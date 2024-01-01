Neşet Ertaş

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Dostlar selamı saldıktan keri
Dostlar selamımız aldıktan keri
Canan yüzümüze güldükten keri
Dert kalır mı Eyüp'te, dost ya'hü
Var mı Kerem gibi ataşa yanan?
Var mı Mecnun gibi çöllerde kalan?
Erenlere dolu sunarmış Canan
Birde biz alalım elinden ya'hu dost ya'hü
Halim Erenlere beyan edeyim
Canımı yoluna ya dost kurban edeyim
Ben de o canana doğru gideyim
Koyman şu garibi yolundan ya'hü dost ya'hü
Koyman şu garibi yolundan ya'hü dost ya'hü
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Ahh bir garip dünyada derdin elinden
Derdim zehirini içmiş gidiyor
Ah ne çare ki gidememiş yolundan vay vay vay
Kaybetmiş yolunu şaşmış gidiyor, şaşmış
Gidiyor vay, şaşmış gidiyor, şaşmış gidiyor
Ah ne çare ki gidememiş yolundan vay vay vay
Kaybetmiş yolunu şaşmış gidiyor, şaşmış
Gidiyor vay, şaşmış gidiyor, şaşmış gidiyor
Ahh kim anlar ki gariplerin halından
Kim dutar ki düşenlerin elinden
Ah o zalım feleğin acı acı
Zulmünden vay vay vay
Diyardan diyara geçmiş gidiyor, geçmiş
Gidiyor vay, geçmiş gidiyor, geçmiş gidiyor
Ah o zalım feleğin acı acı
Zulmünden vay vay vay
Diyardan diyara geçmiş gidiyor, geçmiş
Gidiyor vay, geçmiş gidiyor, geçmiş gidiyor
Ahh derdin zehirini içirdi felek
Diyardan diyara geçirdi felek
Hangi dala konsa uçurdu felek
Felek felek felek vay
Garip bir kuş gibi uçmuş gidiyor
Uçmuş gidiyor vay, uçmuş gidiyor
Uçmuş gidiyor
Ah hangi dala konsa uçurdu felek
Felek felek felek vay
Garip bir kuş gibi uçmuş gidiyor
Uçmuş gidiyor vay, uçmuş gidiyor
Uçmuş gidiyor
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Bad-ı saba bir mevlayı seversen
Başın için nazlı yare de gelsin of
Vücudum şehrine düştü bir ateş, ateş of
Yeter etti sitem kâra de gelsin
De gelsin, de gelsin
Ama vücudum şehrine düştü bir ateş, ateş of
Yeter etti sitem kâra de gelsin
De gelsin, de gelsin
Karşıdan karşıya yanmaz mı ışık
Herkes sevdiğine olmaz mı aşık of
Kaşları kara da zülfü dolaşık, dolaşık of
Meftunuyum o dilbere dе gelsin
De gelsin, dе gelsin
Yeter etti sitem kâra de gelsin
De gelsin, de gelsin
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Himmet edin ey erenler
Dost ile sohbet edelim
Gerçek sırrına erenler
Dost ile sohbet edelim
Gerçek sırrına erenler
Dost ile sohbet edelim
Engel girmesin araya
Dost merhem olsun yaraya
Dost için geldik dünyaya
Dost ile sohbet edelim
Dost için geldik buraya
Dost ile sohbet edelim
Açsın dost bağında güllеr
Dost için ötsün bülbüller
Tatlı kelam edеn kullar
Dost ile sohbet edelim
Tatlı kelam eden kullar
Dost ile sohbet edelim
Garip bilir alisini âlimlerin velisini
Sunsun aşkın dolusunu dost ile sohbet edelim
Sunsun aşkın dolusunu dost ile sohbet edelim
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Gurbet ele düştü bizim yolumuz
Seyir ettim bizim eller görünmez
Gam elinden çok perişan halimiz
Bi' çare gönlümü eyler bulunmaz
Eyler bulunmaz
Gam elinden çok perişan halimiz
Bi' çare gönlümü eyler bulunmaz
Eyler bulunmaz
Ben göreli Mecnun oldum Leyla'yı
Gönül yıkma seviyorsan Mevla'yı
Yunus gibi gezdim yedi deryayı
Gözüm yaşı gibi çağlar bulunmaz
Gözüm yaşı gibi çağlar bulunmaz
Yunus gibi gezdim yedi deryayı
Gözüm yaşı gibi çağlar bulunmaz
Gözüm yaşı gibi çağlar bulunmaz
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Kurusa fidanın güllerin solsa
Göynümde solmayan gülümsün benim
Gülümsün benim
Yaprakların gazel olsa dökülse
Daha taze fidan dalımsın benim
Dalımsın benim
Saçların ağarsa belin bükülse
Birer birer hep dişlerin dökülse
Canım dökülse vücudun kurusa kanın çekilse
Yine şu gönlümün yarisin benim, yarisin benim
Bülbülün gül için zârı misâli
Kerem'in bağrının nârı misâli, nârı misâli
İnler garip gönlüm arı misâli
Tadına doyulmaz balımsın benim
Balımsın benim
İnler garip gönlüm arı misâli
Tadına doyulmaz balımsın benim
Balımsın benim, balımsın benim
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Gelin muhabbet edek
Hak muhabbettendir muhabbet haktan
Biz de bilenlerin yoluna gidek
Hak muhabbettendir, muhabbet hak'tan
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Muhabbetinen dost yanına varılır
Muhabbetinen dost cemali görülür
Muhabbetinen can alınır verilir
Hak muhabbettendir, muhabbet hak'tan
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Muhabbettir yerin göğün direği
Aşkı olmayanın yanmaz yüreği
Muhabbetinen yakın eden ırağı
Hak muhabbettendir, muhabbet hak'tan
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Garibim muhabbet hak'tır hak olur
Muhabbet edenler paktır, pak olur
Muhabbetin nimetleri çok olur
Hak muhabbettendir, muhabbet hak'tan
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Ne söyle'yim şu dünyanın hâlına?
