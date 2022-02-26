Neşet Ertaş

Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım? Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım? *** Bilseydim o ışıklı gecelerine Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim? *** Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle Acımadan kollarına hiç iter miydim? *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni O kahpe yüreğinle baş edemedim *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni Çocukluk günlerime ben dönemedim *** Bilseydim sana böyle bağlanır mıydım? Senin için dostlarımdan ayrılır mıydım? *** Bilseydim o ışıklı gecelerine Aldanıp da düşlerimi mahveder miydim? *** Yudum yudum sevdamı hem de kendi ellerimle Acımadan kollarına hiç iter miydim? *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni O kahpe yüreğinle baş edemedim *** Ah İstanbul yine harcadın beni Menekşe gözlerimle gülüşemedim Ah İstanbul yine harcadın beni Çocukluk günlerime ben dönemedim