Neşet Ertaş

Dane dane benleri var
Yüzünde, yüzünde, yüzünde
Can alıcı bakışları
Gözünde, gözünde, gözünde
Binbir dat var edasında
Nazında, nazında, nazında
Dünyada yârdan datlı
***
Var m'ola, var m'ola, var m'ola
Sallanı sallanı gelen
Yâr m'ola, yâr m'ola, yâr m'ola
***
Küpeleri ağır düşer
Kulaktan, kulaktan, kulaktan
Zülüfleri tel tel olmuş
Yanaktan, yanaktan, yanaktan
Ağzı şeker bal akıyor
Dudaktan, dudaktan, dudaktan
Dünyada yârden datlı
***
Var m'ola, var m'ola, var m'ola
Sallanı sallanı gelen
Yâr m'ola, yâr m'ola, yâr m'ola
***
Ağır barhanası vardır
Elinde, elinde, elinde
Datlı kelam gelir yârin
Dilinde, dilinde, dilinde
Datlı kelam gelir yârin
Dilinde, dilinde, dilinde
Kemer olsam sevdiğimin
Belinde, belinde, belinde
Dünyada yardan datlı
***
Var m'ola, var m'ola, var m'ola
Sallanı sallanı gelen
Yâr m'ola, yâr m'ola, yâr m'ola
Dünyada yârden datlı
***
Var m'ola, var m'ola, var m'ola
Sallanı sallanı gelen
Yâr m'ola, yâr m'ola, yâr m'ola