Dağlar ayrı ayrı, çöl ayrı ayrı
Şu insanlar bölüşmüşler dünyayı
Hudut ayrı ayrı, yol ayrı ayrı
Hudut ayrı ayrı, yol ayrı ayrı
Yol ayrı ayrı
İnsanlık gastine silah yapılmış
Belli insan kötülüğe gapılmış
Tetikler çekilmiş, atom atılmış
Tetik ayrı ayrı, el ayrı ayrı
El ayrı ayrı
O Hak gökte güneş, yerde yâr olmuş
Şüphesiz ki her canlıda var olmuş
Neden kimse bilmez? Çünkü sır olmuş
İrenk ayrı ayrı, dil ayrı ayrı
İrenk ayrı ayrı, dil ayrı ayrı
Dil ayrı ayrı
Gulak vermiş, dört köşeyi diynemiş
Gönül yârsız bu dünyayı n'eylemiş
Garip bülbül gül dalına dönemiş
Dallar ayrı ayrı, gül ayrı ayrı
Dallar ayrı ayrı, gül ayrı ayrı
Gül ayrı ayrı
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kavuşmak güman olduda oy oy oy oy
hallarım yaman olduda gel sevdiğim gel gel ( 2 defa)
hasretını cekerim oy oy oy
bir hayli zaman olduda gel sevdiğim gel gel (2 defa )
**
sevdayı ceken bılır oy oy oy oy
gözyaşı doken bılırde gel sevdığım gel gel (2 defa )
bu sevdanın elinden oy oy oy oy**
belını buken bılırde gel sevdığım gel gel ( 2defa)
**
garıbım bıldır gayrıda oy oy oy oy
yuzumu guldur gayrıda gel sevdığım gel ( 2defa)
ya benım muradımı ver oy oy oy oy
ya benı oldur gayrıda gel sevdığım gel ( 2defa)
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ya benım muradımı ver oy oy oy oy
ya benı oldur gayrıda gel sevdığım gel ( 2defa)
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Kara kaşlar kara gözler sende var sende var
Yenilmeyen deli gönül bende var aman aman
Yedi sene derde derman aradım aradım
Demedin ki "derde derman bende var" aman aman
Insafsız seni seni öldürdün beni
Beni alırım seni seni
Kara kaşın kara gözün arası arası
Öldürüyo' kaşların karası beni beni
Sende gama bende gönül yarası yarası
Olmayınca vermem seni ellere aman aman
Insafsız sеni seni öldürdün beni
Beni alırım sеni seni
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Son bakışım oldu da toklumen'in köyüne
Ağlayı ağlayı indim de ırmak kıyına
Kan gibi akıyor da baktım suyuna
Ağla anne kaderime yazıma
Hem canıma kıydım hem de kuzuma
Ağla anne kaderime yazıma
Hem canıma kıydım hem de kuzuma
Acel gelmiş de alamadım öğüdü
Analığımın hiç insafı yoğudu
Kınaman komşular derdim çoğudu
Ağla anne kaderime yazıma
Hem canıma kıydım hem de kuzuma
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Bıraktın yalnız, yalnız, yalnız
Gurbet ellere, ellere
Aradım bahçanda, bahçanda
Nar bulamadım (anam, anam)
Gezdim mecnun gibi nice çöllerde
Şu yanan bağrıma kar bulamadım
Gezdim mecnun gibi nice çöllerde
Şu yanan bağrıma kar bulamadım
Yamandır feleğin, feleğin, feleğin
Gahrı yamandır, yamandır
Çektim çilesini hayli zamandır (anam, anam)
Bülbül gibi işim, işim, işim, işim, işim
Daim figandır, figandır
Ben gönlüme sadık, sadık
Yar bulamadım (anam, anam)
Bülbül gibi işim daim figandır
Ben gönlüme sadık
Yar bulamadım
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Baharı görmedim anam, yazımdan oldum
Baharı görmedim anam, yazımdan oldum
Yâr için ağladım anam, gözümden oldum
Gözümden oldum
Yâr için ağladım anam, gözümden oldum
Gözümden oldum
Ben de düştüm bu dertlerin gayrı, eline
Ben de düştüm bu dertlerin gayrı, eline
Ah ede, ah ede anam, özümden oldum
Özümden oldum
Bu dertlere düştüm anam, ben o yâr diye
Bu dertlere düştüm anam, ben o yâr diye
Yârim de gelmiyor şimdi derdi var diye
Derdi var diye
Yârim de gelmiyor şimdi derdi var
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Kamayı çektim kından kamayı çektim kından
Gel yakından yakından koynundaki gül memenin
Koynundaki gül memenin ben gelirim hakkından
Hovarda çapkın yarim sen söyle ben yazarım
Kollarıyın arası olsun benim mezarım
Olsun benim mezarım
Kamayı vurdum yere yıkılsın kanlı dere
Yıkılsın kanlı dere kaytan bıyıklarımı
Kaytan bıyıklarımı sürsem memelerine
Hovarda çapkın yarim sen söyle ben yazarım
Kollarıyın arası olsun benim mezarım
Olsun benim mezarım