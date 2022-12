Hapishanelere güneş doğmuyor Geçiyor bu ömrümde günüm dolmuyor Eşim dostum hiç yanıma gelmiyor Yok mu hapishane beni arayan Bu zindanda ölem can gardiyan *** Birer birer yoklamayı yaparlar Akşam olur kapıları kaparlar Bitmiyo geceler bitmiyo geceler geceler olmaz sabahlar Yok mu hapishane beni arayan Bu zindanda ölem can gardiyan *** Anamdan doğalı garip kalmışım Acı hapishane daha genç yaşım Benim zındanlarda benim zındanlarda zındanlarda ne idi işim Yok mu hapishane beni arayan Bu zındanda ölem can gardiyan