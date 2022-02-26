Neşet Ertaş

-
Güzele bakması çok güzel derler
Güzellere güzel güzel bakmak güzeldir
Güzel yar sevenler cennetlik olur
Güzel ile sohbet etmek güzeldir
***
Güzelin gün doğar güzel kaşında
Güzelin inci var güzel döşünde
Güzel ile güzel sofra başında
Güzel ile lokma yemek güzeldir
***
Güzelin nur damlar yanaklarından
Güzelin bal akar yanaklarından
Güzelin güzel tut parmaklarından
Güzellere hizmet etmek güzeldir
***
Güzellere bakan gözler ağrımaz
Güzel seven ölür amma çürümez
Al' izzet'i güzellerden farımaz
Güzelleri candan sevmek güzeldir
-
Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm
Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem
"Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm
Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem
Deyip de çektin gittin
Deyip de çektin gittin
***
Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm
Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem
"Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm
Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem
Deyip de çektin gittin
Deyip de çektin gittin
***
Yalancısın sen, yalancı
Ne olursun gitme, dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı, ah
***
Yalancısın sen, yalancı
Ne olursun gitme, dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı
***
Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm?
Ayrılık ölümden beter be küçüğüm
Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm
Kızımsız yollardayım
***
Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm
Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem
"Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm
Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem
Deyip de çektin gittin
Deyip de çektin gittin
***
Yalancısın sen, yalancı
Ne olursun gitme, dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı, ah
***
Yalancısın sen, yalancı
Ne olursun gitme, dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı
***
Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm?
Ayrılık ölümden beter be küçüğüm
Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm
Kızımsız yollardayım
***
Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm?
Ayrılık ölümden beter be küçüğüm
Kızımız olacaktı gittin küçüğüm
Kızımsız yollardayım
-
Bırakılınca hiç teslim olmadan
Unutulunca emanet olmadan
Kapı kapanınca hızlı hızlı bekleyen
Biraz açılınca geri dönmek isteyen
Bırakılınca
***
Bırakılınca hiç teslim olmadan
Unutulunca emanet olmadan
Kapı kapanınca hızlı hızlı bekleyen
Biraz açılınca geri dönmek isteyen
***
Güneş her şeyim olur
Senden önce
Güneş kendine doğar
Biz görünce
***
Ama bizde bir şeyler bitti
Böyle bitmesi gerek miydi?
Bizde bir şeyler bitti
Böyle bitmesi gerek miydi?
***
Bırakılınca hiç teslim olmadan
Unutulunca emanet olmadan
Kapı kapanınca hızlı hızlı bekleyen
Biraz açılınca geri dönmek isteyen
***
Güneş her şeyim olur
Senden önce
Güneş kendine doğar
Biz görünce
***
Ama bizde bir şeyler bitti
Böyle bitmesi gerek miydi?
Bizde bir şeyler bitti
Böyle bitmesi gerek miydi?
***
(Bizde bir şeyler bitti
Bizde bir şeyler bitti
Bizde bir şeyler bitti
Bizde bir şeyler bitti)
***
Ama bizde bir şeyler bitti
(Bizde bir şeyler bitti)
Böyle bitmesi gerek miydi?
Bizde bir şeyler bitti
(Bizde bir şeyler bitti)
Böyle bitmesi gerek miydi?
Gerek miydi?
-
Sen bendin, kim gibi yanıldın?
Sen her şeydin, kim gibi darıldın?
Dur, sakin ol biraz
Lütfen dur, kendin ol biraz
***
O zaman eyvallah, güzelim vallah
Niye bana kendini tanıtmadın?
Hadi eyvallah, giderim vallah diye
Ben sana hiç darılmadım
***
Sen bendin, kim gibi yanıldın?
Hani sen benimdin, kimlere sarıldın?
Dur, sakin ol biraz
Lütfen dur, kendin ol biraz
***
O zaman eyvallah, güzelim vallah
Niye bana kendini tanıtmadın?
Hadi eyvallah, giderim vallah diye
Ben sana hiç darılmadım
***
O zaman eyvallah, güzelim vallah
Niye bana kendini tanıtmadın?
Hadi eyvallah, giderim vallah diye
Ben sana hiç darılmadım
***
O zaman eyvallah, güzelim vallah
Niye bana kendini tanıtmadın?
Hadi eyvallah, giderim vallah diye
Ben sana hiç darılmadım
***
(O zaman eyvallah, güzelim vallah
Niye?)
-
Yolda gidiyorum yolum uzun
Saklamayana kalır benim yüzüm
Yolda gidiyorum yolum hüzün
Ağlayana kalır bir tek gülüşün
***
Mümkün olabilir
Uykum gelebilir
Başım dönebilir
Kime sordular da başa aldılar
****
Günah olabilir
Sevap olabilir
Geyik çıkabilir
Kime sordular kaderi yazdılar
***
Kimin elleri gözleri kaşları
Yakışır mı sana bir tek bakışları
Söz verdim bir çok kez
Tutamadığım gözyaşları
***
Hani elleri gözleri kaşları
Yakışır mı sana (bana) bir tek bakışları
Söz verdim bir çok kez
Koyamadım yerine taşları
***
Yolda gidiyorum yolum uzun
Saklamayana kalır benim yüzüm
Yolda gidiyorum yolum hüzün
Ağlayana kalır bir tek gülüşün
***
Mümkün olabilir
Uykum gelebilir
Başım dönebilir
Kime sordular da başa aldılar
***
Günah olabilir
Sevap olabilir
Geyik çıkabilir
Kime sordular kaderi yazdılar
***
Kimin elleri gözleri kaşları
Yakışır mı sana bir tek bakışları
Söz verdim bir çok kez
Tutamadığım gözyaşları
***
Hani elleri gözleri kaşları
Yakışır mı sana (bana) bir tek bakışları
Söz verdim bir çok kez
Koyamadım yerine taşları
-
Daha önce de aşık oldum
Vallahi öldüm aşkımdan
Kendimi çok fazla üzdüm
Yeter artık duyma başka
***
Hadisene güzelim gel yanıma
Benden başkasını sana yar etmem
Hadisene güzelim düş peşime
Sana olan aşkımı inkar etmem
***
Anla biraz
Sana talibim
Bekle biraz
Duruma hakimim
***
Anla biraz
Sana talibim
Bekle biraz
Duruma hakimim ben
-
Dar sokak daralır
Her dargın yolcuya
***
Kim ne der çekilirsem
Bir gün kuytuya
***
Her mevsim bahar olmaz
Aldığım nefes bile yavaş yavaş
***
Gözlerim boşa yaşlı
Sakındığıma hiç değdi mi
Dahası da var aşkın
Tutamadığım bir söz gibi
***
Gözlerim boşa yaşlı
Sakındığıma hiç değdi mi
Dahası da var aşkın
Çözemediğim bir sır gibi
-
Dostlar söyledi haberini aldım
İnadına inadına
Herkes benim gibi çeker mi sandın
Düştün mü tuzağıma
***
Dostlar söyledi haberini aldım
İnadına inadına
Herkes benim gibi çeker mi sandın
Düştün mü tuzağıma
***
Deli gibi arar ama bulamaz
Ah, dertlere tasalara gelemez
Bilsen nasıl aşk gelir içimden
Gözleri yalvarır söyleyemez
***
Deli gibi arar ama bulamaz
Ah, dertlere tasalara gelemez
Bilsen nasıl aşk gelir içimden
Gözleri yalvarır söyleyemez
-
Gel pamuk sevdam saf çırılçıplak
Meleğim uyan
Sen bensiz kabus
Bak çocuk ruhum sensiz kimsesiz
Sana ben her şeyim bebeğim
***
İnan inan sevgim sen kanımdasın
Atamam satamam sen benim canımdasın
Yok başka çiçek bahçemde
Yalanım günahımdır sana aşığım
***
Çok yalvardım Allah'ım yardım diye
Denedim ah sensizliği
Yapamadım yangın yelim
***
Çok yalvardım Allah'ım yardım diye
Denedim ah sevgilim
Kalamam ben sevgisiz
***
Yaramı sar kanıyorum aman acilen
Acımı al sana geliyorum acilen
Yanıyorum alevimi al acilen
İlacımı istiyorum acilen
***
Yaramı sar kanıyorum aman acilen
Acımı al sana geliyorum acilen
Yanıyorum alevimi al acilen
İlacımı istiyorum acilen
-
Durma hiç şimdi git
İstiyorsan hiç bekleme
Bir de ben söndüremem bu ateşi
Rüzgar olsam da sön demem
***
Ama sen yok yok desen de
Estim ah görmesen de
Aşkın gölgesinde
Yırtıldı kalbim bak
***
Nakış elden gidiyor
Düğüm düğüm ölüyor
Nabız hala atıyor
Bir tutsan
***
Nakış elden gidiyor
Düğüm düğüm ölüyor
Nabız hala atıyor
Bir baksan
-
Pişmanım
Sana değmezmiş
Yıllarım yandı
Sana kul köle oldum
***
Bir lafın
İki olmadı
Seni hazinem bildim
Boşa yordum kalbimi
***
Ben sana yaranamadım
Değerimi anlamadın
Kendimi hırpalamadım sonunda
Aşkım öldü
***
Suçsa bu haydi vur beni
Seni bir tek seni sevdim ben hain
Suçsa bu haydi üz beni
Zor bulursun ben gibi sevgili