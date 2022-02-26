Neşet Ertaş

Hata Benim Şarkı Sözleri
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Bilemedim kıymetini kadrini
Hata benim, günah benim, suç benim
Elimle içtim derdin zehrini
Hata benim, günah benim, suç benim
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Bir günden bir güne sormadım seni
Körmüş gözlerim görmedim seni
Boşa Mecnun eylemişsin beni, beni
Hata benim, günah benim, suç benim, vay
***
Bilirim suçluyum, kendi özümde
Gel desem gelirdin benim izimden
Her ne çektiysen benim yüzümden
Hata benim, günah benim, suç benim, vay
***
Sana karşı benim bir sözüm yoktur
Haklısın sevdiğim kararın haktır
Garibim, derdimin dermanı yoktur
***
Hata benim, günah benim, suç benim, vay
Garibim, derdimin dermanı yoktur
Hata benim, günah benim, suç benim, vay