuyor Suda balık oynuyor Canım sana kaynıyor Canım sana kaynıyor *** Düştüm merhametsize Düştüm merhametsize Hiç halime koymuyor Hiç halimden bilmiyor *** Leyli leyli köylü kızı Sen allar giy ben kırmızı Yine doğdu tan yıldızı Doğmaz olsun tan yıldızı *** Suda balık yan gider Suda balık yan gider Açma yaram kan gider Açma yaram kan gider *** Açma güzel sineni Açma güzel sineni Cahilim aklım gider Cahilim aklım gider *** Leyli leyli köylü kızı Sen allar giy ben kırmızı Yine doğdu tan yıldızı Doğmaz olsun tan yıldızı *** Leyli leyli köylü kızı Sen allar giy ben kırmızı Yine doğdu tan yıldızı Doğmaz olsun tan yıldızı

Kara Gözlüm Efkarlanma Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı İbibikler öter ötmez ordayım Mektubunda diyorsun ki gel gayrı Vatan borcu biter bitmez ordayım *** Aramızda dağlar vardır koskoca Benim derdim o dağlardan da yüce Bir gün değil beş gün değil her gece Yatağıma yatağıma yatmaz ordayım *** Bahar geldi koyun kuzu koklaştı İki aşık kaç senedir bekleşti Karagözlüm düğün dernek yaklaştı Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım

Ay Gibi Yüzler Sende Ay gibi yüzler sende, tükenmez sözler bende Can alan gözler sende Gel yanıma gel gel gel Gel yanıma gel Can alan gözler sende Gel yanıma gel gel gel Gel yanıma gel *** Aman eller görmesin, sakın eller duymasın Aman eller görmesin Gel yanıma gel gel gel Gel yanıma gel *** Cilvelice nazlıca hem sazlıca sözlüce Yar gizlice gizlice Gel yanıma gel gel gel Gel yanıma gel Yar gizlice gizlice Gel yanıma gel gel gel Gel yanıma gel *** Aman eller görmesin, sakın eller duymasın Aman eller görmesin Gel yanıma gel gel gel Gel yanıma

Sevda Olmasaydı Sevda olmasaydı da Gönülle dolmasaydı Sevda olmasaydı da Gönülle dolmasaydı Dünya neye yarardı da Gözeli olmasaydı Dünya neye yarardı da Gözeli olmasaydı Nar danesi danesi de Seviyom merdanesi Güzellerin içinde de Sevdiğim bir danesi O yar zülfünü darar da Gönül yarini arar Bu dünyada sevmeyenler Ölünce neye yarar Nar danesi danesi de Seviyom merdanesi Güzellerin içinde de Sevdiğim bir danesi Güzel gönül gülüdür de Seveni bülbülüdür Sevmeyeni neyleyim de Sevenim sevgilidir Nar danesi danesi de Seviyom merdanesi Gözellerin içinde de Sevdiğim bir danesi

Geleli Gülmedim Ben Bu Cihana Geleli gülmedim ben bu cihanda Cektiğim ah ile zardır yareden Giriftar olmuşum da (of .) bunca Cektiğim ah ile zardır yareden *** Benmiyim dünyada bir bahtı kara Tabipler derdime bulmuyor çare Muhtaç etmen beni zalim kula Kula muhtaç olmak zordur yareden *** Ararım derdime bir çare yoktur Anladım evlerden böyledir taktir Ele düğün bayram bana haktır Ne çekilmez kahrım vardır yareden

Kar Mı Yağmış Gar mı yağmış yüce dağlar başına Merhamet eylemez gözlerimin yaşına Merhamet eylemez gözlerimin yaşına *** Daha değmemiştim onbeş yaşına Vurdu felek gırdı gollarımı dalından Nerelere gidem arz edeyim halimden *** Şu dünyanın vefasını görmedim Geçti cahil ömrüm bir murada ermedim Geçti cahil ömrüm bir murada ermedim *** Eller gibi demi devran sürmedim Vurdu felek gırdı gollarımı dalından Nerelere gidem arz edeyim halimden Vurdu felek gırdı gollarımı dalından Nerelere gidem arz edeyim halimden

Açma Zülüflerin Açma zülüflerin yar yar yellere karşı Senin zülfün benim benim telim değil mi? Bülbül figan eder eder güllere karşı O yar benim gülüm gülüm, gülüm değil mi? *** O yar benim gülüm gülüm, gülüm değil mi? *** Sallama saçlarını yar sen de bulursun Azrail misali yar yar canımı alırsın Etme bu cefayı yar yar kanlım olursun Bu kul senin kulun kulun, kulun değil mi? *** Etme bu cefayı, kanlım olursun Bu kul senin kulun kulun, kulun değil mi?

Karşıdan Karlıya Elmalı Dağlar Garşıdan garşıya elmalı dağlar, oy Garşıdan garşıya elmalı dağlar Ah dağlar, aman Elması yetmiş, suları of çağlar *** 10-15 yaşında bir güzel ağlar Gaş kaldırıp gözlerini süzerek *** 10-15 yaşında bir güzel ağlar Gaş kaldırıp gözlerini süzerek *** Mestine de deli gönül mestine Mestine de deli gönül mestine Ah mestine, aman Deste deste gül yolluyor dostuna *** Sallanı sallanı gelir üstüme Ölmüş ruhumu söyledir, gelir *** Sallanı sallanı of gelir üstüme Ölmüş ruhumu söyledir, gelir

Nedir Bu Başımda Bu Sevda Nedir bu başımda bu sevda nedir oy Yandım ataşıma ben kaç senedir Sevdiğim derdime derman sendedir oy Derdim dermanım of ver de öyle git *** Gönül mecnun olmuş çölde geziyor Talih kalem olmuş bana yazıyor oy Gün geçtikçe yarelerim azıyor Mevlayı seven sen sar da öyle git *** Bülbül gibi ahım kaldı güllerde Baykuş gibi öttüm viran yerlerde Bir garibim kaldım gurbet ellerde Perişan halimi sor da öyle git

Köprüden Geçti Gelin Köprüden geçti gelin Köprüden geçti gelin Saç bağın düştü gelin, di loy loy Haldan bilmez, di loy loy Söz anlamaz, ne fayda *** Eğil bir yol öpeyim Eğil bir yol öpeyim Gençliğim geçti gelin, di loy loy Haldan bilmez, di loy loy Söz anlamaz, ne fayda *** Köprüden geçemiyo'm Köprüden geçemiyo'm Az doldur içemiyo'm, di loy loy Haldan bilmez, di loy loy Söz anlamaz, ne fayda *** Sen benden geçtin ama Sen benden geçtin ama Ben senden geçemiyo'm, di loy loy Haldan bilmez, di loy loy Söz anlamaz, ne fayda *** Di loy, di loy, di loy Di loy loy Haldan bilmez, di loy loy Söz anlamaz, ne fayda