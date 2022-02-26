Neşet Ertaş

Bilemedim kıymetini kadrini Hata benim, günah benim, suç benim Elimle içtim derdin zehrini Hata benim, günah benim, suç benim *** Bir günden bir güne sormadım seni Körmüş gözlerim görmedim seni Boşa Mecnun eylemişsin beni, beni Hata benim, günah benim, suç benim, vay *** Bilirim suçluyum, kendi özümde Gel desem gelirdin benim izimden Her ne çektiysen benim yüzümden Hata benim, günah benim, suç benim, vay *** Sana karşı benim bir sözüm yoktur Haklısın sevdiğim kararın haktır Garibim, derdimin dermanı yoktur *** Hata benim, günah benim, suç benim, vay Garibim, derdimin dermanı yoktur Hata benim, günah benim, suç benim, vay