Neşet Ertaş

Anlamaz aşk acısından Gidene dert olmaz Dağ dağa küstü mü Hiç kimse nedenini sormaz *** Anlayamaz Yeni bir aşkı kabul edemez Bir kalbi iki kişi paylaşamaz Unutmadı daha yeni gideni *** Anlatamaz Yeni bir aşkı kabul edemez Bir kalbi iki kişi paylaşamaz Unutmadı onu terk edeni *** Gönlünü gün edeni sevmez sevda İster hep onu üzeni Her ona kucak açan olmaz fayda Bekler hep onu sileni *** Gönlünü gün edeni sevmez sevda İster hep onu üzeni Her ona kucak açan olmaz fayda Bekler hep onu sileni *** Anlamaz aşk acısından Gidene dert olmaz Dağ dağa küstü mü Hiç kimse nedenini sormaz *** Anlayamaz Yeni bir aşkı kabul edemez Bir kalbi iki kişi paylaşamaz Unutmadı daha yeni gideni *** Anlatamaz Yeni bir aşkı kabul edemez Bir kalbi iki kişi paylaşamaz Unutmadı onu terk edeni *** Gönlünü gün edeni sevmez sevda İster hep onu üzeni Her ona kucak açan olmaz fayda Bekler hep onu sileni *** Gönlünü gün edeni sevmez sevda İster hep onu üzeni Her ona kucak açan olmaz fayda Bekler hep onu sileni *** Gönlünü gün edeni sevmez sevda İster hep onu üzeni Her ona kucak açan olmaz fayda Bekler hep onu sileni