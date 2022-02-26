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7/24 Dinle Emanet

Emanet Şarkı Sözleri

Neşet Ertaş Emanet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Neşet Ertaş Emanet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Emanet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Neşet Ertaş

Neşet Ertaş

Emanet

  • Güzele Bakması

  • Kızımız Olacaktı

  • Emanet

  • Eyvallah

  • Geyik Çıkabilir

  • Bekle Biraz

  • Sır

  • Deli Gibi

  • Acilen

  • Nakış

  • Hain

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