Neşet Ertaş

Güzele bakması çok güzel derler Güzellere güzel güzel bakmak güzeldir Güzel yar sevenler cennetlik olur Güzel ile sohbet etmek güzeldir *** Güzelin gün doğar güzel kaşında Güzelin inci var güzel döşünde Güzel ile güzel sofra başında Güzel ile lokma yemek güzeldir *** Güzelin nur damlar yanaklarından Güzelin bal akar yanaklarından Güzelin güzel tut parmaklarından Güzellere hizmet etmek güzeldir *** Güzellere bakan gözler ağrımaz Güzel seven ölür amma çürümez Al' izzet'i güzellerden farımaz Güzelleri candan sevmek güzeldir

Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem "Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem "Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı, ah *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı *** Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım *** Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem "Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı, ah *** Yalancısın sen, yalancı Ne olursun gitme, dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı *** Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım *** Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım